Dove dormire a Cosenza: guida pratica ai migliori B&B del centro città

Le Origini Rooms&Suite B&B

DETTAGLI

Via Felice Migliori 9, 87100 Cosenza Italia

Le Origini Rooms&Suite offre un giardino e si trova a Cosenza, nelle vicinanze di Duomo di Cosenza, Chiesa di San Francesco di Assisi e Teatro Rendano. Il WiFi gratuito è a disposizione in tutta la struttura e c’è un parcheggio privato disponibile sul posto.

Ogni alloggio presenta un bagno privato con bidet, l’aria condizionata, una TV a schermo piatto e un minibar.

Presso la struttura potrete gustare una colazione a buffet, italiana o senza glutine.

Castello Normanno-Svevo di Cosenza è a 3 km da questo bed and breakfast, mentre Università di Calabria si trova a 12 km dalla struttura. Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme si trova a 66 km di distanza, e la struttura offre una navetta aeroportuale a pagamento.

RECENSIONI

B&b da 5 stelle

Bellissimo e nuovo b&b, posizione strategica, a neanche 10 minuti a piedi si è in centro.

Camera e bagno ampi, spaziosi e pulitissimi.

Materasso e cuscino veramente confortevoli.

L'accoglienza del signor Pasquale è qualcosa di straordinario!!

La colazione top!! Crostata e dolcetti fatti in casa dalla mamma di Pasquale.

Ovviamente anche qualcosa di confezionato per chi ha altri gusti.

Esperienza da oltre le 5 stelle!!

Pulito moderno B&B

Camere pulite e moderne molto recentemente rinnovate. Situato in posizione centrale, a pochi passi da ristoranti e la vecchia Cosenza. Piccola ma fresca colazione in stile italiano. Pasquale era un padrone di casa incredibile che si è preso cura di tutto il necessario. Parcheggio in loco.

Praticamente perfetto

Abbiamo passato un week end in questo B&B situato in un punto strategico a due passi dal centro, la stanza nuova dotata di tutti i confort, colazione molto buona con dolci fatti in casa dalla mamma del proprietario.. altra comodità è stata avere il parcheggio privato e chiuso con cancello.. In fine la gentilezza è la simpatia di Pasquale il proprietario che ci ha reso il soggiorno più piacevole.. lo consiglio!!!

B&B Dimora Storica Giostra Vecchia - Palazzo Grisolia 1809

DETTAGLI

Via Giostra Vecchia 2, 87100 Cosenza Italia

Al piano nobile di uno dei più antichi e prestigiosi palazzi del centro storico di Cosenza, caratterizzato da un imponente loggiato sorretto da un colonnato di tufo rosa e dalla raffinata corte interna, di chiara influenza napoletana del “700, è ubicata la Dimora Storica della Giostra Vecchia - Palazzo Grisolia 1809. L’ampio e luminoso salone con il loggiato, i soffitti dell’altezza di 5,20 m., affrescati o con travatura autentica in legno, le porte d’epoca, il felice accostamento fra elementi architettonici secolari e moderni, le ampie camere da letto, i bagni rifiniti con mosaici in vetro o pietra locale, i pregevoli arredi, la biancheria da letto e da tavola in puro lino e seta, e l’utilizzo di olii di bergamotto e cedro per la profumazione degli ambienti, fanno della Dimora un luogo di raffinata eleganza dove è possibile pernottare ed organizzare eventi esclusivi.

RECENSIONI

Esperienza perfetta

Non posso che scrivere una recensione super positiva per questo B&B.

La dimora in cui è situato è bellissima, con sale e camere spaziose e tutto molto pulito. C’è anche un’energia positiva nell’aria.

Le stanze sono praticamente piccoli appartamenti con tutti i confort necessari.

Colazione buona.

I proprietari sono persone squisite, con me sono stati gentilissimi e disponibili per ogni esigenza, anche per qualche danno che ho combinato! Grazie anche alla signora Paola.

Spero di tornarci.

Perfetto

Ho scelto questo posto per festeggiare il primo compleanno di mia figlia e sono rimasta entusiasta. È stato tutto perfetto, a partire dalla gentilezza, la professionalità e la cura dei dettagli della padrona di casa, dalla location, bellissima. Abbiamo passato una serata piacevolissima gustando pietanze una più buona dell’altra. Lo consiglio vivamente a tutti.

OTTIMO

L' idea iniziale era quella di pernottare una notte ma data la piacevolezza del luogo e le premure della padrona di casa mi sono trattenuta quattro notti. La sensazione di sospensione e al contempo di casa, fanno di questa struttura una dimora perfetta per trascorrere un momento di relax tra la storia e la cultura.

B&B Margherita

DETTAGLI

Via Gerolamo de Rada 7, 87100 Cosenza Italia

Appartamento ristrutturato, situato a 100 Mt. dallo svincolo autostradale e a 300 Mt. dall'ospedale civile, a pochi passi (5 minuti a piedi) da c/so Mazzini, cuore della città, isola pedonale ricca di locali commerciali e sede dello splendido museo all'aperto.

Nelle vicinanze molti bar, ristoranti e pizzerie, alcuni dei quali convenzionati con il B&B.

Camere matrimoniali dotate di aria condizionata, WiFi gratuito, minibar con prodotti offerti a titolo gratuito, TV a schermo piatto, bagno in camera, asciugacapelli.

Ottima colazione servita agli ospiti nello spazio comune.

RECENSIONI

Accoglienza di riferimento, esperienza unica.

Dopo aver soggiornato presso il B&B Margherita 2.0 tutte le strutture vi appariranno povere e trascurate.

I gestori sono due persone appassionate e vi faranno sentire a vostro agio come se foste a casa vostra.

Questa è una struttura di riferimento, non c’è altro da dire.

Perfetto

Ottimo B&B. Pulito e ben organizzato. Posizione ottimale a due passi dal corso principale di Cosenza.

Colazione buona ed abbondante.

Personale disponibile e gentile.

Ampia disponibilità di prodotti igienici nel bagno, frigo bar nella camera, bollitore con tisane di vario tipo a disposizione.

Ottima esperienza consigliatissimo

Ho soggiornato 5 notti al B&B Margherita 2.0, camera nuova, pulita, confortevole, accessoriata per ogni tua esigenza e anche di più.

Ottima posizione.

I proprietari perfetti padroni di casa, gentili e attenti.

Consiglio senza dubbi.

B&B Residenza De Rose

DETTAGLI

Via Pirro Schettini, 87100 Cosenza Italia

RECENSIONI

ottimo soggiorno

Siamo stati ospiti di questo delizioso B&B a Cosenza e non possiamo che esprimere la nostra più alta soddisfazione!

La posizione è ideale, a pochi passi dal Castello Normanno-Svevo e dal centro storico della città.

La zona è tranquilla e silenziosa, perfetta per un soggiorno rilassante a prezzo ragionevole.

Con sorpresa abbiamo trovato in camera oltre al sapone e i gel doccia, anche una piccola colazione ed un frigo con acqua fredda.

La camera era pulita, confortevole e dotata di tutti i comfort necessari.

Consiglio: se siete alla ricerca di un B&B a Cosenza, non esitate a prenotare qui.