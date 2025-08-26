Social
Calciomercato Cosenza, cosa serve alla squadra di Antonino Buscè

Sette giorni alla fine del calciomercato. Il Cosenza, per forza di cosa, dovrà a tutti i costi essere protagonista. Sia per quel che riguarda gli arrivi, che per quel che riguarda le partenze. Saranno giorni roventi per i due direttori Lupo e Roma. Buscè ha assolutamente bisogno di diversi elementi cardine, per poter completare la rosa. Il lavoro del tecnico campano inizia a vedersi, ma dal mercato, deve arrivare la mano decisiva. Ecco cosa serve al Cosenza da qui a lunedì prossimo.
Alessandro Storino
26 agosto 202516:00
Calciomercato Cosenza, cosa serve alla squadra di Antonino Buscè

I movimenti del Cosenza in difesa
Calciomercato Cosenza, cosa serve alla squadra di Antonino Buscè

Cosa serve ai rossoblù a centrocampo
Calciomercato Cosenza, cosa serve alla squadra di Antonino Buscè

Le mosse in prima linea dei lupi

I movimenti del Cosenza in difesa

Nel reparto arretrato, detto che in porta si continua decisi con Vettorel primo e Pompei secondo, serve almeno un altro elemento a Buscè. Il Cosenza lo ha già individuato. Il preferito è Alessio Maestrelli. Il classe 2003, di proprietà della Ternana, ha già l’accordo con i lupi. Si tratta per un prestito con diritto di riscatto visto il contratto fino al 2027 dell’ex Frosinone.

Gli umbri, prima di dare via quello che è comunque un titolare, vorrebbero avere in mano già il sostituto. Si tratta con fiducia. C’è la sensazione che alla fine l’affare si farà. Per quel che riguarda le uscite invece da monitorare le situazioni di Dalle Mura e Caporale. Entrambi hanno avuto diversi apprezzamenti, ma nessun affondo convinto.

Il Cosenza vorrebbe tenere entrambi, ma se arriva l’offerta giusta a livello economico, non ci sarebbero problemi a liberarli. In quel caso i difensori in arrivo potrebbero essere due o addirittura tre se Dalle Mura e Caporale dovessero partire entrambi.

Cosa serve ai rossoblù a centrocampo

Per quel che riguarda la mediana, la richiesta principale di Buscè è quella di un regista. Il preferito sarebbe sempre Christian Langella. Ma il Cosenza finora ha sbattuto sempre con la ferma volontà del Rimini di mantenere in squadra il ragazzo che, tra l’altro, ha giocato da titolare per 90’ nell’esordio in campionato dei romagnoli. Se non dovesse arrivare Langella, ci vorrebbe un altro calciatore con caratteristiche simili.

Per quel che riguarda gli esterni, in attesa di capire quando e se si sbloccherà l’affare Ricciardi con l’Avellino, al Cosenza ne serve certamente uno a destra. Da quel lato infatti la coperta è molto corta con i soli Cimino ed Arioli. Da decifrare infine la situazione di Gargiulo. Il Cosenza per liberarlo in Serie C chiede tanto, mentre in B, il centrocampista ex Modena, non ha offerte, seppur può liberarsi praticamente gratis. Inizia a materializzarsi la possibilità di una permanenza a Cosenza.

Le mosse in prima linea dei lupi

In attacco arriverà sicuramente qualcuno. Ad oggi Mazzocchi non ha praticamente un sostituto, visto che i giovanissimi Achour e Novello sono alla loro prima esperienza in assoluto con i grandi. A Buscè serve un attaccante che conosca la categoria e che abbia la giusta esperienza. Da quel che trapela, proprio in prima linea, potrebbero esserci presto novità importanti. Occhio a Rizzo Pinna. L’ex Lucchese vorrebbe anch’egli tornare in Serie B. Ma finora nessuno ha bussato deciso alla porta rossoblù. Anche per lui vale la solita regola: per andare via serve la giusta offerta. Vedremo se arriverà entro la fine del calciomercato.

cosenza calcio · calciomercato cosenza

Festa rossoblù

Cosenza calcio, a Rovito tra vecchie glorie e un omaggio a Padre Fedele

Martedì 2 settembre torna il tradizionale appuntamento in piazza organizzato dal club di tifosi intitolato a Ciccio Magnelli, in programma anche stand gastronomici e musica live
Redazione
Cosenza calcio, a Rovito tra vecchie glorie e un omaggio a Padre Fedele
Spettatori allo Scida

Cosenza, Buscè e Roma osservatori speciali di Crotone-Benevento

L’allenatore ed il dirigente delle società rossoblù, sono andati ad osservare la gara tra i pitagorici ed i sanniti finita con il risultato di 1-2

Alessandro Storino
Cosenza, Buscè e Roma osservatori speciali di Crotone-Benevento
Si ricomincia

Ritorna “11 in campo”: il presidente della Lega B Bedin e l’allenatore del Cosenza Buscè tra gli ospiti della prima puntata

Maurizio Insardà conduce una stagione rinnovata del talk show sportivo, con durata estesa a 90 minuti e focus su Serie B e C. Tra gli ospiti anche anche Paolo Bravo, direttore sportivo del Sudtirol
Redazione Sport
Ritorna “11 in campo”: il presidente della Lega B Bedin e l’allenatore del Cosenza Buscè tra gli ospiti della prima puntata\n
meccanismi da rivedere

Cosenza, è un flop la prima al Football video support per i rossoblù

Buscè ha sprecato le due chiamate all’ FVS. L’arbitro Gemelli ha infatti confermato le sue decisioni vanificando le richieste rossoblù
Alessandro Storino
Cosenza, è un flop la prima al\u00A0Football video support per i rossoblù\n

Cronaca

«Acqua contaminata a rischio salute»: a Sant’Agata d’Esaro cresce la preoccupazione

Una cittadina denuncia il rischio di contaminazione delle acque a Sant’Agata d’Esaro. Chiesti chiarimenti al Comune sulla qualità dell’acqua potabile.

26 agosto 2025
Ore 12:35
«Acqua contaminata a rischio salute»: a Sant’Agata d’Esaro cresce la preoccupazione
Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale
Le parole del tecnico

Monopoli-Cosenza 2-2, Buscè: «Prestazione importante, da qui dobbiamo ripartire»

Le parole del tecnico dopo il pari esterno conquistato nella prima giornata del campionato: «Quello della settimana scorsa è stato un grido d’aiuto. Questo calciomercato dura troppo»
Alessandro Storino
Monopoli-Cosenza 2-2, Buscè: «Prestazione importante, da qui dobbiamo ripartire»\n
Le pagelle

Monopoli-Cosenza, pagelle: bene D’Orazio, Garritano, Florenzi e Mazzocchi

Le pagelle dei calciatori del Cosenza al termine della partita terminata 2-2 sul campo del Monopoli, valevole per la 1^ giornata del campionato di Serie C.
Alessandro Storino
Monopoli-Cosenza, pagelle:\u00A0bene D’Orazio,\u00A0Garritano, Florenzi e Mazzocchi\n
Si riparte

Florenzi e Mazzocchi non bastano al Cosenza: col Monopoli finisce 2-2

La formazione rossoblù ottiene un punto. Prima si porta in vantaggio, poi subisce la rimonta dei pugliesi. Infine, il bellissimo gol dell’attaccante, che chiude la partita
Redazione
Florenzi e Mazzocchi non bastano al Cosenza: col Monopoli finisce 2-2\n
Lupi della Sila in Puglia

Monopoli-Cosenza (2-2): il tabellino e la cronaca del match del “Veneziani”

Terminata allo stadio “Vito Simone Veneziani” la prima gara di campionato di serie C della formazione allenata da Antonino Buscè
Redazione
Monopoli-Cosenza (2-2): il tabellino e la cronaca del match del “Veneziani”
In memoria di Padre Fedele

Cosenza, a Monopoli col lutto al braccio...una settimana dopo

La società, vista la dimenticanza di domenica scorsa, ha avuto l’autorizzazione dalla Lega per indossare oggi il lutto al braccio in memoria di Padre Fedele
Alessandro Storino
Cosenza, a Monopoli col lutto al braccio...una settimana dopo\n
Calciomercato

Cosenza, si tratta Maestrelli della Ternana. Frenata su Langella

Maestrelli è un difensore che gioca con la società umbra dalla passata stagione. Su Langella c’è il muro del Rimini

Alessandro Storino
Cosenza, si tratta Maestrelli della Ternana. Frenata su Langella
Probabile formazione

Monopoli-Cosenza, per i Lupi sarà ancora 3-5-2: Cannavò da subito?

Buscè recupera qualche effettivo in vista della partita di stasera contro la squadra pugliese. Calcio d’inizio alle ore 21,00
Alessandro Storino
Monopoli-Cosenza, per i Lupi sarà ancora 3-5-2: Cannavò da subito?\n
Verso il Monopoli

Cosenza, sono 21 i convocati di Buscè in vista del Monopoli

Al rientro c’è Dalle Mura. Subito convocati i nuovi. Assente Kourfalidis dopo il brutto infortunio al ginocchio comunicato ieri.

Alessandro Storino
Cosenza, sono 21 i convocati di Buscè in vista del Monopoli
Le dichiarazioni del tecnico

Verso Monopoli-Cosenza, Buscè: «Nuovi non al top. Punteremo sulla voglia di far bene»

Il tecnico rossoblù alla vigilia dell'esordio in campionato: «Vicini a Kourfalidis. L'augurio è quello di rivederlo, presto, sui campi di calcio»
Alessandro Storino
Verso Monopoli-Cosenza, Buscè:\u00A0«Nuovi non al top. Punteremo sulla voglia di far bene»\n
Novità regolamentare

Serie C al via con una novità storica: ha debuttato il “Var su richiesta”

Il Football Video Support ha fatto il suo esordio ieri nella prima gara della stagione di Serie C tra Livorno e Ternana
Alessandro Storino
Serie C al via con una novità storica: ha debuttato il “Var su richiesta”\n
Pessima notizia

Cosenza, Kourfalidis ko: lesione al legamento crociato del ginocchio destro

Il giovane centrocampistadovrà sottoporsi a intervento chirurgico, recupero stimato in almeno cinque mesi
Redazione
Cosenza,\u00A0Kourfalidis ko: lesione al legamento\u00A0crociato del ginocchio destro\n
Acquisto ufficiale

Calciomercato Cosenza, ufficiale Dametto: formula e durata del contratto

Il difensore arriva dalla Torres, squadra nella quale ha giocato gli ultimi 4 anni ed è stato capitano
Alessandro Storino
Calciomercato Cosenza, ufficiale Dametto: formula\u00A0e durata del contratto\n
Monopoli nel mirino

Cosenza, nuovi acquisti in campo a Monopoli? La situazione

Buscè, che non parlerà in conferenza stampa in accordo con la società, lavora sul campo in vista della 1^ di campionato
Alessandro Storino
Cosenza, nuovi acquisti in campo a Monopoli? La situazione\n
calciomercato

Cosenza, proposte dalla Serie C per Dalle Mura e Caporale

Salernitana e Union Brescia hanno chiesto informazioni al Cosenza sui due difensori della rosa rossoblù
Alessandro Storino
Cosenza, proposte dalla Serie C\u00A0per\u00A0Dalle\u00A0Mura e Caporale\n
Infortunio

Cosenza, stop per Kourfalidis: problema al ginocchio per il greco

Il centrocampista del Cosenza si sottoporrà domani ad una visita specialistica per capire l'entità del problema.

Alessandro Storino
Cosenza, stop per Kourfalidis: problema al ginocchio per il greco
Altro arrivo

Cosenza, altro acquisto vicino: ecco il difensore Dametto dalla Torres

I rossoblù hanno trovato l’accordo per il trasferimento dell’esperto difensore. Si attende l’annuncio ufficiale

Alessandro Storino
Cosenza, altro acquisto vicino: ecco il difensore Dametto dalla Torres
Mancato lutto a Monopoli

Cosenza, reintegrato il team manager Perna. Ma il caso non è chiuso

In Via Conforti si vuole fare chiarezza su quello che è successo domenica scorsa a Monopoli e capire se ci sono altre responsabilità
Alessandro Storino
Cosenza, reintegrato il team manager Perna. Ma il caso non è chiuso\n
Nuovo acquisto

Contiliano firma col Cosenza: ecco tutti i dettagli

Il centrocampista classe 2004 arriva da svincolato dopo l’esperienza a Carpi. Contratto fino al 2027, sarà subito a disposizione di mister Buscè
Redazione
Contiliano firma col Cosenza: ecco tutti i dettagli\n
Arrivo ufficiale

Cosenza, ufficiale l’arrivo di Ferrara: il comunicato dei rossoblù

Il calciatore si trasferisce dal Benevento al Cosenza in prestito con diritto di riscatto a favore dei rossoblù
Alessandro Storino
Cosenza, ufficiale l’arrivo di Ferrara: il comunicato dei rossoblù\n
Futuro in bilico

Cosenza, Gargiulo in attesa: la situazione del centrocampista

Il centrocampista fuori, per propria scelta, da ogni progetto del Cosenza, aspetta una chiamata dalla B che però non arriva
Alessandro Storino
Cosenza,\u00A0Gargiulo\u00A0in attesa: la situazione del centrocampista\n
