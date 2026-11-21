La poltrona dell’assessore Buffone non è per ora in discussione, ma il sindaco replica da Perfidia alla presa di posizione dei pentastellati: «Nella coalizione che guida Palazzo dei Bruzi ci sono tutti fin dal 2021, non solo il sottoscritto»
La consigliera regionale Elisabetta Barbuto deposita una proposta di legge per rendere automatico il ricorso all’intramoenia o alle strutture accreditate quando il servizio pubblico non rispetta i tempi di priorità. Previsto il pagamento diretto da parte delle Asp
Abbonamenti senza costi o a tariffe agevolate per gli universitari e gli alunni delle scuole. La proposta del circolo Marica Zucarelli punta a sostenere le famiglie e garantire maggiori opportunità anche a chi vive
Finanziamento integrale per il progetto comunale: completamento di Viale Parco rendese, sicurezza stradale e realizzazione di un centro polifunzionale con spazi per formazione, attività produttive e servizi ai lavoratori
Il ricercatore del Cnr già dirigente della Protezione civile regionale, sarà protagonista della quinta tappa del ciclo di iniziative promosse dal candidato sindaco per la costruzione del programma elettorale. Appuntamento il 23 novembre alle ore 18,30 nella Parrocchia Sant’Aniello
Dopo quattro anni e mezzo di opposizione, il movimento punta a costruire un’alternativa all’attuale maggioranza. L’invito a partecipare è rivolto a cittadini, associazioni e forze politiche. Nella nota non viene indicato un candidato sindaco
Diversi i milioni da destinare alla Calabria negli emendamenti che i deputati forzisti hanno presentato alla legge di Bilancio. Nei testi di Fabio Roscioli tre milioni per la promozione di Reggio Calabria. Venti milioni invece per l’eccezionale ondata di maltempo dei mesi scorsi
Nonostante l’occupazione sia aumentata le famiglie a rischio povertà nella nostra regione sono più che altrove. Colpa della dinamica dei salari che non cresce come nel resto d’Italia. Lo scorso anno circa 6000 giovani hanno lasciato la regione e secondo il Cnel l’emigrazione giovaniel ci costa circa 610 milioni di euro
Il sindaco Caruso: «Il nostro fine ultimo è quello di migliorare progressivamente le performances ambientali della nostra città in prospettiva green, nella piena consapevolezza che gli alberi rappresentano i migliori alleati nella lotta al cambiamento climatico»
Il commissario della federazione provinciale ha convocato segretari e amministratori il 15 gennaio a Corigliano Rossano: «Nei prossimi mesi ci attendono sfide elettorali la cui importanza va ben oltre il destino personale di chiunque di noi»