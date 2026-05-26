Elezioni Reggio Calabria, ecco tutte le preferenze
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Forza Italia - (5 seggi)
Maiolino Antonino detto Tonino - 1353 (eletto)
Milia Federico Andrea detto Melia, detto Milea - 1113 (eletto)
Eraclini Giuseppe - 998 (eletto)
Paviglianiti Paolo - 916 (eletto)
Lascala Rocco - 829 (eletto)
Zimbalatti Antonino detto Nino - 828
Imbalzano Pasquale - 729
Albanese Vincenzo - 517
Federico Maria Carmela detta Marika - 477
Morabito Sonia - 475
Postorino Antonia detta Antonella - 438
Callegari Silvia - 391
Musarella Maria Daniela - 368
D’Agostino Giovanna - 357
Pellicano Santa - 264
Filocamo Tiziana Eleonora - 201
Romeo Concetta - 193
Polito Carmen - 159
Raffa Fortunata - 144
Marino Fabienne - 110
Pizzi Francesca - 101
Battaglia Concettina detta Cetty - 93
Multari Santa Agata Rosaria detta Santa - 71
Praticò Teresa - 71
Zappia Bruno - 69
Macheda Eleonora - 65
Cozzupoli Domenico Francesco - 36
Paolillo Antonio - 30
Sorrenti Rosamaria - 26
Ferrara Francesca Laura - 21
Caracciolo Antonia - 19
Quartarone Maria - 1
Cannizzaro Sindaco - 5 seggi
Bilardi Paolo - 1308 (eletto)
Falduto Nicola Zera - 1192 (eletto)
Colella Fabio Giuseppe - 982 (eletto)
Iatì Manuela - 922 (eletto)
Vilasi Stefano Maria - 855 (eletto)
Campolo Angela - 645
Masottini Lucio - 611
Marcianò Antonino Maria detto Nino - 590
Malara Francesco detto Ciccio - 568
Morabito Demetrio Francesco detto Mimmo - 505
Marrari Vincenzo detto Enzo, detto Marrara - 483
Moscato Francesca - 473
Priolo Filomena detta Emy - 466
Modafferi Claudia - 410
Iracà Grazia - 318
Neri Antonino Alessandro detto Nino - 288
Ventura Antonia - 273
Federico Angela Maria - 212
Barreca Giovanna - 202
Barillà Vincenzo - 192
Putortì Consolata - 185
Siclari Bruno - 176
Melissari Rosanna - 172
Basile Rognetta Francesco - 155
Giustra Caterina - 153
Altomonte Fortunato detto Dino - 149
Comandè Domenico - 144
Chizzoniti Rocco - 132
Marino Mattea Angela detta Angela - 129
Cugliandro Amelia Eva - 67
Crucitti Pasquale - 63
Messineo Vittorio - 61
Fratelli d'Italia - 4 seggi
Marino Demetrio - 1421 (eletto)
Mangano Serena Antonia - 1248 (eletto)
Bilardi Giuseppe - 1081 (eletto)
De Blasio Daniela - 880 (eletto)
Calafiore Ramona Angela - 600
Latella Riccardo - 582
Presentino Erminia detta Romanella - 529
Malaspina Nicola Antonio - 505
Rulli Guido - 498
Dattola Luigi - 496
Guarnaccia Giuseppe - 446
Germanò Francesco - 415
Borzumati Vittoria - 284
Praticò Natale - 263
Nucera Daniela Fortunata - 242
Politi Valerio - 233
Fazio Antonino Carlo - 182
Nasso Ivano - 176
Morace Marcello - 162
Siclari Domenico - 157
Nesci Giuseppe - 139
Alampi Michela - 127
Ravenda Francesca - 125
Abate Demetrio - 98
Postorino Federica - 80
Caccamo Debora - 58
Romeo Giulia - 56
Aiello Simona - 44
Palumbo Roberta - 7
Bonsignore Giuseppina Emanuela - 4
Barbaro Antonino - 2
Schiavone Laura Fausta - 2
Partito Democratico - 3 seggi
Malara Marcantonino detto Nino - 1159 (eletto)
Versace Carmelo - 943 (eletto)
Marino Giuseppe - 904 (eletto)
Brunetti Paolo - 788
Nucera Lucia Anita in Maisano, detta Anna, Nucara, Nocera - 757
Marra Vincenzo - 724
Ruvolo Antonio - 710
Megale Eleonora Maria Pia - 515
Barreca Francesco Orlando detto Franco - 493
Martino Angela - 414
Briante Anna Maria - 406
Azzarà Margherita - 307
Rositani Maria Antonietta - 262
Diano Roberto - 192
Borruto Valeria - 190
Ielo Irene Patrizia - 93
Quattrone Vincenza - 88
Modafferi Giovanna - 53
Mafrici Simona - 49
Lacaria Manuela - 40
Fiumara Aida - 29
Triolo Giuseppe - 20
Greco Annamaria - 15
Minniti Emilio - 13
Bellini Maria - 12
Amaddeo Maria - 7
Arfuso Francesco - 7
Caminiti Carmela - 6
Ardito Anna Maria Pia - 4
Monticelli Christine detta Romeo - 4
Neto Nicola - 4
Costantino Francesca - 1
Reggio Futura - 3 seggi
Curatola Filomena Maria Luisa detta Luisa - 1409 (eletto)
Parisi Marco - 1293 (eletto)
Iatì Filomena detta Mena - 1084 (eletto)
Romeo Daniele - 884
Labate Massimo - 526
Massara Gaetano - 500
Caratozzolo Antonino - 486
Sanfilippo Giovanni detto San Filippo, S. Filippo - 450
Bagnato Bruno - 408
Laganà Saverio Giuseppe - 372
Tripodi Margherita - 333
Basile Rocco - 315
Surace Vincenzo - 226
Barbalace Mariano Pasquale - 224
Battaglia Mariateresa - 203
Catalano Luigi - 180
Sicari Patrizia Donatella - 157
Sorbo Sabrina - 155
Girasole Antonella - 110
Fraschini Saveria detta Serenella - 74
Aliquò Daniela - 69
Ricciardi Rosa - 69
Nicolò Nadia Gabriella - 48
Barillà Franco - 45
Mandaglio Francesco - 44
Vizzari Mariella - 44
Branca Giuseppe - 40
De Girolamo Antonino - 34
Ilacqua Nicola Maria - 28
Caravello Valentina - 27
Palermo Giovanni - 13
Milone Maristella - 6
Lega - 2 seggi
Caridi Antonino - 1835 (eletto)
De Biasi Giuseppe - 1206 (eletto)
Colica Vanessa - 542
Nucera Maria detta Mariella - 537
Mesiani Mazzacuva Erminia - 528
Grenzi Martina - 482
Condemi Antonia - 419
Neri Armando - 399
Campolo Carmelo - 294
Spanò Cosimo Maria Vittorio - 243
Ieracitano Maria - 214
Sorgonà Alessandro - 194
Marcianò Francesco - 188
Nicolò Domenica - 178
Casile Anna Maria - 141
Squillaci Antonino Vincenzo - 134
Tramontana Sara Grazia - 134
Galtieri Tito Francesco - 131
Posca Antonia Natascia - 70
Quattrone Giuseppe - 69
Ravese Cinzia Maria Carmela - 58
Siviglia Caterina - 58
Mercuri Iolanda - 44
Condello Mariella - 38
Calabrò Salvatore - 31
Tripepi Romana - 28
Sidari Domenico - 25
Comberiati Vittoria - 20
Saraceno Laura - 18
Noto Domenico Maria - 16
Foro Teresa - 11
Zoccali Mila - 1
Alternativa Popolare - 2 seggi
Ripepi Massimo Antonino detto Tripepi - 1013 (eletto)
Imbalzano Emiliano - 909 (eletto)
Leo Vincenzo Roberto - 609
D’Agui Patrizia - 297
Gatto Paolo - 276
Isabella Margherita Simona - 235
Stillitano Francesco - 234
Scopelliti Paolo - 176
Minniti Michaela Claire - 166
Ferro Maria Giovanna detta Vania - 129
Zappia Letterio detto Lillo - 119
Mallamace Elisa Maria - 117
Andidero Ersilia - 95
Falcomatà Bruno - 85
Scaramozzino Maria - 74
Barcella Giovanna Immacolata - 54
Trapani Francesco - 42
De Paoli Emilio Francesco - 41
Iaconis Carmela detta Carmen - 40
Principato Angela Irene - 38
Chirico Teresa - 24
Bisacchi Elena - 23
Filocamo Eleonora - 23
Romeo Maria Letizia - 22
Drommi Antonia Grazia - 20
Logoteta Danila - 11
Boz Antonella Angela Mara - 7
Marino Bruno - 3
Caristi Giovanna Miriam - 2
Mancini Gaia - 2
Tramontana Emilio - 2
Perni Antonio - 1
Noi Moderati - 1 seggio
Cardia Mario - 1032 (eletto)
Paris Nicola - 875
D’Ascoli Giuseppe detto D’Ascola - 337
Nocera Giuseppina detta Giusy Nucera - 240
Sofi Giuseppe - 235
Dalmazio Maria Paola - 195
Cicciù Domenico - 187
Maione Erica Norina - 165
Venezia Fabiana - 136
Carere Laura - 108
Scafaria Maria Luisa - 95
Sgrò Valeria - 87
Diodati Nela Petruta detta Maria - 81
Morabito Antonino - 79
Corsaro Rosario - 75
Marrapodi Silvana - 44
Luppino Antonio - 41
Malavenda Liliana - 37
Tamiro Angela Lucia - 34
Pellicanò Pasquale Emmanuel - 26
David Ugo - 25
Tripodo Alessandro - 25
Surace Domenica - 22
Vitagliano Mariapia - 11
Colazza Barbara - 9
Morabito Pasquale - 6
Musarella Alessia - 6
Falduto Caterina Francesca - 5
Falduto Simona Ferdinanda - 4
Germanò Michela - 4
Sculli Giuseppe - 4
Galluccio Rosario - 2
La svolta - 1 seggio
Romeo Carmelo - 863 (eletto)
Burrone Filippo - 516
Gatto Francesco Paolo - 371
Chirico Antonino detto Nino - 339
Ranieri Maria - 299
Minniti Giovanni - 267
De Stefano Emilia Tiziana - 234
Vitale Marco - 126
Bumbaca Tiziana - 119
Alati Nicola - 113
Pustorino Assunta detta Susy - 90
Brinzea Claudia - 85
Pirilli Domenica - 76
Morabito Roberta - 70
Montalto Claudia - 69
Gurnari Irene Michelle - 56
Moschera Martina - 56
Foti Paolo - 52
Serra Antonia - 45
Falcomatà Giorgio - 41
Morabito Rosanna - 41
Tomasello Chiara - 35
Nucera Monica - 32
Falcone Angela - 28
Hanoun Rania - 26
Palumbo Carmosina detta Carmen - 26
Campicelli Leandro detto Cupido - 23
Votano Iolanda - 17
Masuero Antonia Desiree - 14
Capone Veronica - 5
Mafrici Antonina - 2
Bova Giovanni - 0
Insieme si può - 1 seggio
Pitasi Carmine Miriam - 404 (eletto)
Barbaro Giuseppe - 372
D’Amico Sebastiano detto Nuccio - 366
Scuncia Giuseppe detto Jo - 275
Bellantoni Filippo - 233
Tripodi Angela Carmela - 219
Altobruno Giuseppe - 210
Tripodi Domenico detto Mimmo - 206
Guarnaccia Aurelio Nicola - 200
Tripodi Simona - 179
Nunnari Roberta - 158
Siviglia Mario - 142
Falcone Adelaide Maria - 140
Recupero Francesco detto Franco - 112
Argentino Giovanna detta Mazzitelli - 95
Femia Maria Teresa - 95
Placanica Antonio Fabio - 88
Giordano Luigi - 84
Cannistrà Maria Chantal - 67
Lento Ilenia - 50
Musicò Carolina - 44
Serio Fortunato Oronzo detto Nanà - 33
Marcianò Rocco - 20
Vadalà Antonino detto Nino - 14
Giovannini Olga Tiziana - 11
Buda Greta - 9
Santagati Valentina - 6
Giglio Mario - 0
Tigani Azzurra - 0
Vigilante Nadia Teresa - 0
Zarà Concetta - 0
Alleanza Verdi e Sinistra - 1 seggio
Delfino Demetrio - 1104 (eletto)
Amodeo Antonino detto Nino - 459
Zaffino Clara - 199
Santisi Antonino - 194
Le Pera Francesco detto Franco - 163
Emo Danilo - 141
Massara Antonino detto Tommy - 135
Falzea Dionisia - 113
Biondi Tiziana Raffaella - 111
Baccellieri Dario - 97
Sismo Anna - 89
Crucitti Filomena detta Menita - 82
Modafferi Orazio - 81
Pontecorvo Gerardo - 69
Politi Maria Antonella - 67
Marrapodi Maria Grazia - 65
Foti Barbara - 61
Marchetti Laura - 59
Callea Maria Pia - 58
Zadera Donatella - 57
Marcianò Emmanuela Antonia detta Emma - 35
Cogliandro Massimo - 29
Veltre Ippolita - 29
Cantarella Giuseppe - 28
Gambardella Patrizia Maria Paola Luciana Eletta - 28
Cristofaro Anna - 22
Guarnaccia Maria - 18
Distefano Gaetana detta Silvana - 13
Muraca Caterina Sorina - 10
Iacopino Elena Maria Antonietta - 7
Corasaniti Federica - 3
Lampasi Danilo - 0
Azione con Calenda - 1 seggio
Califano Gianluca - 793 (eletto)
Malara Andrea - 210
Stillitano Leandra - 207
Lombardo Giuseppe - 202
Morabito Antonella - 159
Pangallo Carmelina detta Carmen - 152
Ambroggio Pasquale - 134
Placido Maria Angela - 103
Cutrupi Vanessa - 98
Marcianò Maria detta Mariella - 82
Stillisano Angelina - 75
Riso Anna Maria - 55
Romeo Raffaella - 55
Douraibi Naima - 51
Biacca Lidia - 48
Ficara Alessia - 44
Delfino Vincenzo Gianluca - 38
Guarna Maria Pia Antonella - 31
Messina Claudia Enrica - 26
Tomasello Maria - 24
La Cava Andrea Benito - 23
Spanò Francesco - 23
Cuzzola Maria - 20
Furuli Annunziata - 12
Oprea Doina Cleopatra - 9
Crea Fabrizio - 7
Foti Luigi Davide - 5
Meduri Diego - 5
Giaceli Cosimo - 4
Ferlito Rosanna Emilia - 0
Minoliti Domenico - 0
Reset - 1 seggio
Catalano Francesco - 615 (eletto)
Latella Giovanni - 383
Giandoriggio Silvia - 230
De Stefano Paolo detto Paolone, detto Gas - 110
Sorgonà Filippo - 104
Bertullo Laura - 98
Arecchi Antonino Salvatore detto Tonino - 97
De Salvo Angelina - 80
Barbaro Fortunato detto Nanni - 75
Malara Antonio detto Totò - 61
Romeo Maria Annunziata - 55
Del Gange Santina Alessandra - 45
Foti Giuseppe - 43
Poto Francesco - 30
Silva Saverio - 29
Cucinotta Fortunato - 28
Silang Ana - 25
Singh Ranjit - 25
D’Urso Silvia - 20
Scrivo Giuseppa - 20
Lucisano Vincenzo Fabio Luciano detto Enzo - 19
Granillo Maria Stella - 18
Scopelliti Debora - 18
Vazzana Fabio - 17
Caridi Maria Cristina - 12
Gattuso Vanessa - 12
Bova Felicia Immacolata - 10
Mafrica Fabio - 5
Iaria Domenico - 4
Ierace Mirella Francesca - 1
De Carlo Maria - 0
Pavone Giada Andrea - 0
Casa Riformista - 1 seggio
Quartuccio Filippo - 664 (eletto)
Cuzzocrea Giuseppe detto Pino - 614
Bongani Santo - 286
Timone Maria Laura - 235
Criaco Domenica - 89
Giordano Giuseppe - 88
Ielo Maria Stella - 71
Zaccone Francesca - 69
Falcomatà Raffaele - 49
Trunfio Agata Domenica - 47
Aricò Domenico - 41
Borzumati Paola - 35
Giardiniere Isidoro - 31
Mauro Martina - 31
Borghetti Piero - 26
Tomo Giuseppa - 25
Scordo Carmela - 21
Galesi Damaride - 18
Neri Fortunata Valeria - 18
Mesiano Antonia Manuela - 17
Surace Ilaria - 16
Barreca Maria Antonia - 15
Libri Angela - 13
Rappoccio Valentina - 12
Cotroneo Giulia - 9
Errigo Enrico - 8
Lombardo Loredana Francesca - 8
Le Pera Antonio - 3
Pratticò Giovanna - 3
Van Benge Mario Ronnie detto Mariovan - 3
Raffa Giovanni Francesco - 2
Spinella Pasquale Danilo - 0
Battaglia Sindaco per Reggio - 0 seggi
Tramontana Giovanni detto Gianni - 391
Liotta Antonino detto Nino - 378
Malara Carmelo - 209
Chiriatti Lidia Deborah - 207
Nucara Francesco - 117
Laurendi Gianfranco - 117
Caserta Valeria - 86
Nucera Antonia - 83
Marra Pasquale Filippo - 74
Palma Pietropaolo detto Pierpaolo - 74
Violi Lidia - 60
Atepi Carmela - 52
Cotroneo Gabriella - 47
Pelle Elena - 41
Geracitano Massimo - 39
Casile Claudio Salvatore - 35
Sembianza Giulia - 32
Tiziano Francesca - 32
Pezzuto Giulia - 30
Maraffa Maria - 28
Perpiglia Antonio - 20
Tornese Donatella - 16
Quattrone Andrea - 13
Lazri Marlos - 8
Scilla Francesca - 8
Pulitanò Marianna Valentina - 5
Laganà Ludovica - 4
Falcone Giuseppe - 3
Tomba Fabiana - 3
Barillà Pietro - 2
Marra Giuseppe - 1
Maisano Fortunato - 0
Reggio Protagonista - 0 seggi
Azzarà Annunziato detto Nuccio - 484
Pinto Giuseppe - 279
Martorano Sabrina - 261
Romeo Antonino Pietro - 232
Siciliano Concettina detta Titty - 122
Di Bella Giovanni - 86
Musolino Annamaria - 73
La Cava Valentina - 72
Martino Ilenia - 59
Pirrello Stefania - 56
Calabrò Maria Antonina - 31
Caravelli Attilio - 23
Gullì Anthony - 23
Triolo Gianluigi detto Gigi - 22
Zoccali Carmen - 21
Gaeta Vincenza detta Enza - 19
Laboccetta Gaetano - 13
Nicolò Giovanni - 13
Falduto Manila - 12
Cianciolo Erminio - 11
Cutrupi Domenico - 11
Maksymenko Liudmyla detta Mila - 11
Cuzzola Antonino - 10
Caracciolo Domenico detto Mimmo - 8
Mazzucca Marcella - 8
Tripodi Antonio - 6
Morace Alfredo - 5
Porcino Consolato - 5
Albanese Maurizio - 4
Garozzo Giuseppe - 4
Sottilaro Elisa Lucrezia - 1
Polo Civico Cultura e Legalità - 0 seggi
Spanò Maria - 236
Andidero Pasquale - 198
Bova Filippo Antonio - 170
Nicolò Giada - 137
Tuccio Luigi - 131
Denisi Paolo - 99
Rosace Maria Paola - 77
Montella Umberto - 70
Mazza Laboccetta Antonino - 67
Calipari Mario - 57
Cortese Andrea - 54
Cervino Antonino - 52
Amato Giada - 51
Bonanno Luisa - 50
Dieni Dario - 45
Benestare Antonio - 44
Campolo Maria Luisa - 42
Pavia Santo Antonio - 37
Modafferi Giuseppe Francesco detto Peppe - 35
Caridi Giovanna Rosa - 31
Grilletto Gualtiero - 27
Canale Francesca - 24
Romeo Alessia - 24
Valenti Rosita - 22
Palmeri Salvatore - 19
Albanese Santo Michele - 18
Cara Simona - 15
El Assali Mouad detto Momo - 15
Mammoliti Vincenzo Luigi - 14
Praticò Carlo - 11
Priolo Miriam - 9
Gafa Lucia - 7
Unione di Centro - 0 seggi
Sapone Antonio - 215
Perrone Rosa Maria detta Rosy - 165
De Caridi Aldo - 75
Marino Danilo Antonio - 66
Palumbo Danila Roberta - 59
Zagarella Paolo - 46
Zindato Giovanna - 46
Veccia Rosa detta Rosilita - 35
Nicolò Giuseppe - 31
Lascala Rosamaria - 27
Cordova Domenico Giovanni Bruno - 16
Mangiola Antonino Giuseppe - 16
Romano Maddalena - 15
Sarica Giovanna Maria - 14
D’Amico Salvatore - 13
Rizzotto Annunziato - 11
Caristena Giuseppe - 6
Cimarosa Anna - 5
Cianfano Martina - 3
Clemeno Vittorio - 3
Bonfiglio Giulia - 1
Cardone Grazia Antonia - 1
Iaria Letizia - 1
Pirillo Giuseppina - 1
Rosselli Antonio - 1
Crupi Fabio - 0
Gallo Gianluca - 0
Germanò Francesco - 0
Labozzetta Giancarlo - 0
Neri Mani - 0
Nucera Paolo - 0
Reggio normale - 0 seggi
Gonzales Paul Nepo Jay - 38
Curcio Assunta Caterina - 35
Dieni Giuseppe - 35
Caia Domenica - 34
Sgrò Marco - 33
Spanò Marco - 29
D’Alessandro Fabrizio - 26
Marra Barbara - 26
Chirico Santina - 22
Manferoce Ornella Doriana Laura - 21
Cocuzza Irene - 17
Vazzana Angela - 17
Chirico Francesco - 16
Aricò Demetrio - 15
De Vita Lucia Giuseppina - 14
Pratesi Antonino - 12
Vazzana Maria Cristina - 11
Votano Giuseppe - 10
Bardo Gabriella - 6
Carle Irish Jade - 5
Pulvirenti Giuseppe - 5
Turiano Maria Pia - 5
Zerbi Natale - 5
Alessio Rosa Maria - 3
Cara Maria Giulia - 1
Soda Santino - 1
Pancaro Francesco - 0
Panetta Alessandro - 0 |
La strada - 0 seggi
Scordino Valentino - 273
Pensabene Pasquale - 235
Lia Francesco detto Ciccio - 202
Schipani Paola Maria - 145
Pontari Giuseppina detta Pinella - 118
Chirico Rosa detta Rosy - 114
Parisi Maria Lucia - 112
Cartella Barbara - 107
Campolo Antonio detto Lello, detto Antonello - 106
Pensabene Serena - 102
Nunnari Dario Pietro - 94
Praticò Antonello - 82
Carricato Flavia Assunta - 74
Martino Lorenzo Pio Massimo - 69
Cartisano Giovanni Paolo - 67
Fontanelli Giovanna - 55
Guarniera Livia - 51
Palumbo Fabio Domenico - 49
De Stefano Ornella Santa Aurora - 48
Lenzi Zaira Viviana - 46
Cortese Agostino - 42
Arminio Maria - 36
Catanese Antonino detto Nino - 36
Andidero Giuseppe Demetrio detto Nuccio - 34
Libri Domenico detto Mimmo - 28
Campanella Chiara - 26
Spinella Serenella detta Gaia - 25
Orlando Salvatore - 23
Malara Valeria - 20
Fotia Daniele - 19
Boschi Simona - 18
Tripodi Francesco - 11
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