A Fuscaldo rivive il Borgo dei Presepi, Middea: «L’obiettivo è far riscoprire le nostre radici» | VIDEO

Appuntamento in località Santa Rita il 25 e 26 dicembre a partire dalle ore 17. I visitatori vivranno un’esperienza immersiva tra i mestieri dell’antica Betlemme, e potranno gustare i cibi di una volta
L’esponente democrat: «Il sindaco coinvolga di più i consiglieri comunali. Non mi è piaciuta la richiesta fatta al segretario provinciale Lettieri di convocare un’assemblea. Deluso da Iacucci e Guglielmelli»
Fino al 2020, Angela, che oggi ha 52 anni, lavorava a Roma come dirigente di centri sportivi e come docente. La decisione di lasciarsi tutto alle spalle è arrivata dopo la morte del papà, fondatore della fattoria e amante della natura
L’amministrazione comunale realizzerà un’aiuola spartitraffico e riqualificare l’area. Sarà vietato sostare sul lato sinistro nel tratto di via J. F. Kennedy compreso tra gli incroci con via Genova, via Trieste, via M. L. King, e via Busento
Il giovane di Praia a Mare, subacqueo e alpinista, ha compiuto imprese memorabili nello sport, come la scalata del monte turco Ararat. Porterà la fiamma olimpica il prossimo 20 dicembre. Intanto, arrivano le congratulazioni dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonino De Lorenzo
Tra dispositivi e giocattoli “smart” che elaborano richieste inappropriate, l’IoT espone utenti e minori a nuovi rischi. Il docente del corso di Ingegneria Informatica avverte: «Nessuno è preparato a questa rivoluzione e c’è un problema culturale. I bambini portano a casa oggetti sofisticati e insegnano ai genitori...»
Un detenuto avrebbe devastato infermeria e medicheria costringendo gli operatori a barricarsi in una stanza. Il sindacato denuncia un «rischio costante» dovuto alle carenze di organico della Polizia penitenziaria
la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle e Sinistra per Rende ha presentato un’interrogazione a risposta scritta: «In questo modo s’incentiva l’uso dei mezzi pubblici e si decongestiona il traffico»