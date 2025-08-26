Dove dormire a Cosenza: guida pratica ai migliori B&B del centro città
Le Origini Rooms&Suite B&B
DETTAGLI
Via Felice Migliori 9, 87100 Cosenza Italia
Le Origini Rooms&Suite offre un giardino e si trova a Cosenza, nelle vicinanze di Duomo di Cosenza, Chiesa di San Francesco di Assisi e Teatro Rendano. Il WiFi gratuito è a disposizione in tutta la struttura e c’è un parcheggio privato disponibile sul posto.
Ogni alloggio presenta un bagno privato con bidet, l’aria condizionata, una TV a schermo piatto e un minibar.
Presso la struttura potrete gustare una colazione a buffet, italiana o senza glutine.
Castello Normanno-Svevo di Cosenza è a 3 km da questo bed and breakfast, mentre Università di Calabria si trova a 12 km dalla struttura. Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme si trova a 66 km di distanza, e la struttura offre una navetta aeroportuale a pagamento.
RECENSIONI
B&b da 5 stelle
Bellissimo e nuovo b&b, posizione strategica, a neanche 10 minuti a piedi si è in centro.
Camera e bagno ampi, spaziosi e pulitissimi.
Materasso e cuscino veramente confortevoli.
L'accoglienza del signor Pasquale è qualcosa di straordinario!!
La colazione top!! Crostata e dolcetti fatti in casa dalla mamma di Pasquale.
Ovviamente anche qualcosa di confezionato per chi ha altri gusti.
Esperienza da oltre le 5 stelle!!
Pulito moderno B&B
Camere pulite e moderne molto recentemente rinnovate. Situato in posizione centrale, a pochi passi da ristoranti e la vecchia Cosenza. Piccola ma fresca colazione in stile italiano. Pasquale era un padrone di casa incredibile che si è preso cura di tutto il necessario. Parcheggio in loco.
Praticamente perfetto
Abbiamo passato un week end in questo B&B situato in un punto strategico a due passi dal centro, la stanza nuova dotata di tutti i confort, colazione molto buona con dolci fatti in casa dalla mamma del proprietario.. altra comodità è stata avere il parcheggio privato e chiuso con cancello.. In fine la gentilezza è la simpatia di Pasquale il proprietario che ci ha reso il soggiorno più piacevole.. lo consiglio!!!
B&B Dimora Storica Giostra Vecchia - Palazzo Grisolia 1809
DETTAGLI
Via Giostra Vecchia 2, 87100 Cosenza Italia
Al piano nobile di uno dei più antichi e prestigiosi palazzi del centro storico di Cosenza, caratterizzato da un imponente loggiato sorretto da un colonnato di tufo rosa e dalla raffinata corte interna, di chiara influenza napoletana del “700, è ubicata la Dimora Storica della Giostra Vecchia - Palazzo Grisolia 1809. L’ampio e luminoso salone con il loggiato, i soffitti dell’altezza di 5,20 m., affrescati o con travatura autentica in legno, le porte d’epoca, il felice accostamento fra elementi architettonici secolari e moderni, le ampie camere da letto, i bagni rifiniti con mosaici in vetro o pietra locale, i pregevoli arredi, la biancheria da letto e da tavola in puro lino e seta, e l’utilizzo di olii di bergamotto e cedro per la profumazione degli ambienti, fanno della Dimora un luogo di raffinata eleganza dove è possibile pernottare ed organizzare eventi esclusivi.
RECENSIONI
Esperienza perfetta
Non posso che scrivere una recensione super positiva per questo B&B.
La dimora in cui è situato è bellissima, con sale e camere spaziose e tutto molto pulito. C’è anche un’energia positiva nell’aria.
Le stanze sono praticamente piccoli appartamenti con tutti i confort necessari.
Colazione buona.
I proprietari sono persone squisite, con me sono stati gentilissimi e disponibili per ogni esigenza, anche per qualche danno che ho combinato! Grazie anche alla signora Paola.
Spero di tornarci.
Perfetto
Ho scelto questo posto per festeggiare il primo compleanno di mia figlia e sono rimasta entusiasta. È stato tutto perfetto, a partire dalla gentilezza, la professionalità e la cura dei dettagli della padrona di casa, dalla location, bellissima. Abbiamo passato una serata piacevolissima gustando pietanze una più buona dell’altra. Lo consiglio vivamente a tutti.
OTTIMO
L' idea iniziale era quella di pernottare una notte ma data la piacevolezza del luogo e le premure della padrona di casa mi sono trattenuta quattro notti. La sensazione di sospensione e al contempo di casa, fanno di questa struttura una dimora perfetta per trascorrere un momento di relax tra la storia e la cultura.
B&B Margherita
DETTAGLI
Via Gerolamo de Rada 7, 87100 Cosenza Italia
Appartamento ristrutturato, situato a 100 Mt. dallo svincolo autostradale e a 300 Mt. dall'ospedale civile, a pochi passi (5 minuti a piedi) da c/so Mazzini, cuore della città, isola pedonale ricca di locali commerciali e sede dello splendido museo all'aperto.
Nelle vicinanze molti bar, ristoranti e pizzerie, alcuni dei quali convenzionati con il B&B.
Camere matrimoniali dotate di aria condizionata, WiFi gratuito, minibar con prodotti offerti a titolo gratuito, TV a schermo piatto, bagno in camera, asciugacapelli.
Ottima colazione servita agli ospiti nello spazio comune.
RECENSIONI
Accoglienza di riferimento, esperienza unica.
Dopo aver soggiornato presso il B&B Margherita 2.0 tutte le strutture vi appariranno povere e trascurate.
I gestori sono due persone appassionate e vi faranno sentire a vostro agio come se foste a casa vostra.
Questa è una struttura di riferimento, non c’è altro da dire.
Perfetto
Ottimo B&B. Pulito e ben organizzato. Posizione ottimale a due passi dal corso principale di Cosenza.
Colazione buona ed abbondante.
Personale disponibile e gentile.
Ampia disponibilità di prodotti igienici nel bagno, frigo bar nella camera, bollitore con tisane di vario tipo a disposizione.
Ottima esperienza consigliatissimo
Ho soggiornato 5 notti al B&B Margherita 2.0, camera nuova, pulita, confortevole, accessoriata per ogni tua esigenza e anche di più.
Ottima posizione.
I proprietari perfetti padroni di casa, gentili e attenti.
Consiglio senza dubbi.
B&B Residenza De Rose
DETTAGLI
Via Pirro Schettini, 87100 Cosenza Italia
RECENSIONI
ottimo soggiorno
Siamo stati ospiti di questo delizioso B&B a Cosenza e non possiamo che esprimere la nostra più alta soddisfazione!
La posizione è ideale, a pochi passi dal Castello Normanno-Svevo e dal centro storico della città.
La zona è tranquilla e silenziosa, perfetta per un soggiorno rilassante a prezzo ragionevole.
Con sorpresa abbiamo trovato in camera oltre al sapone e i gel doccia, anche una piccola colazione ed un frigo con acqua fredda.
La camera era pulita, confortevole e dotata di tutti i comfort necessari.
Consiglio: se siete alla ricerca di un B&B a Cosenza, non esitate a prenotare qui.
B&B Morelli Home
DETTAGLI
14 Piazza Europa, 87100 Cosenza Italia
RECENSIONI
Settimana di lavoro fuori sede
Sono stato una settimana devi dire tutto sommato ottimo ……
B&B pulito caldo unica pecca che nn vengono tutti i giorni a pulire …….
Tutto incluso Wifi clima e bar ….. ci sono stato c lavoro e di sicuro ci ritornerei bella la posizione e io balconcino che affaccia sulla piazza ottima posizione xche c’è tutto vicino.
Soggiorno incantevole a Cosenza
Le case be&be Morelli a Cosenza ci hanno offerto un soggiorno meraviglioso, confortevole e piacevole.
Splendidamente in stile, con belle combinazioni di colori, un letto molto comodo, un bagno molto confortevole, un balcone molto dolce che si affaccia su una piazzetta con 2 fontane all'interno.
Circondato da tutti i tipi di negozi con tutto il necessario nelle immediate vicinanze.
Via Mazzini, una strada incredibile piena di negozi e ristoranti e offre un posto così incantevole per passeggiare la sera.
La colazione era deliziosa e devo aggiungere che non ho mai avuto lenzuola e asciugamani che profumavano come quelli che abbiamo avuto in questo incantevole b&b.
Molte molte grazie ai padroni di casa Signora Paola e Signore Antonio che hanno fatto di tutto per aiutarci in tutto ciò di cui avevamo bisogno durante il nostro breve soggiorno!
Stupendo! Altamente consigliato! Molte grazie.
Cosenza, perla della Calabria
La nostra tappa perfetta lungo il percorso da Napoli alla Sicilia e per vedere la Calabria, questo piccolo hotel a conduzione familiare era facilmente raggiungibile dall'autostrada e offriva un'atmosfera calda e una camera affascinante con vista su una fontana della piazza che scorre.
Al di là di una semplice porta simile ad un appartamento, l'hotel dispone di una hall al piano superiore, camere fresche, ottimo servizio, una deliziosa colazione e padroni di casa invitanti e disponibili.
Grida alla loro raccomandazione, anche la pizza di Walter, dietro l'angolo.
Brettia Guest Rooms
DETTAGLI
Viale Trieste 53A, 87100 Cosenza Italia
RECENSIONI
Eleganza, cura dei dettagli, qualità e cortesia!
Abbiamo soggiornato per lavoro presso la struttura che si è rivelata raffinata, arredata con gusto, pulita e con una gran cura per i dettagli.
Colazione eccellente, vasta scelta di prodotti di qualità e addirittura torte fatte in casa.
Posizione ottimale, al centro di Cosenza.
Abbiamo avuto il piacere di conoscere i titolari, persone gentili e disponibili che ci hanno riservato un trattamento speciale.
Assolutamente consigliato!
Tutto eccellente!
Pernottato con la mia compagna. B&b a dir poco perfetto!!
Siamo capitati qui per caso, ad accoglierci è stato Alessio. Ragazzo cordialissimo e super disponibile.
Pulizia della stanza eccellente.
Colazione eccellente come poche ne ho visto in giro (e di b&b ne ho girato)..
Stanza ampia e letto comodissimo.
Posizione del b&b fantastica. Nel pieno centro città. Tutto facilmente raggiungibile a piedi.
Voto 10. Complimenti.
Ritorneremo!!
Voto 10 !!
Tutto perfetto, camere nuovissime spaziose, arredate con gusto.
Pulizia impeccabile, colazione ottima con prodotti fatti in casa.
Posizione centrale e due passi dal corso principale pedonale.
Bagno molto bello e grande, doccia meravigliosa.
Alessio, il proprietario, è stato molto cortese e disponibile, ci tornerei molto volentieri!
B&B Sasso
DETTAGLI
11 Via Alberico Talarico, 87100 Cosenza Italia
B&B Sasso si trova a Cosenza e propone alloggi a 1,9 km da Chiesa di San Francesco di Assisi e a 1,8 km da Duomo di Cosenza.
Il WiFi gratis è tra i servizi disponibili in tutta la struttura.
RECENSIONI
Ospitalità 100/100
Gentili e simpatici!
Ci siamo trovati bene, camera confortevole, tv Smart, colazione ottima.