Cosenza, seconda edizione di Senza Limiti Festival

Dopo il successo di un anno fa con la Banda Bassotti ad infiammare il centro cittadino, si replica con la band romana e con Claver Gold. Il concerto sarà il culmine di una giornata di dibattito sulla contrarietà alla guerra e al riarmo
Sono tantissimi i paesi che in questi giorni vivono rituali di devozione estrema. Tra flagellazioni e processioni, il sangue diventa simbolo di resistenza, memoria e coesione sociale, un ultimo legame con il sacro anche in territori segnati dallo spopolamento
L’avvocato penalista del comitato scientifico Camera Penale di Cosenza rilancia con una provocazione: «abroghiamo la difesa tecnica obbligatoria». E denuncia: «meglio un innocente dentro che un colpevole fuori»
Il primo cittadino lancia messaggi sul Consiglio comunale aperto del 14 aprile («trovare situazioni condivise») e in vista delle Amminsitrative del 2027 ribadisce la sua disponibilità perché «siamo un laboratorio politico dove il campo largo stoppa le destre dal 2021 senza soluzione di continuità»
L’avvocato penalista del comitato scientifico Camera Penale di Cosenza rilancia con una provocazione: «abroghiamo la difesa tecnica obbligatoria». E denuncia: «meglio un innocente dentro che un colpevole fuori»
Il primo cittadino lancia messaggi sul Consiglio comunale aperto del 14 aprile («trovare situazioni condivise») e in vista delle Amminsitrative del 2027 ribadisce la sua disponibilità perché «siamo un laboratorio politico dove il campo largo stoppa le destre dal 2021 senza soluzione di continuità»
L’avvocato penalista del comitato scientifico Camera Penale di Cosenza rilancia con una provocazione: «abroghiamo la difesa tecnica obbligatoria». E denuncia: «meglio un innocente dentro che un colpevole fuori»
Il primo cittadino lancia messaggi sul Consiglio comunale aperto del 14 aprile («trovare situazioni condivise») e in vista delle Amminsitrative del 2027 ribadisce la sua disponibilità perché «siamo un laboratorio politico dove il campo largo stoppa le destre dal 2021 senza soluzione di continuità»
Domani 25 marzo andrà in scena al TAU dell’Unical lo spettacolo con Drusilla Foer ed Elena Talenti, mentre ad aprile al Teatro Rendano arriva l’opera di Harold Pinter con Giorgio Marchesi e Simonetta Solder
L’evento al Palazzo della Cultura di via Trieste. A dialogare con la giornalista di LaC News24 Alessia Truzzolillo anche la pm Eleonora Mazzitelli, il giornalista Luca Sommi e il professore Antonio Nicaso
Iniziativa congiunta del Rotary Club Rende e del Dipartimento di Economia dell’ateneo di Arcavacata. Nel corso della cerimonia, l’economista terrà una lectio magistralis dal titolo “L’economia italiana nell’ultimo quarto di secolo e le prospettive future”
L’evento si terrà venerdì 20 marzo alle 19 al Palazzo della Cultura di via Trieste. Dialogheranno con la giornalista di LaC News24 Alessia Truzzolillo anche la pm Eleonora Mazzitelli, il giornalista Luca Sommi e il professore Antonio Nicaso. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sui siti e canali social del network LaC
L’edizione 2026 propone per la prima volta in assoluto la visita di storici stabilimenti industriali, normalmente inaccessibili al pubblico. La presidente regionale del Fondo Ambiente Italiano Laura Carratelli promuove la campagna di iscrizione: «Vi porteremo alla scoperta di luoghi esclusivi».
Tra gli ospiti di questa terza edizione la fisica e divulgatrice Gabriella Greison e lo scrittore e regista Manlio Castagna. Quattro giorni di incontri, spettacoli e laboratori: ecco il programma completo
Lo storico evento presentato ufficialmente questa mattina a Palazzo dei Bruzi. Cerimonia di inaugurazione il 15 marzo nel segno di Bernardino Telesio. 450 gli espositori che arriveranno in città da tutta Italia