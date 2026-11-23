La Regione cofinanzia parte delle stagioni teatrali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia attraverso i fondi POC 2014-2020. In programma lirica, prosa, danza e circo fino al 22 dicembre. Tra i protagonisti Giancarlo Giannini, Edoardo Leo e Chiara Francini
La rassegna di reading musicali si apre con “Il pianista dell’Oceano”, tratto da “Novecento” di Alessandro Baricco. Sul palco Francesco Perri al pianoforte e la voce di Mario Tursi Prato, in uno spettacolo arricchito dalle proiezioni immersive del museo
Il cantautore cosentino sarà tra gli ospiti del 25° anniversario della MenschenSinfonieOrchester e si esibirà per i due anni de “La Deutsche Vita”. Sul palco con lui Alessandro Palmitessa, con cui condivide un sodalizio artistico ventennale. Un ritorno in un Paese profondamente legato alla sua storia musicale
L’assessore del comune di Guardia Piemontese ha ritirato a Prato il riconoscimento assegnato anche a Simona Rolandi della Domenica Sportiva e, alla memoria, alla giornalista del Tg2 Cristiana Ruggeri da poco scomparsa
Dalla Calabria a Manhattan, l’attore italiano conquista il Best Actor – Short Film all’International Film Festival Manhattan 2026 per Le Scale Invisibili. Per The Last Straw, da lui scritto e interpretato, arriva anche una menzione d’onore
La produzione de Le Sei Sorelle, scritta da Raffaele Aiello, torna sul palcoscenico dopo il tutto esaurito al Piccolo Teatro Popolare di Tarsia e la partecipazione al Festival dei Teatri d'Arte Mediterranei di Formia. Un viaggio nel mito della profetessa troiana, tra solitudine, incomunicabilità e verità negate
Solenne Divina Liturgia presieduta dal vescovo Donato Oliverio per la restituzione alla comunità arbëreshe dello storico luogo di culto, restaurato grazie ai fondi dell'8 per mille e al contributo di famiglie e sostenitori
Il giornalista avrebbe dovuto partecipare il 23 ottobre, ma aveva rinunciato per motivi di salute, proponendo un collegamento a distanza. Giacoia: «Solo pochi giorni fa mi chiedeva di aspettare ancora un po’»
L’iniziativa annunciata dal sindaco Ameruso sarà rivolta agli studenti delle quarte e quinte dei licei classici, scientifici e artistici. Previste tre sezioni, dalla traduzione dei testi latini alle produzioni multimediali
Venerdì 27 novembre, al Museo del Presente, gli studenti delle scuole del Cosentino racconteranno la figura di Nina Presta Magorno attraverso i loro elaborati. L’iniziativa è promossa dalla famiglia Magorno, da ANDE Cosenza e dagli istituti coinvolti
Appuntamento mercoledì 18 novembre alle ore 20,30 al Teatro Rendano con l’Orchestra Sinfonica Brutia e l’International Opera Choir di Roma. Il direttore artistico Francesco Perri: «Universalità di linguaggio e stimolo per la pace»
Domenica 15 novembre la compagnia paolana ha portato al teatro comunale «Don Silvio Celaschi» la commedia scritta e diretta da Giuseppe Sciacca con la collaborazione di Pietro Serpa. Nel 2025 lo spettacolo aveva ricevuto il premio speciale della giuria alla rassegna «Quadrato in scena»
Martedì 17 novembre alle 20, all’Hotel San Francesco, l’incontro del Rotary Club Cosenza con il direttore del Dipartimento di Fisica dell’Unical: al centro lo studio del plasma nella magnetosfera terrestre
Prima ancora che la città imparasse ad ascoltare la musica nei teatri, Cosenza la ascoltava nelle proprie chiese. E nel cuore della città, sotto le volte della Cattedrale, il canto liturgico accompagnò per secoli la preghiera, il rito, le feste solenni e la memoria collettiva
Giovedì 19 novembre alle 17.30 la consigliera della Corte di Cassazione presenta il suo libro con l’avvocata Marina Pasqua Cuchetti e la sociologa Sabrina Garofalo. L’iniziativa è sostenuta dal Centro antiviolenza «Roberta Lanzino»
Il percorso del fondatore del Centro di Aggregazione Culturale, che dopo numerose esperienze artistiche e professionali ha trovato a Ragusa il luogo ideale per realizzare una straordinaria esperienza di aggregazione attraverso l'arte
Aperte le vendite per l’appuntamento pomeridiano delle 17 con “…E fuori nevica!”. La commedia inaugura la stagione dell’Altro Teatro, dal 19 al 22 novembre: secondo gli organizzatori, le altre quattro repliche sono prossime al tutto esaurito