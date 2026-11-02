Cosenza, il bar nella scuola Lucrezia della Valle diventa un caso. I gestori: «Siamo senza lavoro e non sappiamo perché»

Diciotto metri quadrati diventano il centro di uno scontro durato anni tra la dirigente scolastica Rossana Perri e i due storici gestori del punto di ristoro. Dopo ricorsi, autorizzazioni e divieti, il Tar dà ragione alla scuola, ma gli studenti scendono in piazza per chiedere la riapertura
L’evento ospitato presso il Riva Restaurant di Falerna ha suggellato venticinque anni di collaborazione, alla presenza della direttrice commerciale del celebre brand caprese Teresa Aprea. Il cavaliere Sergio Mazzuca: «Rapporto basato sulla stima e l’affetto che va oltre gli interessi commerciali»
Figlia di contadini, ogni mattina percorreva due chilometri fino alla stazione per raggiungere la scuola. Poi quarant’anni da maestra elementare. Il sindaco Franz Caruso ha festeggiato con lei il secolo di vita: «Una storia di coraggio, cultura ed emancipazione»
Il vortice ciclonico davanti alle coste campane richiama aria umida e instabile da Sud. Precipitazioni forti in diverse zone della regione, possibili prime nevicate su Sila e Pollino. Il maltempo accompagnerà gran parte della giornata
L’analisi di Quadrivo su 83 vie cittadine fotografa una Cosenza immobiliare molto diversa da quartiere a quartiere: da 700 a 1.800 euro al metro quadro. Per un appartamento di 80 metri la differenza può arrivare a 88mila euro
Ha lasciato Torino per rientrare nella sua Sila, ma oggi vede il paese spaccato dalle rivalità politiche. Il creator Stefano Straface denuncia il clima di scontro e invita tutti a ricominciare dal bene comune. Il rischio è che il suo messaggio resti inascoltato
VIDEO | Era il primo novembre 2009 quando morì. Da allora la devozione nei suoi confronti non è mai venuta meno. Tra le testimonianze quella di Giacomo Idone che racconta la guarigione da una grave patologia quando aveva appena quattro mesi e il ricordo dello scrittore Vincenzo Varone: «Una grande figura di madre»
Elena Anticoli De Curtis ha visitato Palazzo Campagna in occasione dell'inaugurazione di Cinema in Cartapesta. Apprezzate le opere di Franco Barca e Natascia La Valle e il legame storico della famiglia con il festival rilanciato dal sindaco Irma Bucarelli
Dimissioni protocollate nei giorni scorsi per motivi professionali e concordate con i vertici della Regione: «Scelta ponderata e dolorosa, ringrazio Occhiuto». L’ex dirigente dell’Agricoltura potrebbe subentrare già lunedì
Il sindaco gli ha conferito l’attestato per i trent’anni di attività e il contributo alla nascita e alla difesa del servizio del 118. È il primo rappresentante della società civile a riceverlo durante il suo mandato