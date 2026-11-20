La Regione rende disponibili le risorse per installare e potenziare le telecamere sul territorio. Da Crotone a Soverato, da Caulonia a Melito Porto Salvo: finanziamenti fino a 360mila euro per contrastare criminalità e reati ambientali
La trattoria, gestita dai coniugi Catia Corbelli e Francesco Armentano, quest’anno si è classificata tra le cinquanta migliori d’Italia: «Ci ispiriamo a un modello di economia circolare, e ai clienti offriamo un’esperienza immersiva che fonde la conoscenza del territorio alla degustazione dei nostri piatti»
Il libeccio concede una breve pausa nel fine settimana, ma lunedì torna a soffiare con forza su entrambe le fasce costiere. Attese mareggiate sul Tirreno e possibili disagi soprattutto tra Reggino, Catanzarese e Cosentino
Domenico Trotta studierà le particelle energetiche rilevate dalle sonde spaziali, Lino Antonio Hernández Mazzocchin indagherà il potenziale antitumorale di nuovi composti del vanadio. A Latorre la responsabilità scientifica del nuovo Centro di Neuroscienze e Salute del Cervello
Sabato 21 novembre torna «Una guida per la vita», l’iniziativa della Scuderia Brutia. Le donazioni aiuteranno alcuni adolescenti prossimi ai 18 anni a conseguire la patente. In programma anche visite di prevenzione nel camper dell’Avis provinciale
La Giunta dà il via libera alla fattibilità tecnico-economica. Il Tavolo istituzionale ha autorizzato l’utilizzo delle economie del CIS. Caruso: «Consolidare la presenza dell’Unical e completare il recupero del complesso»
Il partito propone un’assise pubblica per costruire un piano strategico con le imprese del settore. Tutti gli operatori interpellati giudicano la mobilità scarsa o inesistente, mentre 61 chiedono trasparenza sull’impiego dell’imposta