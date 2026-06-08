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Società

Don Santino Borrelli e il cammino di Shikoku in Giappone

Il parroco di Mendicino durante il viaggio nel Paese del Sol Levante ha visitato 23 templi: «Le nostre chiese hanno perso il misticismo che invece questi luoghi conservano»

8 giugno, 2026
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Sguardo al futuro

Dai turisti finlandesi a 5 secoli di tradizioni arbëreshë: così Santa Sofia d’Epiro prova a resistere

Turismo, identità e rinascita dopo il commissariamento: a Buongiorno in Calabria Davide Esposito, Daniele Atanasio Sisca e Domenico Modaffari raccontano storie di riscatto e speranza dalla Calabria 
Redazione Attualità
<p>Dai turisti finlandesi a 5 secoli di tradizioni arbëreshë: così Santa Sofia d’Epiro prova a resistere</p>
L’intervista

Don Santino Borrelli e il Cammino buddista di Shikoku: «Il Giappone ci insegna a riscoprire il misticismo» | VIDEO

Il parroco di Mendicino ha visitato 23 templi e celebrato messa in una piccola chiesa cattolica dove ha commemorato i martiri cristiani giapponesi: «Una delle parole più belle che ho imparato è stata “Karuna” che significa compassione»
Emilia Canonaco
Don Santino Borrelli e il Cammino buddista di Shikoku: «Il Giappone ci insegna a riscoprire il misticismo» | VIDEO\n
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Ponte Molinella sulla Statale 106, partiti i lavori di messa in sicurezza a Cariati

Basta Vittime sulla Statale 106 seguirà l’evoluzione del cantiere: «Intervento atteso da oltre dieci anni»
Redazione
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Servizi e territorio

Acquedotto del Merone, proseguono i lavori sulla condotta: possibili disagi idrici

Le riparazioni sulla condotta adduttrice potrebbero causare riduzioni della portata a Porta Piana e nelle aree limitrofe
Redazione
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Insieme ai sottosegretari all’Interno anche il capo del Corpo nazionale Eros Mannino. Tra gli appuntamenti in programma la posa della prima pietra della nuova sede di Cosenza agli encomi per l’attività profusa dal comandante Fasano durante l’alluvione del febbraio 2026
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Duro atto d'accusa contro il sistema scolastico: «Mio figlio vedeva i compagni solo alla ricreazione. L'inclusione non può restare una parola scritta nei documenti. Chiedo aiuto alle Istituzioni»
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Meteo Cosenza, da domani calo termico e possibili piogge

La perturbazione colpirà il Nord per poi scendere nelle regioni meridionali. In arrivo una ventata di aria fresca già da martedì
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Terranova da Sibari, stasera una fiaccolata per dire no alla violenza sulle donne

La comunità si ritroverà alle 21 in Piazza Castello per sfilare in corteo: momento di raccoglimento dopo il tentato femminicidio della giovane del paese
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L’agente delle star, ospite a Sottovoce sul primo canale nazionale, rinnova l’amore per il rossoblù. E poi lancia la bomba: «In un futuro potrei candidarmi al Parlamento»
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Percorsi lavorativi, mentoring e tirocini per persone con disturbo dello spettro autistico. L'accordo siglato all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia cosentina coinvolge università, associazioni di famiglie e imprese
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Alessia Truzzolillo
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È uno dei tanti minori non accompagnati che arrivano nella nostra terra dopo aver affrontato mille pericoli, oggi ha 20 anni e vive a Cariati. Sulla sua esperienza ha scritto un libro: «Voglio che chi fa la mia stessa scelta sappia cosa dovrà affrontare»
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Pane, amore e… Cosenza: cena solidale da Affavorì (e ci sono anche Citrigno e Mazzuca)

Nel locale un’iniziativa portata avanti da Sergio Crocco per raccogliere fondi, fra cibo e tante chiacchiere su presente e futuro del Cosenza Calcio
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