Cosenza Calcio

Racine Ba si racconta: «Cosenza merita la Serie B» | VIDEO

Il neo acquisto dei Lupi parla del suo arrivo, della sfida contro il Crotone, del rapporto con mister Buscè e della voglia di crescere: «Sono qui per migliorare»

18 gennaio, 2026
serie c · cosenza calcio
L’intervista

Antonio Alizzi
Vice Kouan cercasi

Cosenza, Ba scalda i motori. Ma sperano anche altri in una maglia

L’assenza di Kouan in mezzo al campo apre a diverse opzioni per la sua sostituzione: quella più accreditata vuole la prima titolarità di Racine Ba
Alessandro Storino
Cosenza, Ba scalda i motori. Ma sperano anche altri in una maglia\n
impegni sovrapposti

Cosenza, calciomercato dopo il derby: il programma dei Lupi parte da una cessione

Saranno giorni intensi in casa rossoblù per il ds Domenico Roma: ora concentrazione massima per la partita contro il Crotone di lunedì, poi altri rinforzi in arrivo per Buscè. Nel frattempo saluta anche Barone
Alessandro Storino
Cosenza, calciomercato dopo il derby: il programma dei Lupi parte da una cessione\n
il lutto

Commisso, quando Guarascio si fece due ore di macchina per conoscerlo: «La Calabria perde tanto»

Nell’agosto del 2021 il patron dei Lupi lo raggiunse a Marina di Gioiosa Ionica con tanto di cravatta viola in suo onore. Oggi il club partecipa commosso al cordoglio per la scomparsa del tycoon
Antonio Clausi
Commisso, quando Guarascio si fece due ore di macchina per conoscerlo: «La Calabria perde tanto»\n

Cultura

Orazio Garofalo: «Cinmea e letteratura, la luce è un materiale spirituale»

Videoartista, cinefilo e ora scrittore, Garofalo racconta il suo romanzo Extra Lumière. Anatomia del buio, il cinema come materia viva e il rilancio del Santa Chiara di Rende.

16 gennaio 2026
Ore 13:49
Cosenza Calcio

18 gennaio 2026
Ore 15:00
Sport

DB Rossoblù Luzzi, Gencarelli: «Coppa Italia traguardo storico, ora continuità in campionato»

Il presidente celebra il successo del 4 gennaio contro la Deliese: primo trofeo regionale al debutto in Eccellenza e pass per la fase nazionale. E sul possibile avvicinamento a Cosenza: «Nessun contatto con il club di Guarascio»

17 gennaio 2026
Ore 15:00
Società

Santese smonta la riforma Nordio: «Giustizia più debole»

Il presidente della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro spiega le ragioni del No al referendum sulla separazione delle carriere: «Il vero obiettivo è indebolire la magistratura»

16 gennaio 2026
Ore 16:24
Sport

17 gennaio 2026
Ore 15:00
Società

16 gennaio 2026
Ore 16:24
Cultura

16 gennaio 2026
Ore 13:49
Cosenza Calcio

18 gennaio 2026
Ore 15:00
Sport

17 gennaio 2026
Ore 15:00
Società

16 gennaio 2026
Ore 16:24
Cultura

16 gennaio 2026
Ore 13:49
Cosenza Calcio

18 gennaio 2026
Ore 15:00
Riflessioni

Cosenza, che strategia con il Crotone in attacco: spada o fioretto per l’assalto agli squali?

Mister Antonio Buscè, al di là dell’assenza di Florenzi, ragiona come schierare la sua prima linea nel derby di lunedì contro il Crotone
Alessandro Storino
Cosenza, che strategia con il Crotone in attacco: spada o fioretto per l’assalto agli squali?\n
Novità tra i pali

Cosenza, nome nuovo per la porta: Galeotti del Trapani è l’obiettivo

I rossoblù pronti a rinforzare anche il reparto portieri, dove il calciatore di proprietà del Trapani, si inserirebbe di fianco a Vettorel

Alessandro Storino
Cosenza, nome nuovo per la porta: Galeotti del Trapani è l’obiettivo
Operazione riuscita

Cosenza, Arioli sotto i ferri: il calciatore operato a Roma per pubalgia

Il classe 2003, assente ormai dalla partita dell’andata con il Siracusa, si è sopposto ad intervento chirurgico presso Villa Stuart
Alessandro Storino
Cosenza, Arioli sotto i ferri: il calciatore operato a Roma per pubalgia\n
Ex rossoblù

Tiritiello ricorda Cosenza ed il gol a Buffon: «Simbolo della mia carriera»

Il difensore oggi alla Virtus Entella ha già segnato 6 gol in Serie B, anche se il suo centro più importante resta quello segnato con la maglia dei lupi
Alessandro Storino
Tiritiello ricorda Cosenza ed il gol a Buffon:\u00A0«Simbolo della mia carriera»\n
Movimenti in difesa

Cosenza, obiettivi per la difesa: con Sapola c’è Cargnelutti

I rossoblù tentano il doppio colpo dopo l’addio di Dalle Mura ed hanno individuato quelli che sono gli obiettivi principali
Alessandro Storino
Cosenza, obiettivi per la difesa: con Sapola c’è Cargnelutti\n
Situazione calda

Possibile esclusione dal campionato per il Trapani, anche il Cosenza osserva: gli scenari

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso dei siciliani sui punti di penalizzazione. Ora parola al TFN: riflessi diretti anche sul campionato dei rossoblù
Alessandro Storino
Possibile esclusione dal campionato per il Trapani, anche il\u00A0Cosenza osserva: gli scenari\n\n\n
Infortunio

Cosenza, brutte notizie dall’infermeria: Florenzi stop un mese

Per il centrocampista stiramento al flessore della coscia destra che lo costringerà a saltare gare cruciali della stagione come il derby di lunedì e poi la sfida di Catania
Alessandro Storino
Cosenza, brutte notizie dall’infermeria: Florenzi stop un mese\n
La nota

Gualtieri lascia il Cosenza: finisce il rapporto con il direttore generale

Concluso alla naturale scadenza del 31 dicembre 2025 il rapporto professionale con Salvatore Gualtieri
Redazione
Gualtieri lascia il Cosenza: finisce il rapporto con il direttore generale\n
RUOLO INCOLMABILE

Cosenza Calcio, Gualtieri come Petrone: nessun dg riesce a lavorare con Guarascio

L’ex Crotone è il terzo direttore generale in sette anni a non resistere con il patron rossoblù: prima di lui sia l’acrese sia Beppe Ursino non erano andati oltre pochi mesi di permanenza
Francesco La Luna
Cosenza Calcio, Gualtieri come Petrone: nessun dg riesce a lavorare\u00A0con Guarascio\n
Addio a sorpresa

Cosenza, c’è l’addio di Gualtieri: il dirigente ha lasciato i rossoblù

Il contratto del direttore generale scadeva il 31 dicembre 2025 e il club silano ha deciso di non rinnovarlo 
Redazione
Cosenza, c’è l’addio di Gualtieri: il dirigente ha lasciato i rossoblù\n
Uomini contati

Cosenza, emergenza a centrocampo: Kouan squalificato e Florenzi ko

Buscè studia nuove soluzioni per il derby con il Crotone tra assenze pesanti e possibili novità dall’inizio
Redazione
Cosenza, emergenza a centrocampo: Kouan squalificato e Florenzi ko\n
ADDIO IMPROVVISO

Calciomercato Cosenza, Dalle Mura ai saluti: c’è la Juve Stabia

Accelerata improvvisa dei campani con il direttore sportivo Lovisa che ha spinto per riuscire ad acquistare l’ex Fiorentina: il difensore, arrivato un anno e mezzo fa, tornerà in Serie B
Alessandro Storino
Calciomercato Cosenza, Dalle Mura ai saluti: c’è la Juve Stabia\n
Il dato

Cosenza, prova di maturità superata. Ma l’attacco si è appannato

I rossoblù tornano da Salerno con la consapevolezza di essere una tra le big di questo campionato di Serie C: ma in avanti i rossoblù non segnano da 217 minuti

Alessandro Storino
Cosenza, prova di maturità superata. Ma l’attacco si è appannato
Per il monaco

Salernitana-Cosenza, lo striscione per Padre Fedele che va oltre la rivalità

All’Arechi un gesto di grande rispetto da parte dei tifosi granata nel ricordo di una figura simbolo del tifo rossoblù
Redazione
Salernitana-Cosenza, lo striscione per Padre Fedele che va oltre la rivalità\n
Le parole dell’allenatore

Salernitana-Cosenza, Buscè: «Soddisfatti. C’è mancato solo il gol»

Le parole dell’allenatore del Cosenza al termine del pareggio a reti bianche della sua squadra sul campo della Salernitana
Alessandro Storino
Salernitana-Cosenza, Buscè:\u00A0«Soddisfatti. C’è mancato solo il gol»\n
Serie C

Cosenza, una signora partita contro la corazzata Salernitana

La sfida dell’Arechi ha senza dubbio mostrato di che pasta è fatta la squadra allenata da Antonio Buscè dopo la pesante sconfitta contro il Monopoli. Ma sono emersi anche alcuni limiti: ecco quali
Redazione
Cosenza, una signora partita contro la corazzata Salernitana\n
Le pagelle dei rossoblù

Salernitana-Cosenza, Vettorel protagonista ma l'attacco punge poco

Le pagelle dei lupi al termine della partita giocata questa sera all'”Arechi” e terminata con il punteggio di 0-0
Alessandro Storino
Salernitana-Cosenza, Vettorel protagonista ma l'attacco punge poco\n
Serie C – la grande sfida

Il Cosenza e Vettorel stoppano la Salernitana: il big-match dell’Arechi finisce zero a zero

Ottima prova dei Lupi della Sila, ai quali la terna arbitrale ha annullato due gol nel primo tempo. Poi il rigore parato dal portiere silano a Ferrari. Gara maschia e giocata con determinazione dalla squadra di Buscè. Lunedì derby contro il Crotone al Marulla
Redazione
Il Cosenza e Vettorel stoppano la Salernitana: il big-match dell’Arechi finisce zero a zero\n
il posticipo

Salernitana-Cosenza: il numero dei tifosi ospiti e le info diramate dalla Questura

Le Forze dell’Ordine hanno indicato il percorso suggerito ai fan rossoblù che hanno deciso di recarsi all’Arechi nel settore loro destinato
Redazione
Salernitana-Cosenza: il numero dei tifosi ospiti e le info diramate dalla Questura\n
La probabile formazione

Salernitana-Cosenza, tentazione Ba dal primo minuto per Buscè

La squalifica di Langella, potrebbe regalare immediatamente una maglia da titolare al centrocampista appena arrivato dal Siracusa
Alessandro Storino
Salernitana-Cosenza, tentazione Ba dal primo minuto per Buscè\n
