Specialità di pesce del Tirreno, pizze gourmet e piatti tipici: i migliori ristoranti di Guardia Piemontese, Cetraro e Belvedere Marittimo

Ristorante Sapori & Saperi

Indirizzo: Piazza Giovanni Amellino, 48, 87021 Belvedere Marittimo Italia

Dettagli: Primo esempio in Calabria di imprenditoria sociale nella ristorazione, finalizzato all'integrazione lavorativa e sociale di giovani provenienti da contesti di disagio, fondato su tradizione, innovazione e qualità delle materie prime a km 0.

Recensioni:

• "Ho avuto il piacere di cenare in un ristorante davvero speciale, dove il gusto si intreccia con l’impegno sociale. Ci si sente accolti con entusiasmo e dedizione, coinvolti in un progetto che va ben oltre la cucina. Il cibo è preparato con cura e passione, e l’atmosfera è calda e accogliente. È molto più di un ristorante: è un luogo dove il sociale incontra il sapore. Un’esperienza che consiglio con il cuore."

• "Consiglio questo posto incantevole. Il cibo è ottimo, il tutto incorniciato dai fantastici ragazzi che sono il fiore all’occhiello."

• "Posto fantastico, accogliente, cibo di ottima qualità, servizio eccellente garantito dalle risorse e dai sorrisi di giovani ragazzi, che offrono la possibilità di vivere serate speciali."

• "Cibo ottimo, posto splendido, personale davvero cordiale e professionale. Ho vissuto una bellissima esperienza e mi sono sentita come a casa. Consigliatissimo!"