Calciomercato Cosenza, cosa serve alla squadra di Antonino Buscè

I movimenti del Cosenza in difesa

Nel reparto arretrato, detto che in porta si continua decisi con Vettorel primo e Pompei secondo, serve almeno un altro elemento a Buscè. Il Cosenza lo ha già individuato. Il preferito è Alessio Maestrelli. Il classe 2003, di proprietà della Ternana, ha già l’accordo con i lupi. Si tratta per un prestito con diritto di riscatto visto il contratto fino al 2027 dell’ex Frosinone.

Gli umbri, prima di dare via quello che è comunque un titolare, vorrebbero avere in mano già il sostituto. Si tratta con fiducia. C’è la sensazione che alla fine l’affare si farà. Per quel che riguarda le uscite invece da monitorare le situazioni di Dalle Mura e Caporale. Entrambi hanno avuto diversi apprezzamenti, ma nessun affondo convinto.

Il Cosenza vorrebbe tenere entrambi, ma se arriva l’offerta giusta a livello economico, non ci sarebbero problemi a liberarli. In quel caso i difensori in arrivo potrebbero essere due o addirittura tre se Dalle Mura e Caporale dovessero partire entrambi.