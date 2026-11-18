Completati i lavori del progetto Polis, con spazi più accessibili e nuovi servizi. Salgono a 65 le sedi riqualificate in provincia di Cosenza. Magarò: «Un risultato concreto e molto atteso per la nostra comunità»
La presidente dell’associazione “G. Rodari” denuncia il mancato completamento della nomina dopo l’approvazione delle candidature del 30 marzo. Chiesto l’inserimento della scelta all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale
La manager calabrese, già laureata nell’ateneo in Scienze Economiche e Sociali, riceverà il riconoscimento il 23 novembre. La sua lectio magistralis sarà dedicata ad assicurazioni e responsabilità collettive
Il 24 novembre il confronto tra istituzioni e professionisti per definire protocolli condivisi. Il Pronto Intervento Sociale Praia-Scalea è raggiungibile al numero verde 800 020939, attivo 24 ore su 24
I comuni dell’Ambito di San Marco Argentano temono che il potenziamento della ferrovia riduca i collegamenti su gomma verso scuole, ospedali e luoghi di lavoro. La richiesta di confronto è stata protocollata il 17 novembre
I nomi non sono ancora ufficiali. Per l’ultimo San Silvestro del mandato, Franz Caruso punta a due artisti sullo stesso palco. Intanto il Comune attende una risposta sui 200mila euro chiesti al Consiglio regionale per il cartellone delle feste
Dal Palazzetto Brillia a Cantinella, il bando prevede un lotto per ogni struttura. Le concessioni dureranno nove anni, prorogabili di altri tre. I sopralluoghi sono obbligatori e vanno richiesti entro il 9 dicembre
Sabato 21 novembre alle 17.30 la cerimonia al Museo del Presente. I premi ai giovani riguardano musica, letteratura, sport e matematica. Al sindaco Sandro Principe andrà il riconoscimento «Eccellenza calabrese» per l’impegno istituzionale
A Rende si è chiuso il XXIII convegno nazionale dei direttori generali delle amministrazioni universitarie. Il documento chiede una programmazione finanziaria pluriennale per mantenere infrastrutture e competenze e propone di estendere ai bilanci e ai costi degli atenei l’osservatorio sul finanziamento ordinario
Lo studente di Medicina della Kore di Enna ha lavorato con il collega Francesco Perrone sotto la guida del professor Vincenzo Calabrese. A Sorrento il gruppo ha portato quattro contributi, tre presentati come poster digitali e uno discusso in una sessione orale
Il sindaco difende il rilancio della lirica, rivendica il successo del Barbiere di Siviglia. Ma l’inchiesta riguarda la bocciatura della candidatura 2025-2027, non il riconoscimento del teatro né il valore della stagione. Resta aperta la domanda sul futuro della direzione artistica
Il vicepresidente e assessore Mancuso: «Passiamo dalla programmazione alla fase concreta di coinvolgimento delle amministrazioni locali. Vogliamo valorizzare l’enorme patrimonio costiero della Calabria»