Social
Home page>Calcio>Cosenza Calcio>Castrovillari, Bello… e ...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cosenza Calcio

Castrovillari, Bello… e gentile: il candidato sconfitto regala un mazzo di fiori al neo sindaco De Gaio

Insieme ai suoi sostenitori, Ernesto Bello si è recato nella segreteria politica della sfidante per congratularsi con lei, garantendo impegno e lelatà nello svolgimento della futura azione amministrativa

8 giugno, 2026
Tag
serie c · cosenza calcio
ULTIMA ORA
Stadio e cantiere

San Vito-Marulla, relazione tecnica: cantiere incompatibile con le partite del Cosenza

Il Comune propone la sospensione della convenzione con il club: non esclusa la revoca per motivi di pubblico interesse
Redazione
San Vito-Marulla, relazione tecnica: cantiere incompatibile con le partite del Cosenza\n
affare in vista

Cosenza, Rizzo Pinna vola in B con l’Ascoli che ora può riscattarlo: la situazione

L’attaccante è stato uno dei grandi protagonisti dell’annata marchigiana riuscendo a mettere la firma in questi playoff segnando anche due gol in entrambe le finali contro l’Union Brescia
Alessandro Storino
Cosenza, Rizzo Pinna vola in B con l’Ascoli che\u00A0ora può riscattarlo: la situazione\n
tra futuro e mercato

Cosenza, Mazzocchi e Florenzi aspettano: il progetto Rota interessa anche ai big

I due calciatori hanno mercato e un contratto fino al 2027, ma il futuro rossoblù resta legato a iscrizione, cessione societaria e ambizioni tecniche
Alessandro Storino
Cosenza, Mazzocchi e Florenzi aspettano: il progetto Rota interessa anche ai big\n
NUOVA OFFERTA

Cessione Cosenza Calcio, Rota non molla: la trattativa resta viva

Guarascio chiede l’accollo dei debiti e una buonuscita. Ma l’imprenditore leader nel settore dei salumi è pronto a rilanciare con una nuova offerta
Antonio Alizzi
Cessione Cosenza Calcio, Rota non molla: la trattativa resta viva\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Cosenza Calcio

Castrovillari, Bello… e gentile: il candidato sconfitto regala un mazzo di fiori al neo sindaco De Gaio

Insieme ai suoi sostenitori, Ernesto Bello si è recato nella segreteria politica della sfidante per congratularsi con lei, garantendo impegno e lelatà nello svolgimento della futura azione amministrativa

8 giugno 2026
Ore 16:56
Castrovillari, Bello… e gentile: il candidato sconfitto regala un mazzo di fiori al neo sindaco De Gaio
Società

Don Santino Borrelli e il cammino di Shikoku in Giappone

Il parroco di Mendicino durante il viaggio nel Paese del Sol Levante ha visitato 23 templi: «Le nostre chiese hanno perso il misticismo che invece questi luoghi conservano» 

8 giugno 2026
Ore 16:12
Don Santino Borrelli e il cammino di Shikoku in Giappone
Società

Maria Brunella Stancato e l'associazione Anziani d'Italia

5 giugno 2026
Ore 15:21
<p>Maria Brunella Stancato e l'associazione Anziani d'Italia</p>
Cultura

Filippo D'Andrea e la riscoperta di Franco Costabile: una voce per la poesia dimenticata del Sud

Nelle sue analisi emerge un autore complesso, segnato da profonde ferite interiori ma dotato di una straordinaria capacità di trasformare il dolore in parola poetica

4 giugno 2026
Ore 15:33
Filippo D'Andrea e la riscoperta di Franco Costabile: una voce per la poesia dimenticata del Sud
Società

Maria Brunella Stancato e l'associazione Anziani d'Italia

5 giugno 2026
Ore 15:21
<p>Maria Brunella Stancato e l'associazione Anziani d'Italia</p>
Cultura

Filippo D'Andrea e la riscoperta di Franco Costabile: una voce per la poesia dimenticata del Sud

Nelle sue analisi emerge un autore complesso, segnato da profonde ferite interiori ma dotato di una straordinaria capacità di trasformare il dolore in parola poetica

4 giugno 2026
Ore 15:33
Filippo D'Andrea e la riscoperta di Franco Costabile: una voce per la poesia dimenticata del Sud
Cosenza Calcio

Castrovillari, Bello… e gentile: il candidato sconfitto regala un mazzo di fiori al neo sindaco De Gaio

Insieme ai suoi sostenitori, Ernesto Bello si è recato nella segreteria politica della sfidante per congratularsi con lei, garantendo impegno e lelatà nello svolgimento della futura azione amministrativa

8 giugno 2026
Ore 16:56
Castrovillari, Bello… e gentile: il candidato sconfitto regala un mazzo di fiori al neo sindaco De Gaio
Società

Don Santino Borrelli e il cammino di Shikoku in Giappone

Il parroco di Mendicino durante il viaggio nel Paese del Sol Levante ha visitato 23 templi: «Le nostre chiese hanno perso il misticismo che invece questi luoghi conservano» 

8 giugno 2026
Ore 16:12
Don Santino Borrelli e il cammino di Shikoku in Giappone
Società

Maria Brunella Stancato e l'associazione Anziani d'Italia

5 giugno 2026
Ore 15:21
<p>Maria Brunella Stancato e l'associazione Anziani d'Italia</p>
Cultura

Filippo D'Andrea e la riscoperta di Franco Costabile: una voce per la poesia dimenticata del Sud

Nelle sue analisi emerge un autore complesso, segnato da profonde ferite interiori ma dotato di una straordinaria capacità di trasformare il dolore in parola poetica

4 giugno 2026
Ore 15:33
Filippo D'Andrea e la riscoperta di Franco Costabile: una voce per la poesia dimenticata del Sud
Cosenza Calcio

Castrovillari, Bello… e gentile: il candidato sconfitto regala un mazzo di fiori al neo sindaco De Gaio

Insieme ai suoi sostenitori, Ernesto Bello si è recato nella segreteria politica della sfidante per congratularsi con lei, garantendo impegno e lelatà nello svolgimento della futura azione amministrativa

8 giugno 2026
Ore 16:56
Castrovillari, Bello… e gentile: il candidato sconfitto regala un mazzo di fiori al neo sindaco De Gaio
Società

Don Santino Borrelli e il cammino di Shikoku in Giappone

Il parroco di Mendicino durante il viaggio nel Paese del Sol Levante ha visitato 23 templi: «Le nostre chiese hanno perso il misticismo che invece questi luoghi conservano» 

8 giugno 2026
Ore 16:12
Don Santino Borrelli e il cammino di Shikoku in Giappone
Scadenze

Cosenza, dieci giorni all’iscrizione: tra “Marulla” e stipendi, giugno entra nel vivo

Il 16 giugno il primo passaggio federale per la partecipazione al prossimo campionato. Poi servirà chiudere il quadro economico con il pagamento degli emolumenti di fine stagione
Alessandro Storino
Cosenza, dieci giorni all’iscrizione:\u00A0tra “Marulla” e stipendi, giugno entra nel vivo\n
Azzurrino

Il portiere Vannucchi convocato in nazionale: il Cosenza gli dedica un comunicato

Il portiere, di proprietà della Fiorentina, ha vissuto la seconda parte di stagione con i lupi, senza però mai scendere in campo. Il Cosenza gli dedica un comunicato
Redazione
Il portiere Vannucchi convocato in nazionale: il Cosenza gli dedica un comunicato\n
Ex indimenticato

Baclet ricorda i playoff col Cosenza: «Avremmo vinto anche contro la Juventus»

L’ex attaccante francese del Cosenza, ospite del podcast Unoxdue, ha ripercorso la cavalcata che riportò i lupi tra i cadetti dopo 15 anni: «Già prima della finale a Pescara sapevamo già di essere in Serie B»
Alessandro Storino
Baclet ricorda i playoff col Cosenza: «Avremmo vinto anche contro la Juventus»\n
la posizione

Cosenza Calcio, l’avvocatura comunale rafforza il parere tecnico: «Non c’è motivo per risolvere la convenzione»

Il responsabile degli affari legali di Palazzo dei Bruzi ha risposto alle sollecitazioni contenute nella relazione della dirigente del settore 11, condividendone le conclusioni. L’ultimo appiglio del sindaco Caruso è l’inizio dei lavori di restyling del Marulla
Antonio Clausi
Cosenza Calcio, l’avvocatura comunale rafforza il parere tecnico: «Non c’è motivo per risolvere la convenzione»
l’ex tecnico

Buscè spera nell’Empoli col Pescara che spinge: «Silenzio dal Cosenza»

L’allenatore attenzionato da tempo dagli abruzzesi che vorrebbero chiudere al più presto la pratica. Toscani sul pezzo, più indietro il Novara. Dal capoluogo bruzio non lo ha chiamato nessuno
Alessandro Storino
Buscè spera nell’Empoli col Pescara che spinge: «Silenzio dal Cosenza»\n
Calcio

Il Cosenza ancora in attesa del nulla osta per lo stadio: se salta il Marulla spunta l’ipotesi del Razza di Vibo 

La compagine rossoblù deve sciogliere il nodo dei documenti per la concessione della struttura. Se ciò non avvenisse, prende piede l'ipotesi dell’impianto che in passato aveva già ospitato il Rende. Ancora nulla di ufficiale ma né la società né il Comune si opporrebbero
Vincenzo Primerano
Il Cosenza ancora in attesa del nulla osta per lo stadio: se salta il Marulla spunta l’ipotesi del Razza di Vibo\u00A0\n
l’addio

D’Orazio saluta il Cosenza: «Passano gli anni sì, ma il mio amore per te non passerà mai» | VIDEO

Dopo sette stagioni e mezzo il capitano rossoblù lascia il club: il contratto scadrà il 30 giugno. Su Instagram il suo addio emozionante alla città, alla maglia e al popolo cosentino
Alessandro Storino
D’Orazio saluta il Cosenza: «Passano gli anni sì, ma il mio amore per te non passerà mai» | VIDEO\n
Giovani in vetrina

Cosenza, la meglio gioventù: da Barbagallo a Mazzulla, i talenti che provano a farsi strada

Tra Primavera e Under 17 diversi giovani rossoblù si sono messi in evidenza in una stagione tutt’altro che semplice. Numeri, segnali e prospettive di un gruppo che merita attenzione
Alessandro Storino
Cosenza, la meglio gioventù: da Barbagallo a Mazzulla, i talenti che provano a farsi strada\n
Verso il futuro

Cosenza, iscrizione e stipendi prima del mercato: giugno decisivo per il club

Il 16 giugno primo snodo formale, poi i pagamenti del quarto trimestre. Resta centrale anche il nodo Marulla
Alessandro Storino
Cosenza, iscrizione e stipendi prima del mercato: giugno decisivo per il club\n
Verso la Serie A

Domenico Tedesco, da Bocchigliero alla Serie A: il Bologna chiama il tecnico calabrese giramondo

L’allenatore italo-tedesco è vicinissimo alla panchina rossoblù dopo l’addio di Vincenzo Italiano. Nato a Rossano e cresciuto con radici fortissime a Bocchigliero, ha già allenato Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, Belgio e Fenerbahçe
Alessandro Storino
Domenico Tedesco, da Bocchigliero alla Serie A: il Bologna chiama il tecnico calabrese giramondo\n
Tutti in piazza

Cosenza, oltre duemila tifosi contro Guarascio: «Il suo tempo è finito» 

In Piazza Kennedy la protesta rossoblù contro la società. Presenti anche Gigi Simoni e Alberto Urban
Patrizia De Napoli
Cosenza, oltre duemila tifosi contro Guarascio: «Il suo tempo è finito»\u00A0\n
la manifestazione

Cosenza, stasera il grande corteo dei tifosi rossoblù. Attese risposte anche dalla politica

Concentramento a piazza Kennedy alle 18.36. I fan dei Lupi spingono per un avvicendamento societario e chiedono il rispetto di quanto deliberato nel recente consiglio comunale aperto
Alessandro Storino
Cosenza, stasera il grande corteo dei tifosi rossoblù. Attese risposte anche dalla politica\n
Verso l’Abruzzo

Buscè, il Pescara affonda il colpo: il tecnico del Cosenza vicino agli abruzzesi

I delfini puntano forte sull’attuale allenatore rossoblù. Lunedì la decisione del presidente Sebastiani, ma l’ex empolese appare oggi il grande favorito
Alessandro Storino
Buscè, il Pescara affonda il colpo: il tecnico del Cosenza vicino agli abruzzesi\n
le avversarie

Cosenza, completato il girone C della Serie C per il torneo 2026-2027. Ma occhio al Foggia

Salernitana e Catania hanno chiuso entrambe in semifinale il cammino nei playoff dicendo addio ai sogni di risalita in Serie B. Ecco chi dovranno affrontare i Lupi l’anno prossimo
Alessandro Storino
Cosenza, completato il girone C della Serie C per il torneo 2026-2027. Ma occhio al Foggia\n
parola di capitano

D’Orazio saluta il Cosenza: «La delusione è totale, certi risultati non sono figli del caso»

Il capitano rossoblù rompe il silenzio sui social dopo l’ultima al “Marulla” che ha sancito il tracollo ai playoff. Addio ormai imminente al club di Eugenio Guarascio «che nonostante tutto è rimasto al mio fianco»
Alessandro Storino
D’Orazio saluta il Cosenza: «La delusione è totale, certi risultati non sono figli del caso»\n
Dolce ricordo

Il Como centra la Champions League e Fabregas ricorda… il Cosenza

Curioso aneddoto per l’allenatore spagnolo che, prima di scendere in campo nella partita decisiva contro la Cremonese, ha ricordato il precedente contro i lupi che gli regalò la Serie A
Alessandro Storino
Il Como centra la Champions League e Fabregas ricorda… il Cosenza\n
Protagonisti gli ex

Playoff di Serie B e Serie C: brillano tre attaccanti ex del Cosenza

Da Caso che ha chiuso la gara tra Catanzaro e Monza in Serie B, a Gori e Crespi in gol nelle semifinali playoff di Serie C
Alessandro Storino
Playoff di Serie B e Serie C: brillano tre attaccanti ex del Cosenza\n
scenari futuri

Emmausso: «Sto bene a Cosenza. Il gol sbagliato col Casarano? Dobbiamo rialzarci»

Il polivalente calciatore offensivo dei Lupi è legato da un altro anno di contratto al club. Arrivato a gennaio al Marulla, in rossoblù ha realizzato cinque gol
Alessandro Storino
Emmausso: «Sto bene a Cosenza. Il gol sbagliato col Casarano? Dobbiamo rialzarci»\n
scenari

Cosenza, il clima si fa sempre più rovente nel silenzio di Guarascio

Dopo il fallimento nei playoff il presidente e l'amministratrice Scalise come di consueto hanno interrotto le già blande comunicazioni. Venerdì la massiccia manifestazione dei fan dei Lupi
Alessandro Storino
Cosenza, il clima si fa sempre più rovente nel silenzio di Guarascio\n
Rientri alla base

Cosenza, Zilli e tutti gli altri: com’è andata la stagione dei calciatori in prestito?

L’attaccante ha ottenuto la promozione con il Frosinone ma è di proprietà del Cosenza. Insieme a lui ce ne sono altri 7
Alessandro Storino
Cosenza, Zilli e tutti gli altri: com’è andata la stagione dei calciatori in prestito?\n
1
...