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Cosenza, seconda edizione di Senza Limiti Festival

L’associazione promuove l’inserimento lavorativo e sociale non solo per le persone con sindrome di Down

9 aprile, 2026
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Rende Teatro Festival, aprile tra spettacolo e impegno: teatro per sostenere i pazienti oncologici

Al Teatro Auditorium Unical due appuntamenti uniscono scena e solidarietà: il Rende Teatro Festival sostiene la ricerca e i pazienti oncologici
Redazione
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Cosenza, arrivano gli Assalti Frontali per il Primo Maggio organizzato dall’Usb

Dopo il successo di un anno fa con la Banda Bassotti ad infiammare il centro cittadino, si replica con la band romana e con Claver Gold. Il concerto sarà il culmine di una giornata di dibattito sulla contrarietà alla guerra e al riarmo
Redazione
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In Cattedrale la musica diventa cura: concerto solidale per la Croce Rossa

Venerdì 10 aprile a Cosenza un evento tra arte, comunità e impegno civile per sostenere le attività della Croce Rossa, nel programma dei 450 anni della Madonna del Pilerio
Redazione
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Pasqua

Paesi fantasma e Cristi vivi in Calabria: il paradosso della Settimana Santa nelle terre dell’abbandono

Sono tantissimi i paesi che in questi giorni vivono rituali di devozione estrema. Tra flagellazioni e processioni, il sangue diventa simbolo di resistenza, memoria e coesione sociale, un ultimo legame con il sacro anche in territori segnati dallo spopolamento
Gianfranco Donadio*
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Parco della Sila, il presidente Bloise: «Cantiere didattico per l'Elephas»

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Mettere in dialogo la musica contemporanea con i paesaggi più suggestivi della Calabria: questa la missione della rassegna musicale
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Civita: Vallje, un viaggio nel cuore dell'arbëreshë che si rinnova nel 2026

Dal 30 marzo al 7 aprile,tra riti sacri e sfilate in costume, il borgo accoglie gruppi storici e l'Ambasciatrice d'Albania per un evento unico tra folklore, mostre artigiane e sapori tipici.
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L’evento al Palazzo della Cultura di via Trieste. A dialogare con la giornalista di LaC News24 Alessia Truzzolillo anche la pm Eleonora Mazzitelli, il giornalista Luca Sommi e il professore Antonio Nicaso
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Unical, encomio speciale alla carriera al Prof. Carlo Cottarelli

Iniziativa congiunta del Rotary Club Rende e del Dipartimento di Economia dell’ateneo di Arcavacata. Nel corso della cerimonia, l’economista terrà una lectio magistralis dal titolo “L’economia italiana nell’ultimo quarto di secolo e le prospettive future”

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Nella Sala De Cardona di BCC Mediocrati una giornata con istituzioni, imprese, scuola e giovani per costruire un ecosistema integrato tra identità, ospitalità, lavoro e innovazione
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Il rito del gusto a Mormanno: la tradizione de "U Cummitu" riabbraccia la comunità

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A Locri un incontro sulla riforma della giustizia con il procuratore Gratteri che spiegherà le ragioni del No 

L’evento si terrà venerdì 20 marzo alle 19 al Palazzo della Cultura di via Trieste. Dialogheranno con la giornalista di LaC News24 Alessia Truzzolillo anche la pm Eleonora Mazzitelli, il giornalista Luca Sommi e il professore Antonio Nicaso. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sui siti e canali social del network LaC
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L’edizione 2026 propone per la prima volta in assoluto la visita di storici stabilimenti industriali, normalmente inaccessibili al pubblico. La presidente regionale del Fondo Ambiente Italiano Laura Carratelli promuove la campagna di iscrizione: «Vi porteremo alla scoperta di luoghi esclusivi». 
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