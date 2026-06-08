Don Santino Borrelli e il cammino di Shikoku in Giappone

Il parroco di Mendicino ha visitato 23 templi e celebrato messa in una piccola chiesa cattolica dove ha commemorato i martiri cristiani giapponesi: «Una delle parole più belle che ho imparato è stata “Karuna” che significa compassione»
Insieme ai suoi sostenitori, Ernesto Bello si è recato nella segreteria politica della sfidante per congratularsi con lei, garantendo impegno e lelatà nello svolgimento della futura azione amministrativa
Insieme ai suoi sostenitori, Ernesto Bello si è recato nella segreteria politica della sfidante per congratularsi con lei, garantendo impegno e lelatà nello svolgimento della futura azione amministrativa
Insieme ai suoi sostenitori, Ernesto Bello si è recato nella segreteria politica della sfidante per congratularsi con lei, garantendo impegno e lelatà nello svolgimento della futura azione amministrativa
Insieme ai sottosegretari all’Interno anche il capo del Corpo nazionale Eros Mannino. Tra gli appuntamenti in programma la posa della prima pietra della nuova sede di Cosenza agli encomi per l’attività profusa dal comandante Fasano durante l’alluvione del febbraio 2026
Percorsi lavorativi, mentoring e tirocini per persone con disturbo dello spettro autistico. L'accordo siglato all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia cosentina coinvolge università, associazioni di famiglie e imprese
Da quanto si appende la Ibc Movie avrebbe temporaneamente chiesto di sospendere le quattro puntate per problemi di post produzione. La serie non è più online dallo scorso 4 giugno. Non è dato sapere quando tornerà sulla piattaforma
È uno dei tanti minori non accompagnati che arrivano nella nostra terra dopo aver affrontato mille pericoli, oggi ha 20 anni e vive a Cariati. Sulla sua esperienza ha scritto un libro: «Voglio che chi fa la mia stessa scelta sappia cosa dovrà affrontare»
Waseem, Amin, Safi e Ismat non sono soltanto protagonisti di una cronaca feroce. La loro morte riapre il dibattito sullo sfruttamento dei braccianti e sul valore della dignità umana: quello che dimentichiamo troppo spesso