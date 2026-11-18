Il commercialista svela i retroscena sui contatti con l'attuale proprietà e dà la parola d’ordine: «Sostenibilità». Il presidente della Db Rossoblù chiama a raccolta i tifosi e fissa gli obiettivi sportivi: «A Cosenza una squadra di gente di Cosenza e che rispetta i tifosi»
Alle ore 11 di venerdì i rappresentanti delle due società attesi in Comune. Sul tavolo le modalità di ingresso e gestione dello stadio per le cinque gare concesse alla DB Rossoblù, a partire dal 29 novembre
Presentata l’iniziativa che coinvolge la DB Rossoblù, capolista in Eccellenza, e il marchio storico messo a disposizione da Giuseppe Citrigno. Caruso conferma l’utilizzo del Marulla e annuncia la presenza di Donata Bergamini il 29 novembre
Imprenditori e professionisti insieme alla società DB Rossoblù Città di Luzzi hanno interloquito per settimane col primo cittadino che ha sottoscritto l’atto accessorio per l’utilizzo dello stadio. Dal ritorno al “San Vito-Marulla” all'utilizzo del marchio storico, passando per il settore giovanile e gli obiettivi sportivi. Stasera la presentazione ufficiale al Cinema Italia dalle 17.30
L’atto dirigenziale è stato prodotto oggi e la pratica seguita passo dopo passo dal presidente del Consiglio comunale Mazzuca. Sul ricorso del club di Guarascio, Palazzo dei Bruzi è chiaro: «non ci sono elementi tali da ritenere potenzialmente compromettibile il manto erboso, se non in una misura del tutto compatibile con l’appropriata gestione manutentiva ordinaria»
Il portiere rossoblù, protagonista degli ultimi due clean sheet, racconta alla Gazzetta del Sud il suo momento positivo e la crescita della squadra: «Mi sento sicuro e sereno. Coppitelli mi sta aiutando molto»
Domenica al Marulla arriva la formazione di Roberto Stellone, ottava con 20 punti e reduce dal successo contro il Casarano. I campani non vincono in trasferta da due mesi e non segnano fuori casa da quattro partite
La squadra di Coppitelli ha ritrovato solidità difensiva, ma continua a segnare poco. Per alimentare le speranze di salvezza sarà fondamentale ritrovare concretezza sotto porta, soprattutto dagli attaccanti
Dopo sei trasferte consecutive con almeno un gol subito, i rossoblù chiudono per la prima volta una gara lontano dal Marulla senza incassare reti. La squadra di Coppitelli conferma i progressi difensivi delle ultime settimane
Il tecnico rossoblù presenta la trasferta di Monopoli: «Vogliamo allungare la striscia positiva e iniziare a vincere anche contro le squadre di alta classifica». Sull’assenza di Clemente: «È importante, ma dobbiamo andare oltre le defezioni»