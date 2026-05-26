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Politica

Futuro Nazionale del generale Vannacci si radica in Calabria

Il deputato Rossano Sasso: «Siamo pronti a riportare a destra l'asse della politica italiana»

26 maggio, 2026
ULTIMA ORA
amministrative

Elezioni comunali 2026 | Tutti i risultati e i sindaci eletti in provincia di Cosenza

L’affluenza alle 23 di ieri sera era del 45,74%. Al voto centri come Castrovillari, San Giovanni in Fiore, Castrolibero, Roggiano Gravina, Tortora e Villapiana. A Falconara Albanese già eletto il primo sindaco
Redazione
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la posizione

Nuovo ospedale di Cosenza, il centrodestra di Palazzo dei Bruzi ne ha per Caruso e Principe

Al sindaco del capoluogo si imputa faziosità e una mancata interlocuzione con la Regione, a quello di Rende le barricate per il No alla città unica. «Quello che conta è garantire la salute dei cittadini, rafforzando nel mentre l’Annunziata»
Redazione
Nuovo ospedale di Cosenza, il centrodestra di Palazzo dei Bruzi ne ha per Caruso e Principe\n
amministrative 2026

Elezioni Comunali | Falconara Albanese, Giuseppe Porco eletto sindaco

Già ieri alle 23 il nuovo primo cittadino ha potuto stappare la bottiglia di spumante. La sua era l’unica lista in gara, serviva un’affluenza del 40%: è stata superata
Redazione
Elezioni Comunali\u00A0| Falconara Albanese, Giuseppe Porco eletto sindaco\n
L’intervista

Futuro Nazionale si radica in Calabria. Sasso: «Pronti a riportare a destra la politica italiana» | VIDEO

Sono 46 i comitati costituitisi in vista dell’assemblea costituente in programma per i prossimi 13 e 14 giugno. Al partito fondato dal generale Vannacci hanno già aderito Giovanni Dima e Fabrizio Falvo
Salvatore Bruno
Futuro Nazionale si radica in Calabria. Sasso: «Pronti a riportare a destra la politica italiana» | VIDEO\n

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Cosenza scende in piazza contro lo spostamento dell’ospedale. Caruso capofila

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INTERVISTA FRANCESCO SERRA, SINDACO CASTROLIBERO

25 maggio 2026
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post urne

Franz Caruso ai nuovi sindaci calabresi: «La Regione ha bisogno di amministrazioni solide e capaci di fare rete»

Il sindaco di Cosenza si congratula con i neoeletti nei Comuni calabresi e rivolge un messaggio particolare ai nuovi primi cittadini di Reggio Calabria e Crotone
Redazione
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AVS cresce in Calabria, Campana chiede autocritica al centrosinistra dopo il voto

Il portavoce regionale di Europa Verde rivendica i risultati di Delfino e Zappone, ma avverte la coalizione: «Serve franchezza»
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dopo il voto

Castrovillari verso il ballottaggio: le speranze di De Gaio e Bello, la delusione di Donadio

Il primo turno nel Pollino decreta la necessità di ricorrere al secondo turno tra i candidati di centrodestra e centrosinistra. Il civico fuori per pochi voti, mentre Salerno si dice soddisfatto della sua corsa in solitario

Franco Sangiovanni
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Scenario politico

Castrolibero e il campanello d’allarme per la Lega: quando i voti presi in prestito presentano il conto (a volte amaro)  

La caduta dell’area politica di Greco diventa il simbolo di una crisi più profonda: quando identità, appartenenza e credibilità smettono di coincidere, anche le roccaforti possono crollare improvvisamente
Franco Gemoli
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Castrolibero, Perrotti dopo la sconfitta: «Campagna elettorale brutta, ma rispetto l’urna»

La candidata battuta da Francesco Serra riconosce il risultato e ringrazia i 2.451 cittadini che l’hanno sostenuta
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Elezioni Comunali 2026 | Marano Marchesato, Napoli sindaco. I voti di tutti i candidati

Il nuovo primo cittadino ha battuto Giovanni Tenuta e l’ex sindaco Eduardo Vivacqua ottenendo così il pass per accomodarsi sulla poltrona più ambita del municipio
Salvatore Bruno
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Elezioni Comunali 2026 | San Lorenzo del Vallo, Rimoli sindaco. I voti di tutti i candidati

Il primo cittadino uscente è stato riconfermato col 60,44% dei voti ed ha superato lo sfidante Luciano Francesco Marranghello che si è fermato al 39,56%
Redazione
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Amministrative

Elezioni Comunali 2026 | Sant’Agata d’Esaro, Nocito sindaco. I voti di tutti i candidati

Il sindaco uscente si era ricandidato per un secondo mandato alla guida della lista civica “Futura” ed ha vinto. Ha battuto Giancarlo Raimondo
Salvatore Bruno
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i risultati

Elezioni Comunali 2026 | Campana, Parrotta sindaco. I voti di tutti i candidati

Il primo cittadino uscente Agostino Chiarello si è fermato al 41,68% fallendo la terza rielezione consecutiva. Il nuovo sindaco è arrivato al 58,32%
Redazione
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amministrative

Elezioni Comunali 2026 | Francavilla Marittima, Mauro sindaco. I voti di tutti i candidati

Il nuovo primo cittadino ha ottenuto il 62,31% dei voti, battendo lo sfidante Pino Liciente che non è andato oltre il 37,69% dei consensi
Redazione
Elezioni Comunali 2026 | Francavilla Marittima, Mauro sindaco. I voti di tutti i candidati
Post voto

Castrolibero, la stoccata di Angelo Gangi ad Orlandino Greco: «Nessun uomo deve sentirsi un Dio in terra»

L’ex presidente del Consiglio comunale è considerato l’artefice della vittoria di Francesco “Ciccio Serra”: «L’esperienza mi ha aiutato nella tattica. Tutto adesso sarà più libero»
Ernesto Mastroianni
Castrolibero, la stoccata di Angelo Gangi ad\u00A0Orlandino Greco: «Nessun uomo deve sentirsi un Dio in terra»\n
percentuali bulgare

Elezioni Comunali 2026 | San Fili, Cribari sindaca. I voti di tutti i candidati

Ha vinto con un vero e proprio consenso bulgaro sfondando il muro del 75% dei voti. Niente da fare per Laura David che aveva accettato la sfida della candidatura
Redazione
Elezioni Comunali 2026 | San Fili, Cribari\u00A0sindaca. I voti di tutti i candidati\n
dopo le amministrative

Elezioni Comunali 2026 | Roggiano Gravina, Zappone sindaco. I voti di tutti i candidati

Il nuovo primo cittadino ha ottenuto il 52,70% dei consensi, mentre il suo sfidante Salvatore De Maio non è riuscito ad andare oltre il 47,30%. Ecco la nuova composizione dell’assise
Antonio Clausi
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il nuovo consiglio comunale

Elezioni Comunali 2026 | Dipignano, Gallo sindaco. I voti di tutti i candidati

Il nuovo primo cittadino ha superato Antonio Crescibene, Andrea Giannotta e il sindaco uscente Gaetano Sorcale che si è fermato al 14,77%. 

Antonio Clausi
Elezioni Comunali 2026 | Dipignano, Gallo sindaco. I voti di tutti i candidati
nuovo consiglio comunale

Elezioni Comunali 2026 | Paterno Calabro, Beltrano sindaco. I voti di tutti i candidati

Il nuovo primo cittadino ha sfondato il muro del 60%. Sconfitta la sindaca uscente Lucia Papaianni che non è andata oltre il 39,28% delle preferenze.
Redazione
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il nuovo consiglio

Elezioni Comunali 2026 | San Pietro in Guarano, Agosto sindaca. I voti di tutti i candidati

La nuova prima cittadina ha superato l’ex sindaco Francesco Acri e l’ex vicesindaco Mario Principe che si erano candidati l’uno contro l’altro
Salvatore Bruno
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Lo strano caso di Mandatoriccio, finisce 852 a 852: il sindaco può deciderlo anche l’età

Incredibile testa a testa nel centro cosentino, dove i due candidati Teresa Maria Villella e Cataldo Iozzi conquistano il 50% a testa. Ecco cosa prevede la legge in questi casi
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Le preferenze di ogni aspirante consigliere comunale nei 22 comuni in cui gli elettori sono stati chiamati al voto lo scorso 24 e 25 maggio per eleggere il nuovo sindaco
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Nuovo Ospedale di Cosenza, la posizione di AVS

In vista della mobilitazione in programma per questa sera, la segreteria provinciale del partito chiarisce: «Riteniamo di importanza vitale assicurare l’esistenza di un grande e moderno ospedale nel capoluogo bruzio»
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