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Società

Piero Guido: «Ecco come all'Unical coniughiamo sport e formazione»

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9 giugno, 2026
ULTIMA ORA
Sguardo al futuro

Dai turisti finlandesi a 5 secoli di tradizioni arbëreshë: così Santa Sofia d’Epiro prova a resistere

Turismo, identità e rinascita dopo il commissariamento: a Buongiorno in Calabria Davide Esposito, Daniele Atanasio Sisca e Domenico Modaffari raccontano storie di riscatto e speranza dalla Calabria 
Redazione Attualità
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L’intervista

Don Santino Borrelli e il Cammino buddista di Shikoku: «Il Giappone ci insegna a riscoprire il misticismo» | VIDEO

Il parroco di Mendicino ha visitato 23 templi e celebrato messa in una piccola chiesa cattolica dove ha commemorato i martiri cristiani giapponesi: «Una delle parole più belle che ho imparato è stata “Karuna” che significa compassione»
Emilia Canonaco
Don Santino Borrelli e il Cammino buddista di Shikoku: «Il Giappone ci insegna a riscoprire il misticismo» | VIDEO\n
Sicurezza stradale

Ponte Molinella sulla Statale 106, partiti i lavori di messa in sicurezza a Cariati

Basta Vittime sulla Statale 106 seguirà l’evoluzione del cantiere: «Intervento atteso da oltre dieci anni»
Redazione
Ponte Molinella sulla Statale 106, partiti i lavori di messa in sicurezza a Cariati\n
Le previsioni

L’estate è ormai iniziata: caldo fino a giovedì con picchi di 36 gradi, poi le temperature si abbasseranno

Tempo stabile e clima estivo stanno caratterizzando le giornate in tutta la Calabria ma senza ancora il caldo feroce degli scorsi anni. Più fresco tra venerdì e domenica con possibile instabilità pomeridiana
Salvatore Lia
L’estate è ormai iniziata: caldo fino a giovedì con picchi di 36 gradi, poi le temperature si abbasseranno\n

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Società

Piero Guido: «Ecco come all'Unical coniughiamo sport e formazione»

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9 giugno 2026
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Politica

Occhiuto: «Bene De Gaio, a San Giovanni in Fiore la scelta poteva essere meglio ponderata»

9 giugno 2026
Ore 11:29
<p>Occhiuto: «Bene De Gaio, a San Giovanni in Fiore la scelta poteva essere meglio ponderata»</p>
Cosenza Calcio

Castrovillari, Bello… e gentile: il candidato sconfitto regala un mazzo di fiori al neo sindaco De Gaio

Insieme ai suoi sostenitori, Ernesto Bello si è recato nella segreteria politica della sfidante per congratularsi con lei, garantendo impegno e lelatà nello svolgimento della futura azione amministrativa

8 giugno 2026
Ore 16:56
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Società

Don Santino Borrelli e il cammino di Shikoku in Giappone

Il parroco di Mendicino durante il viaggio nel Paese del Sol Levante ha visitato 23 templi: «Le nostre chiese hanno perso il misticismo che invece questi luoghi conservano» 

8 giugno 2026
Ore 16:12
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Salute e prevenzione

Cosenza, il Mese del Benessere guarda alla salute mentale e alla qualità della vita

Giovedì 11 giugno consulenze psicologiche in Piazza dei Bruzi e convegno nella sala consiliare di Palazzo dei Bruzi
Redazione
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Sport e studio

Guido: «Il nuovo corso dell'Unical che cerca di coniugare sempre più lo sport con la formazione»

Il delegato alla Socialità racconta le tante iniziative legate alla kermesse UnicalGames che coniuga lo sport con il giornalismo. In ateneo Buffa, Smorto ma anche campioni come Bergomi e Faouzi Goulam. Il programma Dual Career Student
Massimo Clausi
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Il respiro della storia

San Martino di Finita, un antico ponte riemerge dal passato del piccolo borgo arbëreshë

Autore della scoperta l’archeologo Domenico Re: «Possibile ipotizzare che questo manufatto abbia svolto un ruolo fondamentale nella comunicazione viaria dell’epoca. Ora la Soprintendenza lo dichiari bene culturale»
Emilia Canonaco
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BENTORNATO, PROFESSORE

Diamante, il professor Nicola Leone è cittadino onorario: omaggio a un'eccellenza calabrese nel mondo

Cerimonia solenne al Museo Dac. Presenti il presidente Roberto Occhiuto, il prefetto Rosa Maria Padovano, il rettore Unical Gialuigi Greco e numerose autorità istituzionali. Il sindaco Achille Ordine: «Patrimonio dell'umanità, ma oggi più che mai patrimonio di Diamante e della Calabria»
Francesca Lagatta
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Istituzioni e futuro

Banca d’Italia chiama Greco: leadership e intelligenza artificiale al centro della lectio

Il rettore dell’Unical è intervenuto a Roma davanti a ottocento dirigenti nel programma “Visioni di leadership”
Redazione
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Viabilità centro storico

Lavori urgenti in Piazza del Popolo, cambia la viabilità a Corigliano

Divieti di fermata e limitazioni ai mezzi pesanti tra Via Roma, Piazza del Popolo e Via San Francesco fino alla fine dei lavori
Redazione
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Mare e turismo

Corigliano-Rossano conquista ancora le 4 Vele e punta al massimo riconoscimento

Legambiente e Touring Club confermano il Comune tra le sei località calabresi premiate nella guida “Il Mare più Bello”
Redazione
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Servizi e territorio

Acquedotto del Merone, proseguono i lavori sulla condotta: possibili disagi idrici

Le riparazioni sulla condotta adduttrice potrebbero causare riduzioni della portata a Porta Piana e nelle aree limitrofe
Redazione
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Grande emozione

Papa Leone XIV benedice l’opera realizzata dal Liceo artistico di San Giovanni in Fiore insieme a Michele Affidato

Momento di grande emozione per gli studenti dell’istituto calabrese. L’Ancora Trinitaria, ispirata a Gioacchino da Fiore, sarà custodita presso la Chiesa degli Artisti di Roma
Redazione Attualità
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Tappa istituzionale

Prisco e Ferro in Calabria per visitare i Comandi dei Vigili del Fuoco: tappe in tutte e cinque le province

Insieme ai sottosegretari all’Interno anche il capo del Corpo nazionale Eros Mannino. Tra gli appuntamenti in programma la posa della prima pietra della nuova sede di Cosenza agli encomi per l’attività profusa dal comandante Fasano durante l’alluvione del febbraio 2026
Redazione
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riceviamo e pubblichiamo

«Mio figlio è invisibile»: la dolorosa lettera di una mamma di Cosenza sull’inclusione negata

Duro atto d'accusa contro il sistema scolastico: «Mio figlio vedeva i compagni solo alla ricreazione. L'inclusione non può restare una parola scritta nei documenti. Chiedo aiuto alle Istituzioni»
«Mio figlio è invisibile»: la dolorosa lettera di una mamma di Cosenza sull’inclusione negata\n
Le previsioni

Meteo Cosenza, da domani calo termico e possibili piogge

La perturbazione colpirà il Nord per poi scendere nelle regioni meridionali. In arrivo una ventata di aria fresca già da martedì
Salvatore Lia
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la manifestazione

Terranova da Sibari, stasera una fiaccolata per dire no alla violenza sulle donne

La comunità si ritroverà alle 21 in Piazza Castello per sfilare in corteo: momento di raccoglimento dopo il tentato femminicidio della giovane del paese
Redazione
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Il post

«Resto dove tutti vanno via»: Manuel Francesco Arena racconta la Calabria che resiste allo spopolamento

Dal post diventato virale sui social alle riflessioni sul futuro delle aree interne: il giovane autore di Acri racconta il suo legame con la terra d’origine
Battista Bruno
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L’URAGANO CALABRESE

Lucio Presta da Marzullo fra spettacolo, politica e… Cosenza Calcio

L’agente delle star, ospite a Sottovoce sul primo canale nazionale, rinnova l’amore per il rossoblù. E poi lancia la bomba: «In un futuro potrei candidarmi al Parlamento»
Francesco La Luna
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Il convegno

Autismo e lavoro, a Cosenza nasce una rete per l'inclusione: firmato il protocollo tra Rotary, Unical e Confcommercio

Percorsi lavorativi, mentoring e tirocini per persone con disturbo dello spettro autistico. L'accordo siglato all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia cosentina coinvolge università, associazioni di famiglie e imprese
Redazione
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World Wide Mafia, Disney rimuove la docuserie su Gratteri: ecco cosa è successo

Da quanto si appende la Ibc Movie avrebbe temporaneamente chiesto di sospendere le quattro puntate per problemi di post produzione. La serie non è più online dallo scorso 4 giugno. Non è dato sapere quando tornerà sulla piattaforma
Alessia Truzzolillo
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Mendicino, grande successo per la Festa della birra

Circa tremila persone si sono scatenate con Dance Tarantella. Stasera si replica con “Viva gli anni ‘90” che riporterà a galla le atmosfere di tre decenni fa
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È uno dei tanti minori non accompagnati che arrivano nella nostra terra dopo aver affrontato mille pericoli, oggi ha 20 anni e vive a Cariati. Sulla sua esperienza ha scritto un libro: «Voglio che chi fa la mia stessa scelta sappia cosa dovrà affrontare»
Mariassunta Veneziano
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Pane, amore e… Cosenza: cena solidale da Affavorì (e ci sono anche Citrigno e Mazzuca)

Nel locale un’iniziativa portata avanti da Sergio Crocco per raccogliere fondi, fra cibo e tante chiacchiere su presente e futuro del Cosenza Calcio
Francesco La Luna
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