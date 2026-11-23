Due erano stati scarcerati dalla casa circondariale di Rossano e risultano indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il terzo è stato rintracciato sul territorio. Disposti i trasferimenti nei Cpr di Palazzo San Gervasio e Caltanissetta
Alle 18:10 i vigili del fuoco hanno completato 105 operazioni nella regione, 28 in provincia di Cosenza. Richiamato personale per rinforzare le squadre. A Catanzaro pannelli precipitati sulle auto: non risultano danni alle persone
Paura in autostrada tra gli svincoli di Morano Calabro e Campotenese, il grosso animale ha invaso la carreggiata e, dopo il violento impatto con una Mercedes, ha sfondato il parabrezza con le corna, sfiorando il volto del conducente. L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Castrovillari. L’animale è morto sul colpo
Le avverse condizioni meteo-marine e le forti mareggiate previste hanno spinto il sindaco a disporre la chiusura al transito del lungomare, il provvedimento è in vigore dalle 11.30 di lunedì 23 novembre e resterà valido fino alla cessazione dell’emergenza
Le raffiche hanno scoperchiato le due serre e strappato i teli dell’azienda di Lidia Andrieri. Un nuovo colpo dopo i danni provocati dal ciclone Harry: «Non voglio nemmeno rimettere piede in azienda, mi fa troppo male vedere tutto così»
Il giovane, originario della provincia di Catanzaro, è stato ferito a circa cento metri da un locale della movida. Non si esclude che all'origine dell'episodio possa esserci stato un diverbio, ma il movente resta sconosciuto. Indagano i carabinieri
Della giovane etiope si sono perse le tracce dal campus di Arcavacata. Le ricerche non hanno dato risultati, mentre emergono testimonianze sulle sue ultime ore, una presunta violenza e il desiderio di raggiungere la famiglia in Germania. Nessuna certezza su cosa sia accaduto
Il fratello del giudice Paolo commenta la morte dell’ex capo della Polizia e chiede che sia la magistratura a chiarire i contorni della vicenda. Poi punta il dito sulla sparizione dell’agenda rossa: «La responsabilità è dei Ros, non della polizia»
Dal nuovo libro sui cinquant’anni di ’ndrangheta allo scontro tra politica e magistratura, il procuratore di Napoli affronta i nodi della giustizia, denuncia i tentativi di delegittimazione delle toghe e difende il diritto dei calabresi a essere ascoltati e rispettati
Un uomo di 44 anni è morto dopo un’aggressione in strada la sera del 13 novembre. La Procura di Roma ha disposto la diffusione dell’immagine dell’uomo che gli investigatori stanno cercando di identificare