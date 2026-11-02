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24 ORE ALL NEWS

Società
2 novembre, 2026
ULTIMA ORA
corsi e ricorsi

Cosenza, il bar nella scuola Lucrezia della Valle diventa un caso. I gestori: «Siamo senza lavoro e non sappiamo perché»

Diciotto metri quadrati diventano il centro di uno scontro durato anni tra la dirigente scolastica Rossana Perri e i due storici gestori del punto di ristoro. Dopo ricorsi, autorizzazioni e divieti, il Tar dà ragione alla scuola, ma gli studenti scendono in piazza per chiedere la riapertura
Alessia Principe
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Prevenzione e formazione

Sicurezza stradale a Cosenza, il 4 novembre simulazioni e incontri con il Pullman Azzurro

Dalle 9 alle 14 tra piazza Bilotti e il Museo Multimediale: percorsi interattivi, testimonianze e un confronto sulle tecnologie per la mobilità
Redazione
Sicurezza stradale a Cosenza, il 4 novembre simulazioni e incontri con il Pullman Azzurro\n
Un gioiello di serata

Il Gruppo Scintille ambasciatore in Calabria della maison Chantecler Capri | VIDEO-FOTO

L’evento ospitato presso il Riva Restaurant di Falerna ha suggellato venticinque anni di collaborazione, alla presenza della direttrice commerciale del celebre brand caprese Teresa Aprea. Il cavaliere Sergio Mazzuca: «Rapporto basato sulla stima e l’affetto che va oltre gli interessi commerciali»
Emilia Canonaco
Il Gruppo Scintille ambasciatore in Calabria della maison Chantecler Capri | VIDEO-FOTO\n
Minoranza

Rende, le opposizioni incalzano Cuzzocrea sulle colonnine elettriche: «Sette mesi senza una risposta»

Garritano, Ghionna e Trombino chiedono chiarimenti sulla mozione per 4-6 postazioni super fast al Metropolis e sui finanziamenti
Redazione
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Cronaca

Saluto tra i bimbi e gli studenti durante il corteo di Cosenza

30 ottobre 2026
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Cosenza, i manifestanti occupano l'A2

30 ottobre 2026
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Cosenza, sciopero generale USB : l’ingresso dei trattori tra gli applausi dei manifestanti

30 ottobre 2026
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Viabilità e manutenzione

Cosenza, Caruso annuncia la bitumazione di Corso Umberto: lavori previsti per dodici giorni lavorativi

Autorizzata la variante ai lavori elettrici dopo i rinvenimenti archeologici in piazza Matteotti. Ripristino previsto sull’intera larghezza delle carreggiate
Redazione
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Conto alla rovescia

Cosenza, nella Villa Nuova prende forma il “Giardino di Natale”

Il sindaco Franz Caruso: «Non sarà un semplice mercatino, ma un nuovo spazio di incontro nel cuore della città
Redazione
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Il resoconto

Oktoberfest Rende, bilancio da 70mila presenze: Cannizzaro elogia organizzazione e richiamo turistico

Gli organizzatori rivendicano il primato nazionale della manifestazione. Il sindaco di Reggio Calabria tra gli ospiti: «Prima impressione positiva»
Patrizia De Napoli
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Assaggio d’inverno

Maltempo, prima neve in Calabria: imbiancate le vette di Pollino e Sila

Il 2 novembre segna l'arrivo delle prime imbiancate stagionali sui rilievi calabresi. Da Botte Donato a Serra del Prete, il paesaggio montano comincia a tingersi di bianco

Redazione
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compleanno

Ginevra compie 100 anni: da Scigliano a Cosenza con gli zoccoli e una candela per poter studiare

Figlia di contadini, ogni mattina percorreva due chilometri fino alla stazione per raggiungere la scuola. Poi quarant’anni da maestra elementare. Il sindaco Franz Caruso ha festeggiato con lei il secolo di vita: «Una storia di coraggio, cultura ed emancipazione»
Redazione
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scontro a distanza

Rendano, la prima del Barbiere di Siviglia ballet è un flop. Scontro tra Loizzo e Cozza. L’ex sindaco Catizone: Un teatro vuoto è sintomo del fallimento»

La foto della platea semivuota durante il balletto Il barbiere di Siviglia accende il caso. Cozza difende la stagione: «Prima di dichiararne il funerale, accertiamoci che sia morta»
Alessia Principe
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maltempo

Il ciclone Agneta raggiunge la Calabria: piogge intense sulle aree interne e tirreniche, temperature in calo

Il vortice ciclonico davanti alle coste campane richiama aria umida e instabile da Sud. Precipitazioni forti in diverse zone della regione, possibili prime nevicate su Sila e Pollino. Il maltempo accompagnerà gran parte della giornata
Salvatore Lia
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mercato immobiliare

Comprare casa a Cosenza? Puoi spendere 88mila euro in più cambiando solo strada

L’analisi di Quadrivo su 83 vie cittadine fotografa una Cosenza immobiliare molto diversa da quartiere a quartiere: da 700 a 1.800 euro al metro quadro. Per un appartamento di 80 metri la differenza può arrivare a 88mila euro
Redazione
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L’appello

«Mentre San Giovanni in Fiore muore i politici agiscono come ragazzini»: l'appello di Stefano, tornato in Calabria per amore

Ha lasciato Torino per rientrare nella sua Sila, ma oggi vede il paese spaccato dalle rivalità politiche. Il creator Stefano Straface denuncia il clima di scontro e invita tutti a ricominciare dal bene comune. Il rischio è che il suo messaggio resti inascoltato
Riccardo Montanaro
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allerta gialla

Meteo Cosenza, arriva il ciclone Agneta. Previsti temporali intensi e neve su Sila e Pollino

Il vortice ciclonico risale verso Sud e porta un deciso peggioramento: piogge e temporali dall’area meridionale al resto della regione, con accumuli abbondanti e temperature in calo. 
Salvatore Lia
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L’anniversario

Paravati, 17 anni senza Mamma Natuzza: centinaia di fedeli nel giorno di Ognissanti. Il miracolato: «Ecco come mi salvò»

VIDEO | Era il primo novembre 2009 quando morì. Da allora la devozione nei suoi confronti non è mai venuta meno. Tra le testimonianze quella di Giacomo Idone che racconta la guarigione da una grave patologia quando aveva appena quattro mesi e il ricordo dello scrittore Vincenzo Varone: «Una grande figura di madre»
Cristina Iannuzzi
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la novità

Cosenza, il Conservatorio torna nel rione Massa. Esulta il Comitato piazza Spirito Santo

Giannino Dodaro: «Un sentito grazie all’Amministrazione provinciale, a cui chiediamo di affrontare anche la questione dell'ex istituto ITC Serra di via Donato Bendicenti»
Redazione
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Fatti e prospettive

«Un corpo vivo al servizio della Calabria»: la riflessione di Gianluigi Greco a conclusione del primo anno da rettore dell’Unical

Il governatore dell’ateneo rivendica il valore di ogni componente della comunità accademica e invita a superare la logica dell'emergenza per fare dell'università un motore di sviluppo civile
Gianfranco Donadio
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Mito intramontabile

Mendicino, la nipote di Totò racconta l'emozione per la mostra in cartapesta: «Mio nonno ancora vivo nel cuore della gente»

Elena Anticoli De Curtis ha visitato Palazzo Campagna in occasione dell'inaugurazione di Cinema in Cartapesta. Apprezzate le opere di Franco Barca e Natascia La Valle e il legame storico della famiglia con il festival rilanciato dal sindaco Irma Bucarelli
Redazione
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L’editoriale

La 'ndrangheta, la giustizia e la caciara della politica: in Calabria è il momento di lasciare lavorare i magistrati

L'operazione Ginestra non può diventare terreno di scontro tra partiti e tifoserie. La lotta alla criminalità organizzata merita rispetto, così come la presunzione di innocenza di ogni indagato
Franco Laratta
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Lutto

Morto Pietro Midaglia, Caruso: «Perdo un amico sincero, un compagno di tante battaglie»

Già sindaco di Sangineto e segretario provinciale della Federazione comunista. Il sindaco di Cosenza: «La politica e il Partito non gli hanno restituito tutto ciò che avrebbe meritato»
Redazione
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La richiesta

Bus soppressi e massi in strada, il comitato delle colline scrive al Prefetto di Cosenza: «Per la linea 52 chiediamo una data, non un’altra rassicurazione»

Dal 2 agosto restano solo due corse scolastiche. Il Comitato denuncia anche la frana su via Giovanni Macchione e accusa Palazzo dei Bruzi di pensare ai propri equilibri politici
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Nuova guida

Si dimette il capo della Protezione civile calabrese Costarella: per la successione in pole Giacomo Giovinazzo

Dimissioni protocollate nei giorni scorsi per motivi professionali e concordate con i vertici della Regione: «Scelta ponderata e dolorosa, ringrazio Occhiuto». L’ex dirigente dell’Agricoltura potrebbe subentrare già lunedì
Luana Costa
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Il riconoscimento

Benemerenza civica al medico dell’elisoccorso Pasquale Gagliardi, Caruso: «Ha dedicato la propria vita per salvare quella degli altri»

Il sindaco gli ha conferito l’attestato per i trent’anni di attività e il contributo alla nascita e alla difesa del servizio del 118. È il primo rappresentante della società civile a riceverlo durante il suo mandato
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Cucina e riconoscimenti

Danilo Liparoti sarà premiato a Roma: lo chef calabrese nell’Albo d’Oro dei Cuochi

Il 16 novembre la cerimonia alla Camera dei Deputati. Il riconoscimento della Federazione Italiana Cuochi è assegnato nella categoria Giovani Cuochi
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