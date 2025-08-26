Social
Home page>Societa>Dove dormire a Cosenza: ...

Dove dormire a Cosenza: guida pratica ai migliori B&B del centro città

Visitare Cosenza significa immergersi nel cuore della Calabria, tra il fascino del centro storico, le piazze animate e le testimonianze di un patrimonio artistico e culturale che unisce Medioevo e contemporaneità. Una delle prime domande che si pongono i viaggiatori è: dove dormire a Cosenza per vivere al meglio l’esperienza in città? La risposta arriva da una selezione di B&B e strutture ricettive, scelte dagli utenti di TripAdvisor, che uniscono comfort moderni, accoglienza familiare e posizioni strategiche, spesso a pochi passi da Corso Mazzini o dal Duomo. Dal fascino elegante delle dimore storiche agli appartamenti ristrutturati con ogni comodità, fino alle guest house più moderne, l’offerta ricettiva consente di trovare la soluzione adatta a ogni esigenza: soggiorni brevi, viaggi di lavoro o weekend alla scoperta della città bruzia. In questa guida troverai le recensioni autentiche e i dettagli pratici dei migliori B&B di Cosenza, per scegliere con facilità la struttura ideale e rendere il tuo pernottamento un’esperienza indimenticabile.
Redazione
28 agosto 202514:59
1 of 2
gallery image

Dove dormire a Cosenza: guida pratica ai migliori B&B del centro città

Le Origini Rooms&Suite B&B - B&B Dimora Storica Giostra Vecchia - Palazzo Grisolia 1809 - B&B Margherita - B&B Residenza De Rose
gallery image

Dove dormire a Cosenza: guida pratica ai migliori B&B del centro città

B&B Morelli Home - Brettia Guest Rooms - B&B Sasso

Le Origini Rooms&Suite B&B

DETTAGLI
Via Felice Migliori 9, 87100 Cosenza Italia

Le Origini Rooms&Suite offre un giardino e si trova a Cosenza, nelle vicinanze di Duomo di Cosenza, Chiesa di San Francesco di Assisi e Teatro Rendano. Il WiFi gratuito è a disposizione in tutta la struttura e c’è un parcheggio privato disponibile sul posto.

Ogni alloggio presenta un bagno privato con bidet, l’aria condizionata, una TV a schermo piatto e un minibar.

Presso la struttura potrete gustare una colazione a buffet, italiana o senza glutine.

Castello Normanno-Svevo di Cosenza è a 3 km da questo bed and breakfast, mentre Università di Calabria si trova a 12 km dalla struttura. Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme si trova a 66 km di distanza, e la struttura offre una navetta aeroportuale a pagamento.

RECENSIONI

B&b da 5 stelle
Bellissimo e nuovo b&b, posizione strategica, a neanche 10 minuti a piedi si è in centro.
Camera e bagno ampi, spaziosi e pulitissimi.
Materasso e cuscino veramente confortevoli.
L'accoglienza del signor Pasquale è qualcosa di straordinario!!
La colazione top!! Crostata e dolcetti fatti in casa dalla mamma di Pasquale.
Ovviamente anche qualcosa di confezionato per chi ha altri gusti.
Esperienza da oltre le 5 stelle!!

Pulito moderno B&B
Camere pulite e moderne molto recentemente rinnovate. Situato in posizione centrale, a pochi passi da ristoranti e la vecchia Cosenza. Piccola ma fresca colazione in stile italiano. Pasquale era un padrone di casa incredibile che si è preso cura di tutto il necessario. Parcheggio in loco.

Praticamente perfetto
Abbiamo passato un week end in questo B&B situato in un punto strategico a due passi dal centro, la stanza nuova dotata di tutti i confort, colazione molto buona con dolci fatti in casa dalla mamma del proprietario.. altra comodità è stata avere il parcheggio privato e chiuso con cancello.. In fine la gentilezza è la simpatia di Pasquale il proprietario che ci ha reso il soggiorno più piacevole.. lo consiglio!!!

B&B Dimora Storica Giostra Vecchia - Palazzo Grisolia 1809

DETTAGLI
Via Giostra Vecchia 2, 87100 Cosenza Italia

Al piano nobile di uno dei più antichi e prestigiosi palazzi del centro storico di Cosenza, caratterizzato da un imponente loggiato sorretto da un colonnato di tufo rosa e dalla raffinata corte interna, di chiara influenza napoletana del “700, è ubicata la Dimora Storica della Giostra Vecchia - Palazzo Grisolia 1809. L’ampio e luminoso salone con il loggiato, i soffitti dell’altezza di 5,20 m., affrescati o con travatura autentica in legno, le porte d’epoca, il felice accostamento fra elementi architettonici secolari e moderni, le ampie camere da letto, i bagni rifiniti con mosaici in vetro o pietra locale, i pregevoli arredi, la biancheria da letto e da tavola in puro lino e seta, e l’utilizzo di olii di bergamotto e cedro per la profumazione degli ambienti, fanno della Dimora un luogo di raffinata eleganza dove è possibile pernottare ed organizzare eventi esclusivi.

RECENSIONI

Esperienza perfetta
Non posso che scrivere una recensione super positiva per questo B&B.
La dimora in cui è situato è bellissima, con sale e camere spaziose e tutto molto pulito. C’è anche un’energia positiva nell’aria.
Le stanze sono praticamente piccoli appartamenti con tutti i confort necessari.
Colazione buona.
I proprietari sono persone squisite, con me sono stati gentilissimi e disponibili per ogni esigenza, anche per qualche danno che ho combinato! Grazie anche alla signora Paola.
Spero di tornarci.

Perfetto
Ho scelto questo posto per festeggiare il primo compleanno di mia figlia e sono rimasta entusiasta. È stato tutto perfetto, a partire dalla gentilezza, la professionalità e la cura dei dettagli della padrona di casa, dalla location, bellissima. Abbiamo passato una serata piacevolissima gustando pietanze una più buona dell’altra. Lo consiglio vivamente a tutti.

OTTIMO
L' idea iniziale era quella di pernottare una notte ma data la piacevolezza del luogo e le premure della padrona di casa mi sono trattenuta quattro notti. La sensazione di sospensione e al contempo di casa, fanno di questa struttura una dimora perfetta per trascorrere un momento di relax tra la storia e la cultura.

B&B Margherita

DETTAGLI
Via Gerolamo de Rada 7, 87100 Cosenza Italia

Appartamento ristrutturato, situato a 100 Mt. dallo svincolo autostradale e a 300 Mt. dall'ospedale civile, a pochi passi (5 minuti a piedi) da c/so Mazzini, cuore della città, isola pedonale ricca di locali commerciali e sede dello splendido museo all'aperto.
Nelle vicinanze molti bar, ristoranti e pizzerie, alcuni dei quali convenzionati con il B&B.
Camere matrimoniali dotate di aria condizionata, WiFi gratuito, minibar con prodotti offerti a titolo gratuito, TV a schermo piatto, bagno in camera, asciugacapelli.
Ottima colazione servita agli ospiti nello spazio comune.

RECENSIONI

Accoglienza di riferimento, esperienza unica.
Dopo aver soggiornato presso il B&B Margherita 2.0 tutte le strutture vi appariranno povere e trascurate.
I gestori sono due persone appassionate e vi faranno sentire a vostro agio come se foste a casa vostra.
Questa è una struttura di riferimento, non c’è altro da dire.

Perfetto
Ottimo B&B. Pulito e ben organizzato. Posizione ottimale a due passi dal corso principale di Cosenza.
Colazione buona ed abbondante.
Personale disponibile e gentile.
Ampia disponibilità di prodotti igienici nel bagno, frigo bar nella camera, bollitore con tisane di vario tipo a disposizione.

Ottima esperienza consigliatissimo
Ho soggiornato 5 notti al B&B Margherita 2.0, camera nuova, pulita, confortevole, accessoriata per ogni tua esigenza e anche di più.
Ottima posizione.
I proprietari perfetti padroni di casa, gentili e attenti.
Consiglio senza dubbi.

B&B Residenza De Rose

DETTAGLI
Via Pirro Schettini, 87100 Cosenza Italia

RECENSIONI

ottimo soggiorno
Siamo stati ospiti di questo delizioso B&B a Cosenza e non possiamo che esprimere la nostra più alta soddisfazione!
La posizione è ideale, a pochi passi dal Castello Normanno-Svevo e dal centro storico della città.
La zona è tranquilla e silenziosa, perfetta per un soggiorno rilassante a prezzo ragionevole.
Con sorpresa abbiamo trovato in camera oltre al sapone e i gel doccia, anche una piccola colazione ed un frigo con acqua fredda.
La camera era pulita, confortevole e dotata di tutti i comfort necessari.
Consiglio: se siete alla ricerca di un B&B a Cosenza, non esitate a prenotare qui.

B&B Morelli Home

DETTAGLI
14 Piazza Europa, 87100 Cosenza Italia

RECENSIONI

Settimana di lavoro fuori sede
Sono stato una settimana devi dire tutto sommato ottimo ……
B&B pulito caldo unica pecca che nn vengono tutti i giorni a pulire …….
Tutto incluso Wifi clima e bar ….. ci sono stato c lavoro e di sicuro ci ritornerei bella la posizione e io balconcino che affaccia sulla piazza ottima posizione xche c’è tutto vicino.

Soggiorno incantevole a Cosenza
Le case be&be Morelli a Cosenza ci hanno offerto un soggiorno meraviglioso, confortevole e piacevole.
Splendidamente in stile, con belle combinazioni di colori, un letto molto comodo, un bagno molto confortevole, un balcone molto dolce che si affaccia su una piazzetta con 2 fontane all'interno.
Circondato da tutti i tipi di negozi con tutto il necessario nelle immediate vicinanze.
Via Mazzini, una strada incredibile piena di negozi e ristoranti e offre un posto così incantevole per passeggiare la sera.
La colazione era deliziosa e devo aggiungere che non ho mai avuto lenzuola e asciugamani che profumavano come quelli che abbiamo avuto in questo incantevole b&b.
Molte molte grazie ai padroni di casa Signora Paola e Signore Antonio che hanno fatto di tutto per aiutarci in tutto ciò di cui avevamo bisogno durante il nostro breve soggiorno!
Stupendo! Altamente consigliato! Molte grazie.

Cosenza, perla della Calabria
La nostra tappa perfetta lungo il percorso da Napoli alla Sicilia e per vedere la Calabria, questo piccolo hotel a conduzione familiare era facilmente raggiungibile dall'autostrada e offriva un'atmosfera calda e una camera affascinante con vista su una fontana della piazza che scorre.
Al di là di una semplice porta simile ad un appartamento, l'hotel dispone di una hall al piano superiore, camere fresche, ottimo servizio, una deliziosa colazione e padroni di casa invitanti e disponibili.
Grida alla loro raccomandazione, anche la pizza di Walter, dietro l'angolo.

Brettia Guest Rooms

DETTAGLI
Viale Trieste 53A, 87100 Cosenza Italia

RECENSIONI

Eleganza, cura dei dettagli, qualità e cortesia!
Abbiamo soggiornato per lavoro presso la struttura che si è rivelata raffinata, arredata con gusto, pulita e con una gran cura per i dettagli.
Colazione eccellente, vasta scelta di prodotti di qualità e addirittura torte fatte in casa.
Posizione ottimale, al centro di Cosenza.
Abbiamo avuto il piacere di conoscere i titolari, persone gentili e disponibili che ci hanno riservato un trattamento speciale.
Assolutamente consigliato!

Tutto eccellente!
Pernottato con la mia compagna. B&b a dir poco perfetto!!
Siamo capitati qui per caso, ad accoglierci è stato Alessio. Ragazzo cordialissimo e super disponibile.
Pulizia della stanza eccellente.
Colazione eccellente come poche ne ho visto in giro (e di b&b ne ho girato)..
Stanza ampia e letto comodissimo.
Posizione del b&b fantastica. Nel pieno centro città. Tutto facilmente raggiungibile a piedi.
Voto 10. Complimenti.
Ritorneremo!!

Voto 10 !!
Tutto perfetto, camere nuovissime spaziose, arredate con gusto.
Pulizia impeccabile, colazione ottima con prodotti fatti in casa.
Posizione centrale e due passi dal corso principale pedonale.
Bagno molto bello e grande, doccia meravigliosa.
Alessio, il proprietario, è stato molto cortese e disponibile, ci tornerei molto volentieri!

B&B Sasso

DETTAGLI
11 Via Alberico Talarico, 87100 Cosenza Italia

B&B Sasso si trova a Cosenza e propone alloggi a 1,9 km da Chiesa di San Francesco di Assisi e a 1,8 km da Duomo di Cosenza.
Il WiFi gratis è tra i servizi disponibili in tutta la struttura.

RECENSIONI

Ospitalità 100/100
Gentili e simpatici!
Ci siamo trovati bene, camera confortevole, tv Smart, colazione ottima.

1 of 2
Tag
Cosenza

Tutti gli articoli di Societa

ULTIMA ORA
Le voci

Turismo in Calabria, la crisi di luglio non scoraggia gli imprenditori: «Proviamo a resistere nonostante le tasse»

Prezzi in crescita, tributi troppo e carenza di strutture frenano il settore. A Crotone, Melissa e Cirò Marina le esperienze di tre strutture ricettive: «Le difficoltà ci costringono a reinventarci: alla Regione chiediamo di investire in infrastrutture» 
Giuseppe Dell'Aquila
Turismo in Calabria, la crisi di luglio non scoraggia\u00A0gli imprenditori: «Proviamo a resistere nonostante le tasse»\n
Tradizione enogastronomica

Santa Sofia d’Epiro celebra i sapori della Sibaritide

Corteo di trattori, piatti tipici e musica popolare per la penultima tappa del format GAL Sibaritide “Colori e Profumi”
Redazione
Santa Sofia d’Epiro celebra i sapori della Sibaritide\n
Accendiamo un sogno

Il cuore grande della Calabria al Riva, cena di solidarietà per i piccoli pazienti dell’ospedale di Lamezia con Elisabetta Gregoraci

Successo per l’evento benefico realizzato con la partnership del network LaC. La dottoressa Mimma Caloiero, direttore dell’Uoc di Pediatria al Giovanni Paolo II: «Ancora una volta il territorio lametino si dimostra capace di solidarietà»
Bruno Mirante
Il cuore grande della Calabria al Riva, cena di solidarietà per i piccoli pazienti dell’ospedale di Lamezia con Elisabetta Gregoraci\n
Nuova apertura

Da Michele apre a Cosenza: la pizza napoletana sbarca in città

Il 4 settembre l’inaugurazione in viale Mancini: 100 coperti interni, 40 esterni e il forno con maioliche dorate protagonista del locale
Redazione
Da Michele apre a Cosenza: la pizza napoletana sbarca in città\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Cronaca

«Acqua contaminata a rischio salute»: a Sant’Agata d’Esaro cresce la preoccupazione

Una cittadina denuncia il rischio di contaminazione delle acque a Sant’Agata d’Esaro. Chiesti chiarimenti al Comune sulla qualità dell’acqua potabile.

26 agosto 2025
Ore 12:35
«Acqua contaminata a rischio salute»: a Sant’Agata d’Esaro cresce la preoccupazione
Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale
Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo
Società

Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini

Intorno alle 19:30 di ieri sera, il cielo sopra Rende e Cosenza si è improvvisamente illuminato, catturando l’attenzione di molti cittadini. Tre scie luminose, simili a comete, hanno attraversato l’orizzonte regalando uno spettacolo tanto inaspettato quanto affascinante.

L’evento, visibile anche da Rogliano e dai paesi limitrofi, ha subito alimentato curiosità e discussioni, con numerose foto e segnalazioni diffuse sui social.

Secondo chi ha assistito al fenomeno, le tre luci sono comparse quasi in simultanea e hanno solcato il cielo in rapida successione, lasciando dietro di sé una scia biancastra. «Sembravano comete – racconta un residente – ma si sono dissolte in pochi secondi».

Nonostante l’assenza, al momento, di una spiegazione ufficiale, eventi simili possono essere ricondotti a meteore, al passaggio di detriti spaziali o al riflesso di oggetti artificiali nell’atmosfera. Non si esclude che possa trattarsi anche di fenomeni collegati a esercitazioni o satelliti.

Al di là delle interpretazioni scientifiche, la serata ha regalato ai cosentini uno spettacolo raro. In tanti hanno espresso stupore ed entusiasmo, condividendo immagini e commenti tra piazze reali e virtuali.

Un piccolo grande evento che ha interrotto la routine quotidiana trasformando il cielo calabrese in un palcoscenico naturale di emozioni e mistero.

22 agosto 2025
Ore 08:23
Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini
Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo
Società

Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini

Intorno alle 19:30 di ieri sera, il cielo sopra Rende e Cosenza si è improvvisamente illuminato, catturando l’attenzione di molti cittadini. Tre scie luminose, simili a comete, hanno attraversato l’orizzonte regalando uno spettacolo tanto inaspettato quanto affascinante.

L’evento, visibile anche da Rogliano e dai paesi limitrofi, ha subito alimentato curiosità e discussioni, con numerose foto e segnalazioni diffuse sui social.

Secondo chi ha assistito al fenomeno, le tre luci sono comparse quasi in simultanea e hanno solcato il cielo in rapida successione, lasciando dietro di sé una scia biancastra. «Sembravano comete – racconta un residente – ma si sono dissolte in pochi secondi».

Nonostante l’assenza, al momento, di una spiegazione ufficiale, eventi simili possono essere ricondotti a meteore, al passaggio di detriti spaziali o al riflesso di oggetti artificiali nell’atmosfera. Non si esclude che possa trattarsi anche di fenomeni collegati a esercitazioni o satelliti.

Al di là delle interpretazioni scientifiche, la serata ha regalato ai cosentini uno spettacolo raro. In tanti hanno espresso stupore ed entusiasmo, condividendo immagini e commenti tra piazze reali e virtuali.

Un piccolo grande evento che ha interrotto la routine quotidiana trasformando il cielo calabrese in un palcoscenico naturale di emozioni e mistero.

22 agosto 2025
Ore 08:23
Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini
Cronaca

«Acqua contaminata a rischio salute»: a Sant’Agata d’Esaro cresce la preoccupazione

Una cittadina denuncia il rischio di contaminazione delle acque a Sant’Agata d’Esaro. Chiesti chiarimenti al Comune sulla qualità dell’acqua potabile.

26 agosto 2025
Ore 12:35
«Acqua contaminata a rischio salute»: a Sant’Agata d’Esaro cresce la preoccupazione
Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale
Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo
Società

Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini

Intorno alle 19:30 di ieri sera, il cielo sopra Rende e Cosenza si è improvvisamente illuminato, catturando l’attenzione di molti cittadini. Tre scie luminose, simili a comete, hanno attraversato l’orizzonte regalando uno spettacolo tanto inaspettato quanto affascinante.

L’evento, visibile anche da Rogliano e dai paesi limitrofi, ha subito alimentato curiosità e discussioni, con numerose foto e segnalazioni diffuse sui social.

Secondo chi ha assistito al fenomeno, le tre luci sono comparse quasi in simultanea e hanno solcato il cielo in rapida successione, lasciando dietro di sé una scia biancastra. «Sembravano comete – racconta un residente – ma si sono dissolte in pochi secondi».

Nonostante l’assenza, al momento, di una spiegazione ufficiale, eventi simili possono essere ricondotti a meteore, al passaggio di detriti spaziali o al riflesso di oggetti artificiali nell’atmosfera. Non si esclude che possa trattarsi anche di fenomeni collegati a esercitazioni o satelliti.

Al di là delle interpretazioni scientifiche, la serata ha regalato ai cosentini uno spettacolo raro. In tanti hanno espresso stupore ed entusiasmo, condividendo immagini e commenti tra piazze reali e virtuali.

Un piccolo grande evento che ha interrotto la routine quotidiana trasformando il cielo calabrese in un palcoscenico naturale di emozioni e mistero.

22 agosto 2025
Ore 08:23
Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini
Cronaca

«Acqua contaminata a rischio salute»: a Sant’Agata d’Esaro cresce la preoccupazione

Una cittadina denuncia il rischio di contaminazione delle acque a Sant’Agata d’Esaro. Chiesti chiarimenti al Comune sulla qualità dell’acqua potabile.

26 agosto 2025
Ore 12:35
«Acqua contaminata a rischio salute»: a Sant’Agata d’Esaro cresce la preoccupazione
Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale
Pronti al rientro

Rende, scuola al via: mensa e trasporto già operativi

Grazie alla nuova amministrazione, dal 15 settembre ripartono mensa e trasporto scolastico: servizi garantiti fin dal primo giorno per studenti e famiglie.
Redazione
Rende, scuola al via: mensa e trasporto già operativi
Bellezze in mostra

Cosenza brilla a Mister Italia: Emilio e Tommaso in finale a Pescara

I due giovani cosentini hanno superato la prefinale e si giocano il titolo nazionale di Mister Italia 2025. Appuntamento domani sera, 29 agosto, allo Stadio del Mare di Pescara.
Redazione
Cosenza brilla a Mister Italia: Emilio e Tommaso in finale a Pescara
Allerta alimentare

Richiamo di mozzarelle Latteria Soligo per «rischio chimico»

La misura riguarda quattro referenze, ciascuna segnalata per rischio chimico, e invita i consumatori a non utilizzare il prodotto fino a ulteriori indicazioni
Redazione
Richiamo di mozzarelle Latteria Soligo per «rischio chimico»\n
Il richiamo alle origini

Il monito del vescovo di Cassano Savino: «La religione non è show: successo, ricchezza e arrivismo la contaminano»

Il vicepresidente della Cei spiega come il potere minacci la spiritualità e invita a riscoprire il mistero e la testimonianza nel mondo: «Solo così la liturgia diventa sorgente di vita cristiana autentica»
Franco Sangiovanni
Il monito del vescovo di Cassano Savino: «La religione non è show:\u00A0successo, ricchezza e arrivismo la contaminano»\n
Giustizia e inclusione sociale

Crosia, la barca Elios da bene confiscato alla mafia a simbolo di solidarietà

L’imbarcazione sarà utilizzata per progetti rivolti a persone disabili o in condizioni di fragilità sociale. Il sindaco Maria Teresa Aiello: «La giustizia può trasformare ciò che era strumento di illegalità in risorsa per il bene comune»

Redazione
Crosia, la barca Elios da bene confiscato alla mafia a simbolo di solidarietà
Cin Cin

Rovito, 12esima edizione della Festa Campari: chi arriva ultimo paga da bere!

Appuntamento venerdì 29 agosto a partire dalle ore 19, la serata proseguirà con musica e altre attrazioni
Redazione
Rovito, 12esima edizione della Festa Campari: chi arriva ultimo paga da bere!\n
Giustizia negata

Corigliano Rossano, 12 anni senza Tribunale: «Dalla riapertura dipende il futuro del territorio, la politica ci ascolti»

Il trasferimento a Castrovillari ha aggravato disagi e isolamento. L’ex presidente della Camera civile Bianco chiede il ripristino della sede: «Un presidio di giustizia è garanzia per imprese, cultura e diritti, non solo per la categoria forense».
Matteo Lauria
Corigliano Rossano, 12 anni senza Tribunale: «Dalla riapertura dipende il futuro del territorio, la politica ci ascolti»\n
previsioni meteo

Caldo africano in arrivo a Cosenza, il picco si registrerà domani

Temperature in rialzo e tassi di umidità elevati con punte di 34 gradi nelle aree interne della Valle del Crati, vento di scirocco sulla città capoluogo
Salvatore Lia
Caldo africano in arrivo a Cosenza, il picco si registrerà domani
Estate bisignanese

A Bisignano arriva il Salento Dance Party: musica anni ’90 e festa in piazza

Il 29 agosto piazza principale animata da Crazy Nation, stand gastronomici e intrattenimento per famiglie nei festeggiamenti di Sant’Umile
Redazione
A Bisignano arriva il Salento Dance Party: musica anni ’90 e festa in piazza\n
Belvedere Marittimo

Gran gala di beneficenza del Rotary, raccolta fondi oltre ogni aspettativa a Belvedere Marittimo

Per l’occasione Casa Damiani ha messo a disposizione un gioiello poi sorteggiato alla fine della serata, ben nove club hanno preso parte all’iniziativa mondana nel segno della solidarietà
Redazione
Gran gala di beneficenza del Rotary, raccolta fondi oltre ogni aspettativa\u00A0a Belvedere Marittimo
Il caso

Santuario di Polsi, Zuppi duro: «Usato dalla ’ndrangheta per interessi privati, ora è tempo di rinascita»

Il cardinale denuncia le profanazioni mafiose al e invita i fedeli a difenderne la sacralità. Il rettore don Saraco: «Ho avuto paura per le minacce subite negli anni»
Redazione Attualità
Santuario di Polsi, Zuppi duro: «Usato dalla ’ndrangheta per interessi privati, ora è tempo di rinascita»\n
Turismo nel Cosentino

Estate sullo Ionio, stabilimenti divisi tra entusiasmo e disincanto | VIDEO

Quattro gestori raccontano la stagione: luglio resta debole, agosto regge, il turismo arriva soprattutto da Campania e aree vicine. Opinioni contrastanti sul futuro del litorale.
Matteo Lauria
Estate sullo Ionio, stabilimenti divisi tra entusiasmo e disincanto | VIDEO\n
Didattica

STEM4Teach@Cal, ecco il progetto UniCal per rafforzare formazione e inclusione nelle discipline STEM

Dal 2025 al 2027 l’ateneo guiderà un’iniziativa nazionale che coinvolge 19 scuole, 800 docenti e 1000 studenti
Redazione
STEM4Teach@Cal, ecco il progetto UniCal per rafforzare formazione e inclusione nelle discipline STEM\n
A bordo

San Giovanni in Fiore, il Comune rivoluziona il trasporto pubblico: si parte il primo settembre 

Quattro le nuove linee che collegheranno le periferie con il centro. Il sindaco Succurro: «I mezzi saranno dotati di pedane per le persone con disabilità e di posti riservati ad anziani e altri utenti fragili»
Redazione
San Giovanni in Fiore, il Comune rivoluziona il trasporto pubblico: si parte il primo settembre\u00A0\n
Le dichiarazioni

Corona, dal gossip al delirio: insulti a Elodie, stoccate ad Annalisa e l’ossessione per Belen. Va in onda il nulla spacciato per scoop

A “Falsissimo” l’ex re dei paparazzi ha sparato a zero sulla cantante romana, accusata di “essersi fatta mezzo mondo”, l’altra performer invece derisa per un look. Ma di notizie vere, neanche l’ombra
Luca Arnaù
Corona, dal gossip al delirio: insulti a Elodie, stoccate ad Annalisa e l’ossessione per Belen. Va in onda il nulla spacciato per scoop\n
Tema caldo

Cosenza Calcio, i consiglieri di minoranza contro Caruso: “Tradite le promesse, il club resta a Guarascio”

La nota firmata da nove consiglieri accusa il sindaco: “La chiusura delle curve è una provocazione. Restituite dignità ai tifosi e alla città”.
Redazione
Cosenza Calcio, i consiglieri di minoranza contro Caruso: “Tradite le promesse, il club resta a Guarascio”
Ai piedi della patrona

Cosenza, settenario in onore della madonna del Pilerio: ecco il calendario degli appuntamenti

Organizzata, nelle diverse giornate, anche una Peregrinatio dell’immagine mariana nei quartieri del centro storico bruzio
Redazione
Cosenza, settenario in onore della madonna del Pilerio: ecco il calendario degli appuntamenti\n
Sonorità calde

Settembre rendese, l’ex Gipsy Kings Pablo Reyes e l’omaggio a Modugno nel centro storico

Il co-fondatore del famoso gruppo latino sarà protagonista di una serata-evento nel centro storico di Rende dedicata al padre di “Volare”, primo ospite della manifestazione
Alessia Principe
Settembre rendese, l’ex Gipsy Kings Pablo Reyes e l’omaggio a Modugno nel centro storico
Arte e territorio

Gulìa Urbana 2025: la street-art torna nel Savuto, tra arte, musica e comunità

Il collettivo nato a Rogliano torna nel Savuto per l’edizione 2025, con nuovi murales firmati da grandi nomi della scena internazionale. Un festival che intreccia arte, musica, cultura e socialità, arricchito da eventi, degustazioni e tour guidati.
Redazione
Gulìa Urbana 2025: la street-art torna nel Savuto, tra arte, musica e comunità
Prendiamo appunti

Scuola, tutti i ponti le festività di quest’anno. Quando si comincia e cosa cambia da settembre

Arrivano importanti novità: divieto di cellulari alle superiori, nuova valutazione in condotta, date degli esami di Stato e un calendario ricco di pause
Redazione
Scuola, tutti i ponti le\u00A0festività di quest’anno. Quando si comincia e cosa cambia da settembre
1
...
PIÙ LETTI
1

Incidente auto moto a Scalea, morto un 34enne di Verbicaro

2
Nella Sibaritide

Laghi di Sibari, donna travolta da una moto: è ricoverata in condizioni critiche

3

Dalia Aly denuncia “Phica.net”: «Revenge porn e istigazione allo stupro»

4

Cosenza calcio, chiuse le Curve "Catena" e "Bergamini"

5

Trebisacce, lite in strada tra due fratelli finisce a colpi di machete: trentunenne ai domiciliari