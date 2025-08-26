Calciomercato Cosenza, cosa serve alla squadra di Antonino Buscè
I movimenti del Cosenza in difesa
Nel reparto arretrato, detto che in porta si continua decisi con Vettorel primo e Pompei secondo, serve almeno un altro elemento a Buscè. Il Cosenza lo ha già individuato. Il preferito è Alessio Maestrelli. Il classe 2003, di proprietà della Ternana, ha già l’accordo con i lupi. Si tratta per un prestito con diritto di riscatto visto il contratto fino al 2027 dell’ex Frosinone.
Gli umbri, prima di dare via quello che è comunque un titolare, vorrebbero avere in mano già il sostituto. Si tratta con fiducia. C’è la sensazione che alla fine l’affare si farà. Per quel che riguarda le uscite invece da monitorare le situazioni di Dalle Mura e Caporale. Entrambi hanno avuto diversi apprezzamenti, ma nessun affondo convinto.
Il Cosenza vorrebbe tenere entrambi, ma se arriva l’offerta giusta a livello economico, non ci sarebbero problemi a liberarli. In quel caso i difensori in arrivo potrebbero essere due o addirittura tre se Dalle Mura e Caporale dovessero partire entrambi.
Cosa serve ai rossoblù a centrocampo
Per quel che riguarda la mediana, la richiesta principale di Buscè è quella di un regista. Il preferito sarebbe sempre Christian Langella. Ma il Cosenza finora ha sbattuto sempre con la ferma volontà del Rimini di mantenere in squadra il ragazzo che, tra l’altro, ha giocato da titolare per 90’ nell’esordio in campionato dei romagnoli. Se non dovesse arrivare Langella, ci vorrebbe un altro calciatore con caratteristiche simili.
Per quel che riguarda gli esterni, in attesa di capire quando e se si sbloccherà l’affare Ricciardi con l’Avellino, al Cosenza ne serve certamente uno a destra. Da quel lato infatti la coperta è molto corta con i soli Cimino ed Arioli. Da decifrare infine la situazione di Gargiulo. Il Cosenza per liberarlo in Serie C chiede tanto, mentre in B, il centrocampista ex Modena, non ha offerte, seppur può liberarsi praticamente gratis. Inizia a materializzarsi la possibilità di una permanenza a Cosenza.
Le mosse in prima linea dei lupi
In attacco arriverà sicuramente qualcuno. Ad oggi Mazzocchi non ha praticamente un sostituto, visto che i giovanissimi Achour e Novello sono alla loro prima esperienza in assoluto con i grandi. A Buscè serve un attaccante che conosca la categoria e che abbia la giusta esperienza. Da quel che trapela, proprio in prima linea, potrebbero esserci presto novità importanti. Occhio a Rizzo Pinna. L’ex Lucchese vorrebbe anch’egli tornare in Serie B. Ma finora nessuno ha bussato deciso alla porta rossoblù. Anche per lui vale la solita regola: per andare via serve la giusta offerta. Vedremo se arriverà entro la fine del calciomercato.