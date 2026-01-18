Racine Ba si racconta: «Cosenza merita la Serie B» | VIDEO

Saranno giorni intensi in casa rossoblù per il ds Domenico Roma: ora concentrazione massima per la partita contro il Crotone di lunedì, poi altri rinforzi in arrivo per Buscè. Nel frattempo saluta anche Barone
Il presidente celebra il successo del 4 gennaio contro la Deliese: primo trofeo regionale al debutto in Eccellenza e pass per la fase nazionale. E sul possibile avvicinamento a Cosenza: «Nessun contatto con il club di Guarascio»
Ottima prova dei Lupi della Sila, ai quali la terna arbitrale ha annullato due gol nel primo tempo. Poi il rigore parato dal portiere silano a Ferrari. Gara maschia e giocata con determinazione dalla squadra di Buscè. Lunedì derby contro il Crotone al Marulla