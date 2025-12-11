Social
Home page>Societa>A Fuscaldo rivive il Bor...

24 ORE ALL NEWS

Video

Societa
A Fuscaldo rivive il Borgo dei Presepi, Middea: «L’obiettivo è far riscoprire le nostre radici» | VIDEO

Il sindaco racconta la manifestazione che valorizza il centro storico: «Un modo per contrastare lo spopolamento». Poi parla dei progetti di Occhiuto e del problema idrico in provincia di Cosenza

11 dicembre, 2025
Tag
fuscaldo · acqua · Roberto Occhiuto
ULTIMA ORA
La precisazione

Rogliano, Altomare: «Nessun bimbo escluso dalla mensa. Prenotare non significa pagare il servizio»

Il primo cittadino del comune del Savuto replica alla deputata Loizzo che aveva sollevato il caso, e rincara: «Tutta la vicenda è stata strumentalizzata per scop politici»
Redazione
Rogliano, Altomare: «Nessun bimbo escluso dalla mensa. Prenotare non significa pagare il servizio»
Il riconoscimento

Unical, la ricercatrice Maria Caterina Crocco tra i vincitori del Premio Bernardo Nobile

La sua tesi sullo studio non distruttivo dei materiali premiata nella categoria dedicata ad AI e big data
Redazione
Unical, la ricercatrice Maria Caterina Crocco tra i vincitori del Premio Bernardo Nobile\n
Eventi

Montalto Uffugo, torna la magia del Presepe Vivente

Appuntamento in località Santa Rita il 25 e 26 dicembre a partire dalle ore 17. I visitatori vivranno un’esperienza immersiva tra i mestieri dell’antica Betlemme, e potranno gustare i cibi di una volta
Redazione
Montalto Uffugo, torna la magia del Presepe Vivente\n
L’intervista

A Fuscaldo rivive il Borgo dei Presepi, Middea: «L’obiettivo è far riscoprire le nostre radici» | VIDEO

Il sindaco racconta la manifestazione che valorizza il centro storico: «Un modo per contrastare lo spopolamento». Poi parla dei progetti di Occhiuto e del problema idrico in provincia di Cosenza
Antonio Alizzi
A Fuscaldo rivive il Borgo dei Presepi, Middea: «L’obiettivo è far riscoprire le nostre radici» | VIDEO\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Societa

A Fuscaldo rivive il Borgo dei Presepi, Middea: «L’obiettivo è far riscoprire le nostre radici» | VIDEO

Il sindaco racconta la manifestazione che valorizza il centro storico: «Un modo per contrastare lo spopolamento». Poi parla dei progetti di Occhiuto e del problema idrico in provincia di Cosenza

11 dicembre 2025
Ore 15:57
A Fuscaldo rivive il Borgo dei Presepi, Middea: «L’obiettivo è far riscoprire le nostre radici» | VIDEO
Politica

Mancini sogna le facoltà umanistiche dell'Unical nel centro storico di Cosenza

Il membro della Direzione regionale del Partito democratico propone di spostare nel centro storico di Cosenza le facoltà umanistiche dell'Unical

10 dicembre 2025
Ore 12:03
Mancini sogna le facoltà umanistiche dell'Unical nel centro storico di Cosenza
Video

Graziadio: «Creiamo un secondo circolo del Pd a Cosenza. Ancora Caruso nel 2027? Si esprima il partito» | VIDEO

L’esponente democrat: «Il sindaco coinvolga di più i consiglieri comunali. Non mi è piaciuta la richiesta fatta al segretario provinciale Lettieri di convocare un’assemblea. Deluso da Iacucci e Guglielmelli»

9 dicembre 2025
Ore 16:38
Graziadio: «Creiamo\u00A0un secondo circolo del Pd a Cosenza. Ancora Caruso nel 2027? Si esprima il partito» | VIDEO
Societa

Violenza sessuale, Chiara Penna: «Così la legge sul consenso divide»

L’avvocata penalista riflette sulla proposta di riforma: «La norma già esiste, il concetto di “libero e attuale” rischia di generare confusione»

8 dicembre 2025
Ore 18:00
Violenza sessuale,\u00A0Chiara Penna: «Così la legge sul consenso divide»
Video

Graziadio: «Creiamo un secondo circolo del Pd a Cosenza. Ancora Caruso nel 2027? Si esprima il partito» | VIDEO

L’esponente democrat: «Il sindaco coinvolga di più i consiglieri comunali. Non mi è piaciuta la richiesta fatta al segretario provinciale Lettieri di convocare un’assemblea. Deluso da Iacucci e Guglielmelli»

9 dicembre 2025
Ore 16:38
Graziadio: «Creiamo\u00A0un secondo circolo del Pd a Cosenza. Ancora Caruso nel 2027? Si esprima il partito» | VIDEO
Societa

Violenza sessuale, Chiara Penna: «Così la legge sul consenso divide»

L’avvocata penalista riflette sulla proposta di riforma: «La norma già esiste, il concetto di “libero e attuale” rischia di generare confusione»

8 dicembre 2025
Ore 18:00
Violenza sessuale,\u00A0Chiara Penna: «Così la legge sul consenso divide»
Societa

A Fuscaldo rivive il Borgo dei Presepi, Middea: «L’obiettivo è far riscoprire le nostre radici» | VIDEO

Il sindaco racconta la manifestazione che valorizza il centro storico: «Un modo per contrastare lo spopolamento». Poi parla dei progetti di Occhiuto e del problema idrico in provincia di Cosenza

11 dicembre 2025
Ore 15:57
A Fuscaldo rivive il Borgo dei Presepi, Middea: «L’obiettivo è far riscoprire le nostre radici» | VIDEO
Politica

Mancini sogna le facoltà umanistiche dell'Unical nel centro storico di Cosenza

Il membro della Direzione regionale del Partito democratico propone di spostare nel centro storico di Cosenza le facoltà umanistiche dell'Unical

10 dicembre 2025
Ore 12:03
Mancini sogna le facoltà umanistiche dell'Unical nel centro storico di Cosenza
Video

Graziadio: «Creiamo un secondo circolo del Pd a Cosenza. Ancora Caruso nel 2027? Si esprima il partito» | VIDEO

L’esponente democrat: «Il sindaco coinvolga di più i consiglieri comunali. Non mi è piaciuta la richiesta fatta al segretario provinciale Lettieri di convocare un’assemblea. Deluso da Iacucci e Guglielmelli»

9 dicembre 2025
Ore 16:38
Graziadio: «Creiamo\u00A0un secondo circolo del Pd a Cosenza. Ancora Caruso nel 2027? Si esprima il partito» | VIDEO
Societa

Violenza sessuale, Chiara Penna: «Così la legge sul consenso divide»

L’avvocata penalista riflette sulla proposta di riforma: «La norma già esiste, il concetto di “libero e attuale” rischia di generare confusione»

8 dicembre 2025
Ore 18:00
Violenza sessuale,\u00A0Chiara Penna: «Così la legge sul consenso divide»
Societa

A Fuscaldo rivive il Borgo dei Presepi, Middea: «L’obiettivo è far riscoprire le nostre radici» | VIDEO

Il sindaco racconta la manifestazione che valorizza il centro storico: «Un modo per contrastare lo spopolamento». Poi parla dei progetti di Occhiuto e del problema idrico in provincia di Cosenza

11 dicembre 2025
Ore 15:57
A Fuscaldo rivive il Borgo dei Presepi, Middea: «L’obiettivo è far riscoprire le nostre radici» | VIDEO
Politica

Mancini sogna le facoltà umanistiche dell'Unical nel centro storico di Cosenza

Il membro della Direzione regionale del Partito democratico propone di spostare nel centro storico di Cosenza le facoltà umanistiche dell'Unical

10 dicembre 2025
Ore 12:03
Mancini sogna le facoltà umanistiche dell'Unical nel centro storico di Cosenza
La miglioria

Cosenza, al via la riqualificazione di via Popilia: nuovi spazi verdi, aree di socialità e soluzioni sostenibili per la rinascita della zona

Finanziato con 300 mila euro dal Ministero dell’Ambiente, il progetto punta a trasformare Piazza Caduti di Razzà in un luogo vivo, accogliente e inclusivo.
Redazione
Cosenza, al via la riqualificazione di via Popilia: nuovi spazi verdi, aree di socialità e soluzioni sostenibili per la rinascita della zona
L’evento

Cosenza, il CIF e il Comune promuovono “Il Primato delle Donne”: un incontro per valorizzare ruolo e contributo femminile

Il 12 dicembre alle 17:30, nel Salone di Rappresentanza, un evento dedicato al protagonismo femminile e al dialogo sulla parità. Presenti Florio, Caruso e Don Frattini
Redazione
Cosenza, il CIF e il Comune promuovono “Il Primato delle Donne”: un incontro per valorizzare ruolo e contributo femminile
Ritorno alla natura

Dal caos della Capitale alla fattoria di San Nicola Arcella: la “seconda vita” di Angela Bossio tra animali e formaggi

Fino al 2020, Angela, che oggi ha 52 anni, lavorava a Roma come dirigente di centri sportivi e come docente. La decisione di lasciarsi tutto alle spalle è arrivata dopo la morte del papà, fondatore della fattoria e amante della natura
Francesca Lagatta
Dal caos della Capitale alla fattoria di San Nicola Arcella: la “seconda vita” di Angela Bossio tra animali\u00A0e formaggi
riqualificazione

Rende, chiusa parzialmente la carreggiata di via Kennedy fino al 12 gennaio

L’amministrazione comunale realizzerà un’aiuola spartitraffico e riqualificare l’area. Sarà vietato sostare sul lato sinistro nel tratto di via J. F. Kennedy compreso tra gli incroci con via Genova, via Trieste, via M. L. King, e via Busento
Redazione
Rende, chiusa parzialmente la carreggiata di via Kennedy fino al 12 gennaio
Casa Circondariale di Rossano

Allarme del Si.N.A.P.Pe: «Sicurezza compromessa, servono interventi immediati»

Il sindacato denuncia un peggioramento della gestione interna del carcere di Rossano dopo il riassetto direzionale. Chiesti provvedimenti urgenti e un accertamento ministeriale
Matteo Lauria
Allarme del Si.N.A.P.Pe: «Sicurezza compromessa, servono interventi immediati»
L’incontro

Un incontro che va oltre la professione: l’Ordine dei Medici celebra il Natale tra riflessione, arte e comunità

La presidente Agata Mollica invita medici e odontoiatri a un momento di pausa e ascolto: «Il Natale è il silenzio che parla. La nostra forza è la condivisione».
Redazione
Un incontro che va oltre la professione: l’Ordine dei Medici celebra il Natale tra riflessione, arte e comunità
VERSO I GIOCHI OLIMPICI

Olimpiadi Cortina – Milano 2026, tra i tedofori ci sarà anche il praiese Francesco Lagatta

Il giovane di Praia a Mare, subacqueo e alpinista, ha compiuto imprese memorabili nello sport, come la scalata del monte turco Ararat. Porterà la fiamma olimpica il prossimo 20 dicembre. Intanto, arrivano le congratulazioni dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonino De Lorenzo
Francesca Lagatta
Olimpiadi Cortina – Milano 2026, tra i tedofori ci sarà anche il praiese Francesco Lagatta\n
previzioni del tempo

Meteo Cosenza, cielo sereno per tutto il resto della settimana

Un possibile cambio di scenario sarà possibile a partire dal 16 dicembre quando affondi di aria più fresca e instabile da Nord raggiungeranno l'intero Mediterraneo
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, cielo\u00A0sereno\u00A0per tutto il resto della settimana
Trappole artificiali

Privacy sempre più a rischio con l’Internet delle cose, Talia (Unical): «Paghiamo i servizi con i nostri dati»

Tra dispositivi e giocattoli “smart” che elaborano richieste inappropriate, l’IoT espone utenti e minori a nuovi rischi. Il docente del corso di Ingegneria Informatica avverte: «Nessuno è preparato a questa rivoluzione e c’è un problema culturale. I bambini portano a casa oggetti sofisticati e insegnano ai genitori...»
Paolo Mazza
Privacy sempre più a rischio con l’Internet delle cose, Talia (Unical):\u00A0«Paghiamo i servizi con i nostri dati»\n
Nuova violenza

Aggressione al personale sanitario nel carcere di Rossano, il Nursind chiede «misure immediate per la sicurezza»

Un detenuto avrebbe devastato infermeria e medicheria costringendo gli operatori a barricarsi in una stanza. Il sindacato denuncia un «rischio costante» dovuto alle carenze di organico della Polizia penitenziaria
Redazione Attualità
Aggressione al personale sanitario nel carcere di Rossano, il Nursind chiede «misure immediate per la sicurezza»\n
Caso autolinee

Area Autolinee, allarme dei residenti: degrado, scarsa sicurezza e poca illuminazione. Caruso chiede un Comitato urgente e sollecita Ferrovie della Calabria

Il sindaco annuncia più vigili con le nuove assunzioni, interventi sulla luce pubblica e un confronto con Prefettura e FdC sulla riqualificazione dell’autostazione.
Redazione
Area Autolinee, allarme dei residenti: degrado, scarsa sicurezza e poca illuminazione. Caruso chiede un Comitato urgente e sollecita Ferrovie della Calabria
Moda identitaria

Amarelli presenta la nuova collezione MID: stile e tradizione calabrese in passerella

Giovedì 11 dicembre il Factory Store ospita l’anteprima della linea Autunno/Inverno 2025-2026 ispirata ai Marcatori Identitari Distintivi della Calabria Straordinaria
Redazione
Amarelli presenta la nuova collezione MID: stile e tradizione calabrese in passerella\n
La polemica

Rogliano, Loizzo contro il divieto ai bambini morosi di andare a mensa: «Scelta mortificante»

La deputata della Lega chiede al Comune di ritirare la disposizione che esclude dalla mensa i bambini delle famiglie in difficoltà economica
Redazione
Rogliano, Loizzo contro il divieto ai bambini morosi di andare a mensa: «Scelta mortificante»\n
Prevenzione vista

Screening oculistici gratuiti a Mendicino: Rotary e Comune uniti per la salute degli anziani

Domani 11 dicembre una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie oculari nella terza età. In campo oculisti, volontari e IAPB
Redazione
Screening oculistici gratuiti a Mendicino: Rotary e Comune uniti per la salute degli anziani
Aggressione vigile urbano

Cosenza, vigile aggredito durante un normale controllo: il sindaco Franz Caruso in ospedale per esprimere solidarietà all’agente ferito

L’episodio nei pressi di Corso Mazzini. L’autore dell’aggressione è stato identificato. Caruso: “Violenza inaccettabile, facciamo fronte comune per difendere chi indossa la divisa”.
Redazione
Cosenza, vigile aggredito durante un normale controllo: il sindaco Franz Caruso in ospedale per esprimere solidarietà all’agente ferito
Il primato

Unesco, la cucina italiana è Patrimonio dell'Umanità. Meloni: «Primi al mondo con questo riconoscimento»

Unesco, la cucina italiana è Patrimonio dell'Umanità. Meloni: «Primi al mondo con questo riconoscimento»
Redazione
Unesco, la cucina italiana è Patrimonio dell'Umanità. Meloni: «Primi al mondo con questo riconoscimento»\n
Infrastrutture

Montalto Uffugo, accordo per il sottopasso ferroviario di Taverna

Il segretario generale della Fillea Cgil Simone Celebre che annuncia: «Sottoscritto un contratto di affitto di ramo d'azienda preludio a un possibile acquisto definito»
Redazione
Montalto Uffugo,\u00A0accordo per il sottopasso ferroviario di Taverna
La richiesta

Trasporto pubblico locale a Rende, Gallo: «Migliorare l’informazione all’utenza nelle fermate»

la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle e Sinistra per Rende ha presentato un’interrogazione a risposta scritta: «In questo modo s’incentiva l’uso dei mezzi pubblici e si decongestiona il traffico»
Redazione
Trasporto pubblico locale a Rende, Gallo: «Migliorare l’informazione all’utenza nelle fermate»\n
Educazione Civica

La cittadinanza attiva parte dalla scuola. A Cassano il via al Consiglio Comunale dei ragazzi

La Presidente del Consiglio Maimone e gli Assessori Lanza e Marino incontrano gli studenti per spiegare il funzionamento delle Istituzioni. Si entra nel vivo del progetto pilota "Ragazzi in Comune"

Franco Sangiovanni
La cittadinanza attiva parte dalla scuola. A Cassano il via al Consiglio Comunale dei ragazzi
L’evento

Paola, prima edizione del Premio San Francesco: ecco il programma completo

Il riconoscimento è destinato a personalità calabresi che sono riuscite a realizzare i propri sogni, incarnando al tempo stesso i valori universali del Santo
Redazione
Paola, prima edizione del Premio San Francesco: ecco il programma completo\n
1
...
PIÙ LETTI
1

Morto a Rende Carmelo Miceli, storica bandiera del Lecce

2
Rissa in centro

Cosenza, alta tensione via Alimena: carabinieri sedano una rissa tra giovani

3

Cosenza, anziano aggredito sul corso da tre minorenni

4

Cosenza, nuova rissa al McDonald's di piazza Bilotti

5
arresto in flagranza

Cosenza, chi sono i giovani sospettati di essere la banda del furto