Piero Guido: «Ecco come all'Unical coniughiamo sport e formazione»

Il parroco di Mendicino ha visitato 23 templi e celebrato messa in una piccola chiesa cattolica dove ha commemorato i martiri cristiani giapponesi: «Una delle parole più belle che ho imparato è stata “Karuna” che significa compassione»
Tempo stabile e clima estivo stanno caratterizzando le giornate in tutta la Calabria ma senza ancora il caldo feroce degli scorsi anni. Più fresco tra venerdì e domenica con possibile instabilità pomeridiana
Insieme ai suoi sostenitori, Ernesto Bello si è recato nella segreteria politica della sfidante per congratularsi con lei, garantendo impegno e lelatà nello svolgimento della futura azione amministrativa
Insieme ai suoi sostenitori, Ernesto Bello si è recato nella segreteria politica della sfidante per congratularsi con lei, garantendo impegno e lelatà nello svolgimento della futura azione amministrativa
Insieme ai suoi sostenitori, Ernesto Bello si è recato nella segreteria politica della sfidante per congratularsi con lei, garantendo impegno e lelatà nello svolgimento della futura azione amministrativa
Il delegato alla Socialità racconta le tante iniziative legate alla kermesse UnicalGames che coniuga lo sport con il giornalismo. In ateneo Buffa, Smorto ma anche campioni come Bergomi e Faouzi Goulam. Il programma Dual Career Student
Autore della scoperta l’archeologo Domenico Re: «Possibile ipotizzare che questo manufatto abbia svolto un ruolo fondamentale nella comunicazione viaria dell’epoca. Ora la Soprintendenza lo dichiari bene culturale»
Cerimonia solenne al Museo Dac. Presenti il presidente Roberto Occhiuto, il prefetto Rosa Maria Padovano, il rettore Unical Gialuigi Greco e numerose autorità istituzionali. Il sindaco Achille Ordine: «Patrimonio dell'umanità, ma oggi più che mai patrimonio di Diamante e della Calabria»
Insieme ai sottosegretari all’Interno anche il capo del Corpo nazionale Eros Mannino. Tra gli appuntamenti in programma la posa della prima pietra della nuova sede di Cosenza agli encomi per l’attività profusa dal comandante Fasano durante l’alluvione del febbraio 2026
Percorsi lavorativi, mentoring e tirocini per persone con disturbo dello spettro autistico. L'accordo siglato all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia cosentina coinvolge università, associazioni di famiglie e imprese
Da quanto si appende la Ibc Movie avrebbe temporaneamente chiesto di sospendere le quattro puntate per problemi di post produzione. La serie non è più online dallo scorso 4 giugno. Non è dato sapere quando tornerà sulla piattaforma
È uno dei tanti minori non accompagnati che arrivano nella nostra terra dopo aver affrontato mille pericoli, oggi ha 20 anni e vive a Cariati. Sulla sua esperienza ha scritto un libro: «Voglio che chi fa la mia stessa scelta sappia cosa dovrà affrontare»