Cosenza Calcio
Dametto: «Cosenza squadra unita, qui per vincere»

Il difensore Dametto racconta il gruppo del Cosenza: «Tanta qualità, ma serve umiltà». E sul tifo: «Noi vogliamo vincere, anche senza pubblico»

 

18 settembre, 2025
cosenza calcio
Sindaco in prima linea

Cosenza Calcio, Franz Caruso incontra la Curva Nord: «Le aperture di credito verso Guarascio non ci sono più»

Il primo cittadino disponibile a partecipare all’assemblea pubblica con società e tifosi: «Frattura insanabile con la dirigenza».
Redazione
L’intervista

Cosenza, Dametto sogna un “Marulla” pieno: «Se ci sono 10mila spettatori è meglio...» | VIDEO

Il difensore rossoblù racconta l’impatto con l’ambiente bruzio, la forza del gruppo e la voglia di riscatto dopo la retrocessione in serie C. «Qui sto benissimo»
Antonio Alizzi
trattative in corso

Calciomercato Cosenza, trattativa avanzata con Beretta per l’attacco. Ora Guarascio...

Il presidente deve dare l’ok definitivo per l’arrivo dell’ex attaccante del Cittadella, svincolato dallo scorso 1 luglio
Alessandro Storino
la decisione

Cosenza, curve riaperte con il Giugliano: i prezzi di abbonamenti e biglietti

Il club ha deciso di rendere nuovamente fruibili la Curva Catena e la Curva Bergamini: da lunedì saranno messi in vendita i tagliandi per il match infrasettimanale
Redazione
I numeri della sfida

Cosenza, a Caserta dopo 7 anni: i precedenti sorridono ai falchetti

I rossoblù non giocano al “Pinto” di Caserta dal 2018. Risale al febbraio del 2016 invece l’ultima vittoria dei lupi firmata dal centrocampista Arrigoni
Alessandro Storino
COMUNE IN CAMPO

Cosenza Calcio, i tifosi incontrano il dg Gualtieri: «La contestazione non si ferma»

Il nuovo direttore generale dei Lupi ha voluto cercare un punto di connessione con i gruppi organizzati rossoblù, ma le varie realtà del tifo sembrano intenzionate a non retrocedere di un passo
Francesco La Luna
Storia di un gemellaggio

“Caserta Cosenza nessuna differenza”: sabato di nuovo insieme le due tifoserie amiche

Il gemellaggio tra i tifosi di Cosenza e Casertana risale al 1985. Storici gli episodi di quell’anno e del 1992 quando i casertani arrivarono in 400 al “San Vito” e le due tifoserie sfilarono insieme
Alessandro Storino
Trasferte insidiose

Cosenza, tre trasferte in 15 giorni per capire chi sei

Non solo la Casertana domenica ma poi, dopo il turno infrasettimanale, altre due gare lontano dal Marulla a Siracusa e Cerignola
Alessandro Storino
Nessuno come i Lupi

Cosenza, il dato sui cartellini: i rossoblù la squadra più “cattiva” del campionato

Buscè deve lavorare sulla disciplina: finora sono ben 14 i cartellini presi dai rossoblù in campionato. Ben 19 se si aggiunge anche la Coppa Italia
Alessandro Storino
La sorpresa

Cosenza, bravo Contiliano: il centrocampista sorprende in positivo

Avrebbe potuto giocare a basket, sport nel quale aveva iniziato e dove la mamma è stata una giocatrice professionista ai massimi livelli italiani per diversi anni
Alessandro Storino
LED A SORPRESA

Cosenza Calcio, con Oliva trattative interrotte ma sbuca lo sponsor VF Group

Il marchio dell’azienda dell’imprenditore vicinissimo quest’estate a rilevare la società rossoblù è apparso sui tabelloni elettronici a bordo campo nel match contro il Catania
Francesco La Luna
La statistica

Cosenza, un anno e mezzo dopo una nuova vittoria con 4 gol segnati

L’ultima volta accadde contro il Bari nella 35^ giornata del campionato di Serie B 2023/2024: anche allora fu 4-1

Alessandro Storino
il grande ex

Toscano mastica amaro: «Lo avevo detto che Cosenza sarebbe stata ostica»

Le parole dell’allenatore del Catania dopo il ko per 4-1 incassato da Catania sul campo dei rossoblù ieri pomeriggio
Alessandro Storino
Le parole del mister

Cosenza-Catania 4-1, Buscè: «Vittoria di gruppo contro una corazzata»

Le parole dell’allenatore dei Lupi dopo il poker ai siciliani: «Devo ringraziare il mio staff ed i ragazzi. Contento per tutti ma per Kouan in modo particolare»
Alessandro Storino
Le pagelle dei lupi

Cosenza-Catania: tutti bene ma Langella è il migliore in campo

Le pagelle dei calciatori del Cosenza, al termine della partita giocata contro il Catania al “San Vito – Marulla” e finita con il risultato di 4-1

Alessandro Storino
Le dichiarazioni

Guarascio: «Pochi tifosi per Cosenza-Catania? Sono al mare»

Surreali dichiarazioni del presidente dei rossoblù prima del match con gli etnei vinto alla grande poi dagli uomini di Buscé
Redazione
Quarta giornata

Il Cosenza c’è e può dire la sua dopo la vittoria contro la squadra più forte del girone C

I Lupi della Sila dimostrano ancora una volta segnali di crescita. Buscè sembra aver trovato la quadratura del cerchio. Questa è la strada giusta
Redazione
Sfida al “San Vito-Marulla”

Cosenza-Catania (4-1), i Lupi della Sila abbattono la capolista con una prova maiuscola

Prova di forza della squadra di Buscè che nel primo tempo ha messo in chiaro le cose, giocando bene e soprattutto con grande determinazione
Redazione
La probabile formazione

Cosenza-Catania, lupi ancora a 4: Ricciardi spera in una maglia

Oggi alle ore 15,00 Cosenza e Catania scenderanno in campo per la 4^ giornata del campionato di Serie C, Girone C

Alessandro Storino
Parla il nuovo acquisto

Cannavò: «Non sono ancora al top, ma qui a Cosenza grande gruppo»

Le prime parole di Kevin Cannavò, arrivato in questa sessione di calciomercato a Cosenza: «Sono un esterno sinistro ma mi adatto dappertutto»

Alessandro Storino
Le parole del mister

Buscè: «Cosenza, non poniamoci limiti. Mercato? Io penso solo ad allenare»

Le parole di Antonio Buscè  alla vigilia di Cosenza-Catania: «I siciliani sono stati costruiti con l’obiettivo della vittoria finale. Senza se e senza ma»

Alessandro Storino
programma gare

Cosenza, date ed orari delle partite dall’8° alla 16° giornata di Serie C

La Lega Pro ha comunicato quello che sarà il programma delle gare che vanno dal prossimo 5 ottobre fino al 30 novembre. I Lupi cinque volte di domenica e quattro di sabato
Alessandro Storino
Parla l’ex

Toscano torna a casa: «Riaffioreranno i ricordi, ma a Cosenza è una gara insidiosa»

Le parole dell’allenatore del Catania che tornerà al Marulla per la prima volta da avversario: «Affrontiamo una squadra che viene dalla Serie B e che può contare su giocatori con esperienza anche in categorie superiori»
Alessandro Storino
Gli avversari

Cosenza-Catania, come giocano gli etnei: difesa a tre per Toscano

La formazione siciliana, finora a punteggio pieno, confermerà al Marulla il 3-4-2-1 visto in queste prime tre giornate di campionato
Alessandro Storino
