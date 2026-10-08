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24 ORE ALL NEWS

Cronaca
8 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
Gesto vile

Cetraro, dirigente biologa dell’ospedale vittima di un’intimidazione

La solidarietà dell’amministrazione comunale alla dottoressa Laura Siciliano, dopo il danneggiato della sua auto: «Tentativo di ostacolare la ripresa del presidio ospedaliero Iannelli»
Redazione
Cetraro, dirigente biologa dell’ospedale vittima di un’intimidazione\n
Il processo

Medico cubano del Pronto Soccorso di Cosenza rinviato a giudizio per omicidio colposo

Secondo l’impianto accusatorio, il professionista caraibico avrebbe somministrato un antibiotico al quale, così come riportato nella scheda del triage, il paziente era allergico: da qui la reazione anafilattica e il conseguente arresto cardiorespioratorio 
Redazione
Medico cubano del Pronto Soccorso di Cosenza rinviato a giudizio per omicidio colposo\n
lieto fine

Due fungaioli di 89 e 92 anni si perdono in Sila. Ritrovati sani e salvi questa mattina

Erano andati a caccia di porcini ieri mattina, ma non hanno fatto rientro. Fondamentale l’intervento dei Vigili del fuoco e del gruppo cinofili che ha rintracciato le loro posizioni
A. C.
Due fungaioli di 89 e 92 anni si perdono in Sila. Ritrovati sani e salvi questa mattina\n
Giustizia amministrativa

Corigliano Rossano, il Tar annulla l’interdittiva antimafia: il Lido La Balera torna alla titolare

Dopo due sentenze del Tribunale amministrativo il Comune ripristina le concessioni demaniali e riconsegna le chiavi a Lucia Morfò: «È una giornata che aspettavo da tempo»
Redazione
Corigliano Rossano, il Tar annulla l’interdittiva antimafia: il Lido La Balera torna alla titolare\n

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Cronaca

8 ottobre 2026
Ore 09:45

Melanoma, lectio magistralis del professor Ascierto

Melanoma, lectio magistralis del professor Ascierto

INAUGURATI 22 AMBULATORI DELL’OSPEDALE DELLA SIBARITIDE

INAUGURATI 22 AMBULATORI DELL’OSPEDALE DELLA SIBARITIDE
Cronaca

Caro vita, protesta a Cosenza: parla Vittoria Morrone

Protesta contro il caro vita su corso Mazzini a Cosenza. Vittoria Morrone de La Base: «Le famiglie calabresi sono veramente in ginocchio».

1 ottobre 2026
Ore 16:46
Caro vita, protesta a Cosenza: parla Vittoria Morrone

INAUGURATI 22 AMBULATORI DELL’OSPEDALE DELLA SIBARITIDE

INAUGURATI 22 AMBULATORI DELL’OSPEDALE DELLA SIBARITIDE
Cronaca

Caro vita, protesta a Cosenza: parla Vittoria Morrone

Protesta contro il caro vita su corso Mazzini a Cosenza. Vittoria Morrone de La Base: «Le famiglie calabresi sono veramente in ginocchio».

1 ottobre 2026
Ore 16:46
Caro vita, protesta a Cosenza: parla Vittoria Morrone
Cronaca

8 ottobre 2026
Ore 09:45

Melanoma, lectio magistralis del professor Ascierto

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INAUGURATI 22 AMBULATORI DELL’OSPEDALE DELLA SIBARITIDE

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Cronaca

Caro vita, protesta a Cosenza: parla Vittoria Morrone

Protesta contro il caro vita su corso Mazzini a Cosenza. Vittoria Morrone de La Base: «Le famiglie calabresi sono veramente in ginocchio».

1 ottobre 2026
Ore 16:46
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Cronaca

8 ottobre 2026
Ore 09:45

Melanoma, lectio magistralis del professor Ascierto

Melanoma, lectio magistralis del professor Ascierto
La sentenza

«Solo un colpo d’aria», ma muore il giorno dopo: medico dell’Asp di Cosenza condannato a risarcire 100mila euro

Il camice bianco è già stato condannato in via penale dal tribunale di Castrovillari. La paziente morta per una disseccazione aortica era arrivata al pronto soccorso lamentando dolore al torace. Per i giudici ci fu «una colposa condotta omissiva»
Luana Costa
«Solo un colpo d’aria», ma muore il giorno dopo:\u00A0medico dell’Asp di Cosenza condannato a risarcire 100mila euro\n
L’inchiesta

Sacerdote reggino arrestato per maltrattamenti, è ai domiciliari

L’indagine condotta dalla Procura di Locri. Il reato ipotizzato sarebbe stato compiuto ai danni di persone adulte
Redazione Cronaca
Sacerdote reggino arrestato per maltrattamenti, è ai domiciliari\n
Il provvedimento

Cosenza, foglio di via per un cittadino straniero pluripregiudicato appena scarcerato

L’uomo è stato accompagnato presso il centro di permanenza per i rimpatri di Potenza, dopo che il questore ne ha disposto l'allontanamento per questioni di sicurezza
Redazione
Cosenza, foglio di via per un cittadino straniero pluripregiudicato appena scarcerato\n
Fuoco nel Cosentino

Incendio nella notte distrugge dieci auto in una concessionaria a Tarsia, indagini in corso

Le fiamme hanno minacciato un’area dove erano parcheggiati circa 150 veicoli. Fondamentale il lavoro dei vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri
Redazione Cronaca
Incendio nella notte distrugge dieci auto in una concessionaria a Tarsia, indagini in corso\n\n\n
Incendio nella notte a Tarsia

Fiamme nel piazzale di una concessionaria a Tarsia: distrutte dieci auto

L’incendio è divampato in località Cona. Nel piazzale erano parcheggiati circa 150 veicoli. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero al resto del parco auto
Redazione
Fiamme nel piazzale di una concessionaria a Tarsia: distrutte dieci auto\n
La mobilitazione

San Marco Argentano, protesta alla Rotonda Scalo: agricoltori e territorio contro il caro carburante – VIDEO

La mobilitazione è in corso dalla mattinata dell’8 ottobre. Al presidio della Valle dell’Esaro hanno aderito agricoltori, amministratori locali, studenti e cittadini. Al centro della protesta i rincari del gasolio, i costi di produzione e le difficoltà delle aziende agricole
Redazione
San Marco Argentano, protesta alla Rotonda Scalo: agricoltori e territorio contro il caro carburante –\u00A0VIDEO\n
il caso

Lago Cecita, sospetto sversamento di materiale inquinante 

L’apparente presenza di liquami nei pressi di una delle sponde del bacino artificiale notata da un visitatore durante una passeggiata 
Salvatore Bruno
Lago Cecita, sospetto sversamento di materiale inquinante\u00A0\n
Beccato

Gratta e Vinci da 10 milioni con il trucco, 50enne di Cosenza a processo per truffa: ecco come tentò di barare

Rodolfo Bianchi avrebbe unito due tagliandi non vincenti per simulare una vincita da 10.000.540 euro. I controlli hanno scoperto l’anomalia. Ora l’uomo affronta un procedimento giudiziario a Roma
Redazione Cronaca
Gratta e Vinci da 10 milioni con il trucco,\u00A050enne di Cosenza a processo per truffa: ecco come tentò di barare\n
Scommesse e fisco

Scommesse senza concessione a Cosenza, la Cassazione conferma gli accertamenti fiscali

Respinto il ricorso contro gli avvisi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’imposta unica relativa agli anni 2014 e 2015
Antonio Alizzi
Scommesse senza concessione a Cosenza, la Cassazione conferma gli accertamenti fiscali\n
La decisione

Operaio schiacciato da una lastra di cemento a Frascineto, rinviato a giudizio il titolare dell’impresa

Oggi la decisione del gup: Filippo Di Lauro è accusato di omicidio colposo. Edison Malaj è morto a febbraio 2024. L’avvocato della famiglia: «Confidiamo nella giustizia»
Redazione Cronaca
Operaio schiacciato da una lastra di cemento a Frascineto, rinviato a giudizio il titolare dell’impresa\n
Dopo la requisitoria

Processo Acheruntia, la parola passa alle difese. «Maiorano non perpetrò violenza contro una dirigente del Comune di Acri»

Tanti interventi difensivi nel corso dell’udienza odierna davanti al tribunale collegiale di Cosenza. L’avvocato Pierluigi Pugliese contesta l’accusa di concussione relativa al taglio di un bosco. Anche la Dda ha chiesto l’assoluzione
Antonio Alizzi
Processo Acheruntia, la parola passa alle difese. «Maiorano non perpetrò violenza contro una dirigente del Comune di Acri»\n
Vite spezzate

Operaio morto in un cantiere a Frascineto, sit in al tribunale di Castrovillari. I familiari: «Vogliamo giustizia»

La manifestazione promossa dalla Fillea Cgil in occasione dell’udienza preliminare per la morte di Edison Malaj, schiacciato da una lastra di cemento a febbraio 2024: «Chi muore lavorando deve essere riconosciuto a tutti gli effetti come vittima del dovere»
Redazione Cronaca
Operaio morto in un cantiere a Frascineto, sit in al tribunale di Castrovillari. I familiari: «Vogliamo giustizia»\n
Primo grado

Montalto Uffugo, era cocaina al 94% e non Shaboo: una condanna a Cosenza

Gli esami hanno chiarito la natura della droga sequestrata. Pena di due anni e otto mesi, sostituita con lavori di pubblica utilità
Antonio Alizzi
Montalto Uffugo, era cocaina al 94% e non Shaboo: una condanna a Cosenza\n
Le deposizioni in Corte d’Assise

Omicidio di Giuseppe Gaetani, moglie e figlia ricostruiscono gli spari davanti all’abitazione familiare

Le testimoni hanno riferito di aver visto un furgone bianco allontanarsi, senza riuscire a riconoscere chi si trovasse a bordo
Antonio Alizzi
Omicidio di Giuseppe Gaetani, moglie e figlia ricostruiscono gli spari davanti all’abitazione familiare\n
Nuovo step

Rinascita Scott, per le false testimonianze in aula chiesta la citazione a giudizio di 16 indagati: ecco i NOMI

La Procura di Lamezia esercita l’azione penale dopo l’invio degli atti dal Tribunale di Vibo. Accuse anche per l’ex giudice Marco Petrini, per il titolare del ristorante dove si è tenuto il ricevimento degli “sposi in elicottero” di Nicotera, per imprenditori e un ex collaboratore di giustizia. Ecco tutti gli episodi contestati
Giuseppe Baglivo
Rinascita Scott, per le\u00A0false testimonianze in aula\u00A0chiesta la citazione a giudizio di 16 indagati: ecco i NOMI\n
La requisitoria

La cosca della montagna e il suo killer, in appello chiesta la conferma di 15 anni di reclusione per Marco Gallo

L’omicida dell’avvocato Francesco Pagliuso è accusato di associazione mafiosa in qualità di intraneo alla cosca Scalise di Decollatura. Chieste le condanne anche per Pino, Luciano Scalise e Angelo Rotella
Alessia Truzzolillo
La cosca della montagna e il suo killer, in appello chiesta la conferma di 15 anni di reclusione per Marco Gallo
BECCATO

Diamante, arrestato con oltre un etto di hashish nascosto tra gli addobbi natalizi

Controllato alla guida senza patente, è stato perquisito anche a casa: sequestrati 106 grammi di hashish, marijuana, due grinder e 600 euro in contanti
Redazione
Diamante, arrestato con oltre un etto di hashish nascosto tra gli addobbi natalizi\n
L’inchiesta

Tentato omicidio e spaccio di droga in Valtellina, sei arresti: ci sono anche quattro calabresi

Secondo quanto ricostruito, lo scorso 2 luglio un commando avrebbe tentato di uccidere un uomo per un regolamento di conti legato al commercio di stupefacenti
Redazione Cronaca
Tentato omicidio e spaccio di droga in Valtellina, sei arresti: ci sono anche quattro calabresi\n
Protesta sulla Provinciale 173

SP173, residenti bloccano la strada contro la chiusura. Stasi: «Prima serve un’alternativa»

Gli abitanti di Thurio, Ministalla e delle contrade vicine chiedono un percorso alternativo prima dell’abbattimento del ponte. Il sindaco di Corigliano-Rossano propone la riapertura temporanea del passaggio a livello di Thurio. Sul posto anche l’assessore provinciale alla Viabilità Giuseppe Turano
Matteo Lauria
SP173, residenti bloccano la strada contro la chiusura. Stasi: «Prima serve un’alternativa»\n
Nuovo presidio

La protesta degli agricoltori si sposta a Lamezia nei pressi dell’aeroporto, andrà avanti tutta la giornata

Circa una decina i mezzi sul posto. I manifestanti chiedono una riduzione del costo del gasolio agricolo schizzato a quota 1,60 euro
Salvatore Bruno
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Maltempo in Calabria, venerdì temporali e forti raffiche di vento: allerta gialla in tutta la regione

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