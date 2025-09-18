Dametto: «Cosenza squadra unita, qui per vincere»

Sezioni
Il difensore Dametto racconta il gruppo del Cosenza: «Tanta qualità, ma serve umiltà». E sul tifo: «Noi vogliamo vincere, anche senza pubblico»
La candidata del Carroccio punta a tornare a Palazzo Campanella: «Il centrosinistra è un’accozzaglia di partiti, ma Tridico è un buon candidato. Le nostre liste sono molto forti»
L’ultima volta accadde contro il Bari nella 35^ giornata del campionato di Serie B 2023/2024: anche allora fu 4-1
Le pagelle dei calciatori del Cosenza, al termine della partita giocata contro il Catania al “San Vito – Marulla” e finita con il risultato di 4-1
Oggi alle ore 15,00 Cosenza e Catania scenderanno in campo per la 4^ giornata del campionato di Serie C, Girone C
Le prime parole di Kevin Cannavò, arrivato in questa sessione di calciomercato a Cosenza: «Sono un esterno sinistro ma mi adatto dappertutto»
Le parole di Antonio Buscè alla vigilia di Cosenza-Catania: «I siciliani sono stati costruiti con l’obiettivo della vittoria finale. Senza se e senza ma»