Cetraro, dirigente biologa dell’ospedale vittima di un’intimidazione

Secondo l’impianto accusatorio, il professionista caraibico avrebbe somministrato un antibiotico al quale, così come riportato nella scheda del triage, il paziente era allergico: da qui la reazione anafilattica e il conseguente arresto cardiorespioratorio
Il camice bianco è già stato condannato in via penale dal tribunale di Castrovillari. La paziente morta per una disseccazione aortica era arrivata al pronto soccorso lamentando dolore al torace. Per i giudici ci fu «una colposa condotta omissiva»
La mobilitazione è in corso dalla mattinata dell’8 ottobre. Al presidio della Valle dell’Esaro hanno aderito agricoltori, amministratori locali, studenti e cittadini. Al centro della protesta i rincari del gasolio, i costi di produzione e le difficoltà delle aziende agricole
Tanti interventi difensivi nel corso dell’udienza odierna davanti al tribunale collegiale di Cosenza. L’avvocato Pierluigi Pugliese contesta l’accusa di concussione relativa al taglio di un bosco. Anche la Dda ha chiesto l’assoluzione
La manifestazione promossa dalla Fillea Cgil in occasione dell’udienza preliminare per la morte di Edison Malaj, schiacciato da una lastra di cemento a febbraio 2024: «Chi muore lavorando deve essere riconosciuto a tutti gli effetti come vittima del dovere»
La Procura di Lamezia esercita l’azione penale dopo l’invio degli atti dal Tribunale di Vibo. Accuse anche per l’ex giudice Marco Petrini, per il titolare del ristorante dove si è tenuto il ricevimento degli “sposi in elicottero” di Nicotera, per imprenditori e un ex collaboratore di giustizia. Ecco tutti gli episodi contestati
L’omicida dell’avvocato Francesco Pagliuso è accusato di associazione mafiosa in qualità di intraneo alla cosca Scalise di Decollatura. Chieste le condanne anche per Pino, Luciano Scalise e Angelo Rotella
Gli abitanti di Thurio, Ministalla e delle contrade vicine chiedono un percorso alternativo prima dell’abbattimento del ponte. Il sindaco di Corigliano-Rossano propone la riapertura temporanea del passaggio a livello di Thurio. Sul posto anche l’assessore provinciale alla Viabilità Giuseppe Turano