Il dipinto di Giuseppe De Nigris, esposto a Lecce, era entrato nel patrimonio provinciale nel 1875. Una delibera conservata a Cosenza ha aiutato a ricostruirne la proprietà. I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno riconsegnato la tela all’ente
Le ragazze di Cosenza, guidate dalla direttrice Maria Carmela Ranieri e accompagnate al pianoforte da Roberto Boschelli, arrivano prime nella categoria musica profana e seconde nella categoria musica sacra
Il progetto esecutivo prevede di rendere più efficiente l’illuminazione pubblica del principale asse commerciale cittadino. L’intervento rientra nell’Agenda Urbana Cosenza-Rende 2021-2027. Il Comune non ha indicato la data di avvio dei lavori
Il sindaco condanna il gesto e annuncia che il Comune si occuperà del ripristino d’intesa con Federico Morabito, che aveva donato alla città l’opera di Matteo Zenardi. Alla moglie e ai figli dell’artista è arrivata la solidarietà di Caruso
Alla Fondazione Marini Marigliano si tiene l’anteprima del XX Salone nazionale del vino novello. In programma anche una masterclass sull’olio, un incontro sul suino nero di Calabria e due repliche del Banchetto romano
Mercoledì 18 novembre alle 20.30 Daniele Moroni dirigerà i 60 musicisti della Brutia, affiancati dal contralto Alessandra Volpe e dall’International Opera Choir di Roma. L’orchestra presenta il concerto come la prima esecuzione in Calabria dell’opera.
Romano e Unical hanno sperimentato il riuso delle radici già lavorate nelle malte cementizie. A Rimini i risultati delle prove: con le fibre, i campioni hanno resistito meglio sia alla flessione sia alla compressione
Alberto Pirri di SunDay Pizzeria, Leonardo Barberio e Pietro Fragale di U’ Curtigliu tra gli otto professionisti calabresi alla rassegna. Al centro del confronto, il modo in cui la Generazione Z sceglie e vive la pizzeria
Mercoledì 18 novembre alle 11 l’Istituto «Leonardo da Vinci» ospita un convegno promosso con la Provincia di Cosenza. Al centro dell’incontro la tutela dei dati personali, il cyberbullismo e la capacità di riconoscere i contenuti ingannevoli
Il bando è aperto anche ai civili con una delle lauree magistrali previste. I posti sono distribuiti tra Trasporti e Materiali, Ingegneri, Sanità e Commissariato. La selezione prevede uno scritto, senza prova orale
Possibili temporali nel capoluogo tra il pomeriggio e la prima serata. Sullo Ionio piogge più deboli, ma con raffiche fino a 60 chilometri orari a Corigliano-Rossano. Martedì mattina attese schiarite in città
L’esponente di Forza Italia propone di affiancare ai voti la condizione economica delle famiglie e di aprire una finestra per le matricole di Medicina. All’ateneo chiede di rivedere le esclusioni legate al cambio di corso
La sesta edizione del salone agroalimentare prosegue al Centro fieristico Colosimo. Dopo gli incontri tra imprese e buyer internazionali, nelle ultime due giornate sono in programma il contest per gli studenti, la selezione SCA Italy per il Sigep 2027 e tanto altro
Si è concluso il Multi Screening Day promosso dal Rotary Club Paola MTC e da ADIS Cosenza con il patrocinio del Comune. Gli organizzatori riferiscono un’ampia adesione di cittadini di diverse età, senza indicare il numero dei partecipanti o dei controlli effettuati
Dal 16 al 18 novembre il gruppo di ricerca incaricato dal Ministero della Cultura esaminerà il progetto «Cerisano Factory». A pochi mesi dalla conclusione delle attività, saranno ascoltati imprese beneficiarie, associazioni, amministratori e partner accademici
Il Comune ha presentato sabato 14 novembre il programma delle festività 2026-2027. La villa di viale Trieste ospiterà il Giardino del Natale, pensato per famiglie e bambini. In piazza Bilotti la BCC Mediocrati contribuirà all’allestimento dell’albero
L’Arcidiocesi di Rossano-Cariati invita i pescatori, le famiglie e le comunità ioniche a due appuntamenti: venerdì 20 novembre alle 17.30 al Mercato ittico di Schiavonea e sabato 21 alle 10 nella sede della Lega Navale di Cariati
La trentesima edizione mobilita volontari, studenti e istituti penitenziari, ma il raccolto scende di 13.600 chili. Per il Banco Alimentare pesano le difficoltà economiche e la perdita di potere d’acquisto delle famiglie: «Ma in una terra che conosce bene le difficoltà, ogni gesto di solidarietà ha un valore ancora più grande».
Dopo settimane con precipitazioni scarse, cambia la circolazione atmosferica. Piogge a più riprese sulle aree tirreniche, mentre lo Jonio resterà in gran parte all’asciutto. Attenzione alle forti raffiche da ovest
Domenico Iacovo, pastore e scrittore, ha ritrovato l’amore per l’antico strumento della tradizione popolare. Ernesto Vetere, barbiere, costruisce presepi anche con materiali di riciclo: due passioni nate nell’infanzia e diventate un modo per tramandare la memoria della comunità. L’appuntamento domenica alle 12 su LaC Tv
Lunedì 16 novembre alle 17.30 nella sala consiliare di Palazzo dei Bruzi saranno presentati i risultati di un’indagine sulla sicurezza percepita dalle studentesse dell’Unical sui mezzi pubblici. A introdurre i lavori la consigliera Bianca Rende