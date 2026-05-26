Futuro Nazionale del generale Vannacci si radica in Calabria

L’affluenza alle 23 di ieri sera era del 45,74%. Al voto centri come Castrovillari, San Giovanni in Fiore, Castrolibero, Roggiano Gravina, Tortora e Villapiana. A Falconara Albanese già eletto il primo sindaco
Al sindaco del capoluogo si imputa faziosità e una mancata interlocuzione con la Regione, a quello di Rende le barricate per il No alla città unica. «Quello che conta è garantire la salute dei cittadini, rafforzando nel mentre l’Annunziata»
Sono 46 i comitati costituitisi in vista dell’assemblea costituente in programma per i prossimi 13 e 14 giugno. Al partito fondato dal generale Vannacci hanno già aderito Giovanni Dima e Fabrizio Falvo
Il primo turno nel Pollino decreta la necessità di ricorrere al secondo turno tra i candidati di centrodestra e centrosinistra. Il civico fuori per pochi voti, mentre Salerno si dice soddisfatto della sua corsa in solitario
La caduta dell’area politica di Greco diventa il simbolo di una crisi più profonda: quando identità, appartenenza e credibilità smettono di coincidere, anche le roccaforti possono crollare improvvisamente
In vista della mobilitazione in programma per questa sera, la segreteria provinciale del partito chiarisce: «Riteniamo di importanza vitale assicurare l’esistenza di un grande e moderno ospedale nel capoluogo bruzio»