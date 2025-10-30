Specialità di pesce del Tirreno, pizze gourmet e piatti tipici: i migliori ristoranti di Guardia Piemontese, Cetraro e Belvedere Marittimo
Mangiare in Calabria è un viaggio nei sapori e nelle storie di chi la abita. Questa guida raccoglie alcuni dei migliori ristoranti della costa tirrenica cosentina, da Amantea a Belvedere Marittimo: trattorie, pizzerie e locali sul mare dove tradizione e accoglienza si incontrano ogni giorno. Ogni scheda racconta un’esperienza autentica, fatta di ingredienti locali, mani esperte e ospitalità sincera. Le recensioni sono quelle reali dei clienti, riportate senza filtri da TripAdvisor, perché sono loro a descrivere meglio l’anima dei luoghi.
Tra pesce freschissimo, pizze artigianali, carni alla brace e piatti della tradizione calabrese, questa selezione vuole essere un piccolo itinerario del gusto. Un invito a scoprire sapori diversi, panorami unici e persone che con passione tengono viva la cultura gastronomica di una terra generosa.
Al Povero Pesce
Indirizzo: Via A. Fiordaliso, 87021 Belvedere Marittimo Italia
Dettagli: La cucina è di per sé scienza, sta al cuoco farla diventare arte. Il ristorante propone sapori freschi e intensi del mare.
Recensioni:
• "Cena a due, antipasto misto di prelibatezze raffinate e ben presentate. Un particolare tributo alla ottima frittura di pesce, calda, molto abbondante e varia."
• "Ho provato e riprovato prima di scrivere la recensione e ora sono certo che posso venire qui ogni volta che voglio. Buoni gli antipasti, ottimi i primi, porzioni generose, pesce con l’astice davvero sublime. Servizio buono e veloce, prezzi nella norma. Consigliato."
• "Siamo stati in questo ristorante a fine giugno, ci hanno portato degli amici del posto. La prima sera grande tavolata tra amici e antipasti misti super. Dopo una super frittura, tutto divino, pesce freschissimo e cucinato benissimo. Grande attenzione da parte dei ragazzi di sala e soprattutto dallo chef Roberto e dalla padrona di casa Teresa. Siamo tornati più volte durante l’estate: il primo posto dove siamo voluti andare è stato proprio qua!"
Vintage Paninari Gourmet
Indirizzo: Via San Nicola 38, 87021 Belvedere Marittimo Italia
Dettagli: Locale dallo stile unico nel cuore del centro storico di Belvedere Marittimo, nei pressi del castello.
Recensioni:
• "Abbiamo mangiato bene, ottimi i panini, servizio eccellente, prezzo giusto. Siamo stati in sei, tutti soddisfatti, poi siamo ritornati con la famiglia."
• "Bella scoperta nel centro storico di Belvedere Marittimo. Locale particolare e ben curato. Staff gentile. Proposte tutte ottime e ricercate. Unica nota, poca scelta per vegetariani."
• "Trovandomi in villeggiatura qui vicino e su consiglio di un amico della zona, decido di andare in questo posto dopo aver visto qualche foto sui social. Ho mangiato uno dei migliori panini della mia vita. Ingredienti ricercati, hamburger di agnello superlativo. Prezzi giusti in rapporto alla qualità. Personale gentile e cortese. Super consigliatissimo."
Ristorante Sapori & Saperi
Indirizzo: Piazza Giovanni Amellino, 48, 87021 Belvedere Marittimo Italia
Dettagli: Primo esempio in Calabria di imprenditoria sociale nella ristorazione, finalizzato all'integrazione lavorativa e sociale di giovani provenienti da contesti di disagio, fondato su tradizione, innovazione e qualità delle materie prime a km 0.
Recensioni:
• "Ho avuto il piacere di cenare in un ristorante davvero speciale, dove il gusto si intreccia con l’impegno sociale. Ci si sente accolti con entusiasmo e dedizione, coinvolti in un progetto che va ben oltre la cucina. Il cibo è preparato con cura e passione, e l’atmosfera è calda e accogliente. È molto più di un ristorante: è un luogo dove il sociale incontra il sapore. Un’esperienza che consiglio con il cuore."
• "Consiglio questo posto incantevole. Il cibo è ottimo, il tutto incorniciato dai fantastici ragazzi che sono il fiore all’occhiello."
• "Posto fantastico, accogliente, cibo di ottima qualità, servizio eccellente garantito dalle risorse e dai sorrisi di giovani ragazzi, che offrono la possibilità di vivere serate speciali."
• "Cibo ottimo, posto splendido, personale davvero cordiale e professionale. Ho vissuto una bellissima esperienza e mi sono sentita come a casa. Consigliatissimo!"
Ristorante Calypso
Indirizzo: Lungomare di Belvedere Marittimo, 87021 Belvedere Marittimo Italia
Recensioni:
• "Ottimo ristorante sul lungomare di Belvedere Marittimo specializzato per il pesce; abbiamo mangiato del buon antipasto misto, del risotto ai frutti di mare, spaghetti alle vongole, frittura mista di paranza e trancio di ricciola con del vino bianco locale. Per finire sorbetto al cedro. Prezzo medio."
• "L’accoglienza di Daniela e il suo garbo nel presentare il menù ci hanno subito colpite. Tutti i collaboratori sono stati cortesi e professionali. Materie prime di qualità eccellente. Quattro giorni a pranzo ci hanno consentito di apprezzare molte delle specialità di pesce proposte con gusto e fantasia. Porzioni abbondanti. Tutto buonissimo. Arrivederci al prossimo anno."
• "Cena d’estate. Appena arrivati, saletta interna, hanno chiuso il climatizzatore riconoscendo una temperatura fresca, riacceso dopo 5 minuti all’arrivo di un tavolo da 7 persone. Ordiniamo ostriche, cheesecake di gambero, tartare e tagliata di tonno, pacchero con la ricciola, acqua e un calice di vino."
• "Il pesce è fresco e cucinato a regola d'arte, i piatti sono abbondanti, il servizio eccellente. Locale accogliente sul lungomare di Belvedere, zona pedonale estiva."
Le Tre Luci
Indirizzo: Via Macchia Di Mare 3, 87022 Cetraro Marina, Cetraro Italia
Recensioni:
• "Si torna volentieri a mangiare alle Tre Luci dove Francesco e Mara gestiscono un ristorantino che mantiene intatta la qualità dei piatti della tradizione con l'occhio lungo verso una modernità non estremizzata. Ottimo il rapporto qualità-prezzo."
• "Mentre eravamo in vacanza in Calabria con i miei genitori siamo finiti casualmente in questo ristorante. Cozze come antipasto, le migliori linguine allo scoglio e il perfetto fritto misto, calamari e gamberi!"
• "Locale intimo ma curato. Personale attento e cortese. Abbiamo provato sia la cucina tipica a base di pesce sia i piatti della paninoteca. Ottimo tutto!".
Sabbia d'Oro
Indirizzo: Contrada Piano la Donna, 87021 Belvedere Marittimo Italia
Recensioni:
• "Situato sul mare, con una spiaggia attrezzata e accogliente, il ristorante Sabbia d'Oro di Belvedere Marittimo è una location incantevole per pranzi e cene di qualità. Desideriamo ringraziare la Signora Anna e il Signor Palmino Raffo per la loro ospitalità, gentilezza e professionalità. Il Sabbia d'Oro è una cornice elegante dove è possibile ammirare tramonti intensi e gustare ottimi piatti di pesce."
• "Mangiare da te, caro Palmino, non è stato solo buono, ma grazie alla tua ospitalità e gentilezza un’esperienza indimenticabile per il mio gruppo svizzero! I gnocchetti fantastici, il pesce ottimo! Consigliatissimo!"
• "Location eccezionale. Servizio top. Abbiamo mangiato due vignarole strepitose e linguine con aragosta favolose. Sono anni che andiamo in questo ristorante ed è sempre una conferma."
La Sosta Ristorante
Indirizzo: Via S. Maria di Mare, 87022, Cetraro Italia
Recensioni:
• "Ristorante a carattere familiare, tutti molto cortesi. Più volte abbiamo frequentato questo locale sia per la pizza (deliziosa quella con la nduja) che per i piatti a base di pesce. Tutto preparato in modo semplice e gustoso. Rapporto qualità/prezzo molto buono! Alla fine della cena non può mancare il loro cornetto artigianale!"
• "Ottimo locale, il cibo è buono ed il personale è molto gentile ed accogliente, ci hanno accontentato anche con una richiesta fuori menù. Sui tavoli trovi il codice QR per il menù digitale."
• "Siamo e sono molto soddisfatto del ristorante! Atmosfera e personale ottimo e gentilissimi, il cibo buonissimo ed eccellente, locale pulito. Consiglio a tutti visitarlo."
• "Accoglienza molto attenta. Servizio presente e veloce. Menù ricco. Il primo spaghetti cozze e vongole buonissimo, secondo frittura di pesce freschissima. Ho mangiato benissimo e pagato pochissimo. Ci ritornerò sicuramente."
Alta Marea
Indirizzo: Via Porto, 87022 Cetraro Marina, Cetraro Italia
Recensioni:
• "L’ambiente è carino e il locale semplice ma curato. Servizio impeccabile: personale sempre pronto e gentile. La tartare di tonno rosso era da applausi: condita il giusto, oltre che abbondante e ben presentata. Buonissimo anche lo spaghetto alla Cetrarese con le alici. Scelta di vini giusta per il tipo di ristorante. Prezzo nella media."
• "Ristorante consigliatissimo per la qualità del cibo, per la freschezza dei prodotti e per il personale gentile e molto simpatico."
• "Cibo ottimo e di qualità. Personale educato e professionale, ambiente rilassante e suggestivo. Servizio rapido e atmosfera bellissima."
Gusto Giusto
Indirizzo: Via Enrico Faini, 4, 87022, Cetraro Italia
Dettagli: Ristorante di carne e pesce con sala interna ed esterna e cucina a vista. Offre carne frollata e specialità tipiche calabresi in un ambiente curato e rilassante.
Recensioni:
• "Cameriere super gentile e professionale. Antipasti davvero buoni e caserecci. Carne cotta come volevamo noi e molto saporita. Da ritornarci."
• "Location molto carina e di tendenza. Cibo molto genuino con prodotti tipici del posto e carne veramente squisita servita su pietra lavica in modo da tenerla sempre calda."
• "Abbiamo preso un antipasto di terra e come carne la picanha e l'entrecote, tutto squisito. Servizio buono e rapporto qualità prezzo ottimo."
• "Leggendo le recensioni avevo un po’ di paura dei tempi d’attesa. Una volta entrata non solo ho trovato un ambiente super carino e accogliente ma devo dire di aver aspettato il giusto tenendo conto di essere in pieno agosto. Non lasciatevi condizionare dalle recensioni! Bravissimi ci vediamo presto."
Agape Cetraro
Indirizzo: Via Italia, 87022, Cetraro Italia
Recensioni:
• "Atmosfera splendida a pochi metri dal mare. Accoglienza informale ma professionale. Ottima materia prima, bella presentazione, carta dei vini non banale. Da riprovare."
• "Gentilezza, accoglienza e qualità sono la parola d’ordine di questo ristorante. Pizza eccezionale, uno sfizio iniziale a base di alici e amarelli con polvere di caffè e capperi… spettacolare! E che dire della delizia al limone… una favola! Ritorneremo sicuramente per deliziarci con le pietanze a base di pesce. Super consigliato."
• "Qualità dei prodotti, cura dei dettagli, professionalità e accoglienza rendono questo ristorante tra i migliori della costa. Frittura mista di pesce eccellente, spaghettone alle vongole delicato e gustoso e delizia al limone squisita!"
Lido Carnevale
Indirizzo: Via Andrea Doria, 8 Lungomare, 87020 Guardia Piemontese Italia
Dettagli: Straordinario ed efficientissimo Ristorante Bar Pizzeria Gelateria Lido Carnevale, situato sul lungomare di Guardia Piemontese (CS), facilmente raggiungibile via terra dalla SS18 o via mare. Le specialità, tutte nostrane, sono moltissime: linguine al cartoccio, pizzeria napoletana con forno a legna, specialità marinare, polenta ai frutti di mare, arrosti, fritture e il famosissimo tartufo di Dina. Inoltre, il locale gode di una straordinaria vista sul mare e dispone di parcheggio.
Recensioni:
• "Ho avuto modo di pranzare in questo ristorante e la loro specialità, le linguine al cartoccio, merita davvero una menzione speciale: una prelibatezza unica nel suo genere, capace di coniugare profumi e sapori in maniera impeccabile. La cottura della pasta è perfetta e il condimento, ricco ma equilibrato, avvolge il palato con grande armonia".
• "Tutto molto buono ma consiglio il “Cartoccio” sponsorizzato con tanta simpatia e gentilezza da Ciccio, chiedete di lui ed Eva se vi capita di andare (super professionali)".
• "Purtroppo non direttamente alla spiaggia ma vicina. Un grande locale con buonissimi piatti di mare. Pesce e frutti di mare freschi. Molto buono il pesce spada con capperi. Buonissimo il piatto delle alici freschi con olio al peperoncino. Da provare: il vino bianco da Ciro, produttore calabrese".
Miramare Frittura al Metro
Indirizzo: Via Amerigo Vespucci 16, 87020 Guardia Piemontese Italia
Dettagli: I creatori dell'ORIGINALE FRITTURA AL METRO. Il marchio registrato “Frittura al Metro” è un nuovo modo di gustare un'abbondante selezione del miglior pesce disponibile. È subito un successo e il nome si diffonde in tutta la Calabria.
Recensioni:
• "Che dire, provare per credere. Tutto buonissimo. Troppo buono e poi il mare a 10 metri."
• "Ci sono stato a pranzo con mia moglie ed un’altra coppia dopo un giro in moto. Avevamo prenotato tramite il link online che funziona molto bene, siamo arrivati puntuali, siamo stati subito accolti ed accompagnati al tavolo a noi riservato. In pochi minuti abbiamo ordinato la frittura al metro che è la loro specialità e ci è stata servita calda in breve tempo. Qualità del cibo veramente alta, location carina e ben curata proprio sul lungomare, adatta per una passeggiata e con diversi parcheggi gratuiti.
Il servizio buono, il personale cordiale e gentile. Ottimo posto da raggiungere dopo una visita al santuario di Paola o al borgo di Guardia Piemontese. Io ho fatto 140 km di andata e altrettanti di ritorno per provare la loro frittura. Ne è valsa la pena: un’escursione nata proprio dal desiderio di una buona frittura di pesce. Non ho provato altri piatti ma vedendo i tavoli vicini posso dire che offrono tante altre bontà."
Osteria Vistamare
Indirizzo: Piazzetta San Daniele, 87021 Belvedere Marittimo Italia
Recensioni:
• "Atmosfera unica unita al cibo semplice e genuino, il vero sapore della Calabria. Personale gentile e professionale che unito al cibo e alla vista hanno reso la nostra serata molto piacevole. Ci ritorneremo sicuramente!"
• "Ormai questo locale è una certezza. Se si vuole assaggiare i gusti genuini della Calabria qui è il posto giusto, antipasto ricchissimo e con materie prime di qualità e che dire della provola alla piastra una garanzia. Grande Marco continuate così ci vediamo presto."
• "Un piccolo scorcio di Calabria nascosto tra i vicoli del centro storico di Belvedere. Il locale è gestito da ragazzi gentilissimi e attenti a ogni dettaglio. Cortesia e accoglienza spalancano le porte a piatti tipici della tradizione gastronomica locale con prodotti di qualità. Dall’antipasto alla tagliata di suino nero di Calabria, tutto ottimo! Nota plus: la splendida vista sul lungomare di Belvedere Marittimo."
• "Un pizzico piccante di genialità pur essendo piatti tipici locali. La mano del cuoco esperto, il giusto mix di condimenti, la presentazione e la cordialità del personale fanno il resto per una cena perfetta."
• "Come ogni estate, posto fisso per una cena a Belvedere. Menù ricco di piatti tipici calabresi, location spettacolare e servizio ottimo! Personale di una gentilezza estrema e cibo buonissimo. Prezzi super onesti!"
