Castrovillari, Bello… e gentile: il candidato sconfitto regala un mazzo di fiori al neo sindaco De Gaio
Insieme ai suoi sostenitori, Ernesto Bello si è recato nella segreteria politica della sfidante per congratularsi con lei, garantendo impegno e lelatà nello svolgimento della futura azione amministrativa
Insieme ai suoi sostenitori, Ernesto Bello si è recato nella segreteria politica della sfidante per congratularsi con lei, garantendo impegno e lelatà nello svolgimento della futura azione amministrativa
Insieme ai suoi sostenitori, Ernesto Bello si è recato nella segreteria politica della sfidante per congratularsi con lei, garantendo impegno e lelatà nello svolgimento della futura azione amministrativa
Insieme ai suoi sostenitori, Ernesto Bello si è recato nella segreteria politica della sfidante per congratularsi con lei, garantendo impegno e lelatà nello svolgimento della futura azione amministrativa
L’ex attaccante francese del Cosenza, ospite del podcast Unoxdue, ha ripercorso la cavalcata che riportò i lupi tra i cadetti dopo 15 anni: «Già prima della finale a Pescara sapevamo già di essere in Serie B»
Il responsabile degli affari legali di Palazzo dei Bruzi ha risposto alle sollecitazioni contenute nella relazione della dirigente del settore 11, condividendone le conclusioni. L’ultimo appiglio del sindaco Caruso è l’inizio dei lavori di restyling del Marulla
La compagine rossoblù deve sciogliere il nodo dei documenti per la concessione della struttura. Se ciò non avvenisse, prende piede l'ipotesi dell’impianto che in passato aveva già ospitato il Rende. Ancora nulla di ufficiale ma né la società né il Comune si opporrebbero
L’allenatore italo-tedesco è vicinissimo alla panchina rossoblù dopo l’addio di Vincenzo Italiano. Nato a Rossano e cresciuto con radici fortissime a Bocchigliero, ha già allenato Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, Belgio e Fenerbahçe
Il capitano rossoblù rompe il silenzio sui social dopo l’ultima al “Marulla” che ha sancito il tracollo ai playoff. Addio ormai imminente al club di Eugenio Guarascio «che nonostante tutto è rimasto al mio fianco»